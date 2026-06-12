Jihlava chce novou expozici v historickém Stříbrném domě, požádá o dotaci

Městská organizace Brána Jihlavy chce přiblížit dějiny města ve Stříbrném domě novou expozicí s audiovizuální technikou. Požádá na ni o dotaci. Cílem projektu za zhruba 1,2 milionu korun je větší využití potenciálu této historické budovy na Masarykově náměstí, zejména jejích sklepních prostor s gotickými klenbami. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora Richard Šedivý. Záměr by se mohl uskutečnit do ledna 2028.
Opravy domu dokončilo město před dvěma lety. Novým názvem Stříbrný dům připomíná historii někdejšího královského horního města spojenou s těžbou stříbra. Našlo se tam i vybavení mincovny ze 13. století. Investici za 80 milionů korun tehdy městu umožnila dotace z takzvaných norských fondů.
Na plánovanou novou moderní expozici s projekcí na stěny požádá příspěvková organizace města Brána Jihlavy o dotaci v evropském programu Interreg, který podporuje přeshraniční spolupráci mezi Českem a Rakouskem. Příspěvek by podle předpokladu města mohl pokrýt čtyři pětiny nákladů projektu. Jeho partnerem bude muzeum v Dolním Rakousku.
Cenný dům v městské památkové rezervaci patří městu od roku 1907. Naposled byla jeho patra přestavbami rozdělená na byty. Rekonstrukci budovy provádělo město od roku 2021. Do gotické spodní části domu pak umístilo archeologické nálezy. V budově teď má kromě Brány Jihlavy zázemí ateliér Jihlavský architektonický manuál a Centrum dokumentárního filmu.