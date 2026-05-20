Jemničtí zastupitelé jednomyslně odmítli vznik akceleračních zón

Zastupitelé Jemnice na Třebíčsku dnes odmítli vznik akceleračních zón pro větrné elektrárny v tomto regionu. Budou připomínkovat územní rozvojový plán, který je má zavést. Proti vzniku zón Jemnice, Lomy a Jiratice hlasovali jednomyslně. V akceleračních oblastech by mělo být jednodušší povolování obnovitelných zdrojů energie, na Vysočině se týkají větrných elektráren.
"Město Jemnice i mikroregion (Jemnicko) se staví k vymezení těchto akceleračních oblastí negativně. Nesouhlasí s nimi a bude je připomínkovat. V tomto koordinujeme postup i se sousedními ORP (obcemi s rozšířenou působností) Moravské Budějovice a Dačice," řekl starosta Jemnice Pavel Nevrkla (ODS). Připomínky je nutné podat do 1. června.
Samotné Jiratice podle jejich starosty Josefa Simandla stavbu větrných elektráren podporují. "Zastupitelstvo je pro, aby se to tady stavělo. Stejně tady někde větrné elektrárny stát budou. A myslím si, že je bezpředmětné bavit se o tom, že se k tomu někdo staví záporně, protože už je to dávno rozhodnuté," řekl ČTK Simandl. V současném odmítavém postoji mnohých samospráv vidí spíš předvolební taktizování. "Někdo to (větrné elektrárny) nechce, někdo to chce. A ti, kteří to chtějí, se to bojí říct, protože jsou za to pranýřovaní," řekl Simandl.
Jiratice vedou s investory diskuze o stavbě větrných elektráren už přes 15 let. Nyní jednají se společností Jipocar. Simandl řekl, že dvě až tři větrné elektrárny o výšce 200 metrů a výkonu pět megawatt, které by v katastru obce mohly být, by pro rozpočet malé obce znamenaly velký finanční přínos. "Rozpočet by nám vzrostl třeba troj- i čtyřnásobně. To bychom snad ani nebyli schopní spotřebovat," dodal Simandl. Letošní rozpočet obce je asi 3,6 milionu korun.
V návrhu zveřejněném ministerstvem pro místní rozvoj v polovině dubna je na Vysočině 14 akceleračních oblastí, které zasahují do území desítek obcí. Čtyři zóny přesahují do Jihočeského kraje. Podle propočtu kraje je na Vysočině v těchto zónách navrženo celkem 282 větrníků.
Vedení Kraje Vysočina nesouhlasí ani s jednou ze 14 navržených oblastí, v nichž by mělo být jednodušší povolování větrných elektráren. O stanovisku krajské rady minulý týden informoval hejtman Vysočiny Martin Kukla (ANO). Uvedl, že akcelerační zóny by znamenaly zrychlenou výstavbu větrných elektráren bez toho, aby se k nim mohli vyjádřit obyvatelé a zástupci daného území, což kraj nechce. Dodal, že větrník jinak může vzniknout kdekoli, ale musí absolvovat celý legislativní proces.