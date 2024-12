Šatny bazénu v Demlově ulici trápí plavce, někteří se převlékají na chodbě

Potřebujeme, aby se děti pokud možno co nejvíc věnovaly sportu! To lze v posledních letech slyšet takřka ze všech stran... Apel přitom míří především na rodiče, kteří by měli své děti ke sportu nenásilně vést. Nebo ještě lépe, jít jim příkladem.

Jenže někdy se může jen samotné doprovázení dítěte na sportoviště stát příčinou nebezpečného zvýšení krevního tlaku.

„Chodím s dcerou v Jihlavě na bazén na Demlovku. Plavání ji moc baví, ale zázemí je tam strašné. Ty šatny si pamatuju ještě z dob, kdy jsem byla já sama dítě. Vůbec nic se tady nezměnilo,“ zlobí se jedna z maminek, jejíž ratolest si zamilovala pohyb ve vodě. Konkrétně v rámci výuky v plaveckém oddílu Elitavers Jihlava.

„Čtyřletí caparti se převlékají na jednom místě s třináctiletými slečnami, které se samozřejmě nechtějí převlékat před mužským doprovodem těch nejmenších,“ nastiňuje žena, jak to chodí při přípravě na běžnou plaveckou hodinu.

Trenér Elitaversu Libor Kuchyňa, který je zároveň opozičním jihlavským zastupitelem (STAN) v krajském městě Vysočiny, dává rozčilené matce za pravdu.

„Přesně tak to je, nedávno se mi tady dva tatínci skoro poprali. Ten, který přišel se starší dcerou, osočoval druhého, který pomáhal s převlékáním své mladší dcerce, že mu tu jeho okukuje. A já přece nemůžu rodičům nakázat, aby dceru vodila na plavání maminka a syna tatínek, to jednoduše nejde,“ vysvětluje.

Krátí se čas na plavání

Všechny stížnosti a problémy mají společného jmenovatele – naprosto nevyhovující šatny.

Každý týden se přitom v bazénu schází 290 členů už zmiňovaného plaveckého oddílu Elitavers Jihlava a stovky dalších z řad dětí ze základních škol, školek, seniorů, dospělých i handicapovaných.

„Přestože za pronájem bazénu se platí nemalá částka, konkrétně 1 600 Kč za hodinu, nedostatek prostoru v šatnách omezuje skutečný čas, který skupiny mohou plavání věnovat. Lekce trvá 60 minut, ale kvůli převlékání v maličkých šatnách máme na samotný trénink mnohem méně času,“ stěžuje si další z trenérů.

Není proto nic neobvyklého, že se někteří převlékají už na chodbě, aby si vodu vůbec užili. Horší je potom ovšem situace, kdy se na chodbě musí zase obléci.

„Děti, které jsou samostatné a jezdí městskou hromadnou dopravou, se jednak nemají kde pořádně osušit, a navíc ani počkat,“ volá po nápravě další rodič.

Město přitom o problémech zázemí na zmiňovaném bazénu dobře ví. „Já to tam znám, tam je to pořád stejné, jak to bývalo kdysi, nic se nezměnilo. Když se totiž tenhle bazén stavěl, nebyl plánovaný na takový provoz, který tam je teď,“ přikyvuje primátor Jihlavy Petr Ryška (ODS), sám dlouholetý úspěšný plavecký trenér a funkcionář.

Bude tedy město na současnou situaci a stav zázemí v dohledné době reagovat?

„Vím, že to tam není komfortní, aspoň nějaké trochu přijatelné vylepšení bychom udělat měli,“ souhlasí Ryška. „Jen vám teď neřeknu jaké a kdy. My se tím zabýváme, akorát ne úplně razantně. Ale dobré to není, takže se na to zkusíme zaměřit,“ slibuje.

Na otálení přitom není prostor, protože od poloviny příštího roku se začne s rekonstrukcí hlavního bazénu na Rošického ulici a již tak nabitý rozpis obsazenosti bazénu na „Demlovce“ ještě určitě zmohutní.

„Investice do sportovišť by měly směřovat nejen do jejich výstavby, ale také do zajištění adekvátního zázemí pro všechny uživatele,“ apeluje veřejně směrem k jihlavské radnici vedení plaveckého oddílu Elitavers.

Město se snaží dávat všem

Občas se hlavní představitel Jihlavy setkává s názorem, že město sype peníze ve sportovní oblasti pouze do hokeje, případně do fotbalu. S tím ovšem primátor Ryška zásadně nesouhlasí.

„Není to absolutně pravda. Stačí se podívat, kolik peněz se investuje do sportovní infrastruktury,“ reaguje okamžitě. „Na Bedřichově se staví nový areál, pro boxery jsme nedávno vytvořili nové zázemí na Modetě, chystá se rekonstrukce bazénu na Rošického ulici... Říct, že se dává jenom hokejistům, a ostatním nic, to je absolutní nesmysl. I na ten problém na Demlovce se určitě podíváme, jen zatím není jisté, v jakém rozsahu,“ vzkazuje Ryška.