K situaci došlo ve druhé třetině, konkrétně ve 27. minutě během ofenzivní akce Vsetína. „Fanoušek domácích se přesunul na otevřenou chodbičku nad sektorem stání, kde nemá co dělat. A tam si zapálil,“ popsal Martin Lindovský, jednatel městské společnosti Horácká multifunkční aréna, která halu provozuje.
Podle něj bude potřeba posílit bezpečností službu. „Minule chtěla být security důsledná a došlo ke konfliktu s fanoušky,“ zmínil Lindovský situaci z derby proti Třebíči, kdy na konci října došlo k napadení ostrahy dvěma příznivci Dukly. „Ve chvíli, kdy chtěla být naopak benevolentní, aby nedocházelo ke konfliktu, si jeden z fanoušků vzal elektronickou cigaretu přímo pod čidlem.“
Tím se rozjel zautomatizovaný systém elektronické požární signalizace (EPS). V souladu s ním došlo k okamžitému vypnutí všech technologií v aréně - časomíry, multimediální kostky, osvětlených mantinelů, reklamních systémů na poprsníku (reklamní LED pás oddělující patra v hledišti - pozn. red.) i celkového ozvučení. A zároveň k otevření dveří do arény.
„Nedošlo k ničemu jinému, než k čemu dojít má. Vzhledem k nevhodnosti chování fanouška, který vyvolal požární poplach, čidlo zareagovalo, vyvolalo poplach. A systém zareagoval,“ uvedl technický ředitel Horácké multifunkční arény Martin Janíček.
Chyběla informace, že jde o planý poplach
Ostraha u pultu, který hlídá požární systém, zareagovala správně - včas odhalila a ověřila, že jde o planý poplach. „Nezahořelo, takže odvolala výjezd hasičů,“ uvedl Lindovský. „Nahození jističů, bohužel, ale bude vždycky trvat nějakých deset, patnáct minut.“
Horácká multifunkční aréna zjišťuje u dodavatele požárního systému, proč nemá k dispozici hlášení, která návštěvníky jakékoliv akce upozorní na to, že se jedná o planý poplach.
„Budeme chtít, aby nám případně to nahrané hlášení co nejdříve dodali. Vy totiž nemůžete zareagovat ani moderátorem, protože ty samé audiobedny slouží pro moderaci akce. Ve chvíli, kdy se sepne EPS, si bedny bere jiný systém na vyhlašování požáru. A už tam pustíte jen přednahrané záležitosti,“ vysvětlil Lindovský.
Drtivá většina diváků ve vyprodané hale však přes prvotní výzvu k evakuaci zůstala na místech. Během přerušené hry dokonce halou běžela „mexická vlna“. „HC Dukla Jihlava děkuje všem fanouškům za trpělivost, zachování klidu i skvělé atmosféry během planého poplachu, který přerušil průběh hokejového utkání,“ uvedl jihlavský klub na svých sociálních sítích.
Alarmů už bylo více, jeden spustil kouř z grilu
„Tím, že hala má exity blízko a lidé vybíhají na ulici, bylo dobře, že zůstali na svých místech. V hale, kdyby někde začalo hořet, to všichni vidí na první dobrou,“ myslí si manažer výstavby haly a jihlavský radní David Beke. „Z principu lidé reagují na nějaké opakované výzvy. Tím, že to bylo rychle vypnuto, zůstali na místě a usoudili, že se nic neděje,“ vysvětluje Lindovský.
„Kdyby nedošlo k ověření, personál nereagoval správně a my to nevypnuli, věřím, že by se lidé pohnuli. A že by evakuaci zahájili. Náš personál ale reagoval správně, dobře to vypnul. Akorát nemáme k dispozici hlášku, že jde o planý poplach, která by to uzavřela,“ dodal.
Podle Bekeho je důležité dát lidem velmi rychle relevantní informaci, co a jak se děje. „Security musí vědět, že v momentě, kdy je planý poplach, musí lidi pustit zpátky. Protože jsem na sociálních sítích zaznamenal, že někdo vyběhl ven a pak už ho nechtěli pustit zpátky do haly,“ podivil se jihlavský radní.
Podle mluvčího Horácké multifunkční arény Bedřicha Musila nešlo o první hlášený poplach v nové hale. „Bylo jich už asi pět, tento byl první při samotné akci, kdy byli v aréně diváci,“ říká Musil, který přidává i jednu pikantnost. „Jeden z poplachů vznikl, když v pátém patře budovy obsluha gastra začala grilovat klobásy přímo pod čidlem a neuvědomila si, že kouř z grilu může protipožární alarm spustit.“
Poučení pro fanoušky? V aréně se nekouří!
Horácká aréna, multifunkční hala za 2,2 miliardy korun, je ve zkušebním provozu od konce října. První hokejové utkání se v ní hrálo v sobotu 25. října, slavnostní otevření se uskutečnilo 8. listopadu.
„Je před námi rok zkušebního provozu, kdy si takových situací budeme muset nacvičit ještě spoustu,“ myslí si Beke. „Tohle bylo ještě relativně jednoduché, byť se o nějakou komplikaci jednalo. Budou se muset udělat nějaké úpravy v nastavených postupech, v provozních řádech. Několik měsíců to ještě bude trvat, ale to jsme avizovali,“ dodal manažer výstavby Horácké arény.
Základním ponaučením z pondělka by mělo být, že v Horácké aréně se nekouří. „Vyzývám fanoušky, ne aby si nezapalovali pod požárními čidly, ale aby v hale vůbec nekouřili,“ říká mluvčí HMA Musil. „Jako bývalý dlouholetý kuřák si myslím, že dvě a půl hodiny během hokejového zápasu bez cigarety každý vydrží. Stejně, jako to vydrží v divadle nebo v kině,“ dodal.
I samotná Dukla Jihlava bude situaci dále řešit. „HC Dukla Jihlava se bude vzniklou situací detailně zabývat, aby se podobné případy do budoucna neopakovaly a aby bezpečnost a komfort fanoušků zůstaly vždy na prvním místě,“ dodalo ve svém prohlášení vedení hokejového klubu.