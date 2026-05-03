Jihlava dokončuje v letním kině opravy za pět milionů korun, další připravuje

Město Jihlava pokračuje v opravách letního kina v Březinových sadech. Dokončuje práce na opláštění rozměrného objektu s promítacím plátnem, protože to původní bylo ve špatném technickém stavu. Bez daně bude tato oprava stát skoro pět milionů korun. Venkovní areál využívaný kromě filmových projekcí i pro koncerty, festivaly a jiné akce chce radnice dál zlepšovat. Informovala o tom na webu.
"Letní kino se v poslední době stalo významným kulturním centrem města, kde probíhá řada akcí. Město si to dobře uvědomuje, a proto areál postupně modernizuje," uvedl jihlavský radní David Beke (ODS).
Opraveny už v posledních letech byly například vrchní části stupňů pro diváky a přístupová schodiště. Poslední zásah se týkal opláštění objektu s plátnem šedými hliníkovými profily. "Pohledové konstrukce budou určitě hezčí a vzhledově podtrhnou dominantu celého areálu," uvedl radní. Obnova amfiteátru s letním kinem bude pokračovat. V plánu má město například opravy oplocení, sedadel malého jeviště a spodní části stupňů pro diváky.
Promítací stěna v jihlavském letním kině byla svého času největší v republice. Široká je 25 metrů a na výšku měří 11 metrů. Část údolí lesoparku byla určená za letní amfiteátr v roce 1949. Konaly se tam politické akce, kulturní pořady i folklorní festivaly. Velká promítací stěna přibyla v roce 1959.