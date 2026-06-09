Nekupujte mi květiny. Zesnulá šéfka charity zanechala truchlícím dojemný vzkaz

Autor: rtd
  12:14aktualizováno  12:14
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V neděli 7. června zemřela ve svých 48 letech po dlouhém a statečném boji s těžkou nemocí ředitelka Oblastní charity Jihlava Hana Fexová. Organizaci úspěšně vedla od roku 2018 a zásadním způsobem se zapsala do její historie. Ještě před svým odchodem zanechala dopis na rozloučenou, kde pozůstalé a truchlící žádá o podporu charity namísto kupování květin. Poslední rozloučení se uskuteční příští týden v úterý v Jihlavě.
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Vzpomínka na Hanu Fexovou (48), dlouholetou ředitelku Oblastní charity Jihlava, která se zásadním způsobem zapsala do historie tamních charitních služeb. | foto: archivní foto: Oblastní charita Jihlava

O úmrtí informovala Oblastní charita Jihlava v tiskové zprávě. Hana Fexová odešla v pokoji domova, obklopena svými blízkými a za pomoci Domácího hospice Bárka.

„Odchod Hanky je pro nás všechny velmi smutnou zprávou. Ztratili jsme nejen skvělou ředitelku, ale i blízkého člověka, který naší organizaci odevzdal kus svého srdce. Naším úkolem je nyní pokračovat v jejím odkazu a rozdělané práci,“ uvedla Zdislava Součková, zástupkyně ředitele pro služby sociální péče.

V čele organizace stála od roku 2018

Hana Fexová spojila s jihlavskou Charitou podstatnou část své profesní dráhy, nastoupila do ní 1. června 2011. Nejdříve působila jako vedoucí projektů Odrazový můstek a MOST 50, které byly zaměřené na zaměstnávání lidí znevýhodněných na trhu práce. Od března 2015 vedla správní úsek a stala se součástí vedení. V té době také koordinovala potravinovou pomoc v rámci celé Diecézní charity Brno.

Vzpomínka na Hanu Fexovou (48), dlouholetou ředitelku Oblastní charity Jihlava, která se zásadním způsobem zapsala do historie tamních charitních služeb.
Osobní dopis na rozloučenou, který Hana Fexová adresovala rodině, kolegům a veřejnosti. Lidi v něm prosí, aby místo kupování květin raději podpořili jihlavskou Charitu.
Hana Fexová na jedné z charitativních akcí Oblastní charity Jihlava, kterou úspěšně vedla od roku 2018.
Smuteční oznámení Hany Fexové. Poslední rozloučení se uskuteční v úterý 16. června od 13 hodin v jihlavském kostele svatého Jakuba Většího.
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Díky detailní znalosti organizace byla v srpnu 2018 pověřena vedením celé Oblastní charity Jihlava. Během svého působení v čele se zasloužila o rozvoj zázemí pro charitní služby a posílení jejich personální kapacity. Podílela se na vzniku Centra sociálních služeb Žižkova, přípravě modernizace budovy U Větrníku nebo úspěšném zařazení Adiktologické ambulance do krajské sítě sociálních služeb. Kolegové na ni vzpomínají jako na inspirativní vedoucí s mimořádným smyslem pro lidskost a férovost.

„Za celou Diecézní charitu Brno vyjadřuji upřímnou soustrast rodině i blízkým Hanky. Za její profesionální, a přitom hluboce lidský a srdečný přístup k vedení Oblastní charity Jihlava jí patří náš nesmírný dík,“ reagoval ředitel Diecézní charity Brno Pavel Kolmačka.

Místo květin si přála podporu Charity

Poslední rozloučení se uskuteční v úterý 16. června od 13 hodin v kostele svatého Jakuba Většího v Jihlavě. Lidé budou moci zanechat vzkaz v kondolenční knize přímo na místě.

Oblastní charita Jihlava zároveň tlumočila osobní přání paní ředitelky. Hana Fexová si přála, aby lidé namísto kupování řezaných květin na poslední rozloučení raději finančně podpořili organizaci, které věnovala tolik let svého života.

Osobní dopis na rozloučenou, který Hana Fexová adresovala rodině, kolegům a veřejnosti. Lidi v něm prosí, aby místo kupování květin raději podpořili jihlavskou Charitu.

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