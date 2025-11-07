Bruslení, vláček i iglú. Vánoční trhy v Jihlavě 2025 mají být největší v historii

Jan Salichov
  16:02
Na zcela novou vánoční výzdobu, rozšířený jarmark nebo pestrý kulturní program se mohou v tomto roce těšit návštěvníci Vypečených Vánoc v Jihlavě. Krajské město Vysočiny by na adventní oslavy, které se uskuteční od 30. listopadu do 31. prosince, rádo přilákalo návštěvníky z celé republiky.
V horní části jihlavského Masarykova náměstí vznikla adventní vesnička. Její...

V horní části jihlavského Masarykova náměstí vznikla adventní vesnička. Její součástí je mimo jiné trh, kruhové ledové kluziště i třeba vyhlídkové kolo. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Jihlavský vánoční trolejbus je z venkovní strany polepený fóliemi několika...
V horní části jihlavského Masarykova náměstí vznikla adventní vesnička. Její...
V horní části jihlavského Masarykova náměstí vznikla adventní vesnička. Její...
Adventní trh na jihlavském Masarykově náměstí se kvůli vládním opatřením konat...
17 fotografií

„Naším zájmem je, aby si lidé, kteří už byli na adventních trzích v Olomouci nebo v Českých Budějovicích, letos vybrali Jihlavu,“ říká ředitelka Brány Jihlavy Soňa Krátká.

Na Masarykově náměstí se mohou zájemci těšit nejen na jarmark a adventní vesničku, ale také na oblíbené vyhlídkové kolo, vánoční vláček a trolejbus, zvoničku, Ježíškovu poštu, iglú či slaměný betlém. O víkendu se výrazně rozroste nabídka pochutin. Nejzářivějšími hvězdami na hlavním pódiu budou kapely Monkey Business, Ready Kirken nebo Mňága a Žďorp.

Kdy jsou vánoční trhy v Jihlavě

  • od 30. listopadu do 31. prosince 2025
  • Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí v Jihlavě se za přítomnosti primátora Petra Ryšky uskuteční 30. listopadu v 16:45 hodin. Letošním vánočním stromem bude přibližně 12 metrů vysoká jedle bělokorá, kterou Jihlavě věnuje rodina Ryšánkových z Vystrkova u Humpolce.
  • Současně s vánočním stromem se rozsvítí také tisíce nových světýlek na pouličních závěsech. Na sloupech veřejného osvětlení se poprvé rozzáří motiv ježka, který provází aktivity Brány Jihlavy od léta 2024.
  • Otevírací doba stánků adventního městečka je naplánována od 10 do 18 hodin. Stánky s občerstvením mohou zůstat otevřeny až do konce kulturního programu.
  • Kolem morového sloupu bude stát tradiční kruhové kluziště, které bude otevřeno každý den až do 2. února 2026 a bude přístupné zdarma. Ve všední dny v dopoledních hodinách (9 - 12 hodin) bude bruslení vyhrazeno pro školy. O víkendech od 9 do 10 hodiny bude kluziště vyhrazenou čistě začátečníkům. Týká se malých dětí s bruslícím doprovodem, nebo i dospělých, kteří se chtějí naučit bruslit.
  • Každou neděli se na obřím adventním svícnu rozsvítí jedna svíčka.
Adventní trh na jihlavském Masarykově náměstí se kvůli vládním opatřením konat...
V horní části jihlavského Masarykova náměstí vznikla adventní vesnička. Její...

Adventní vesnička na Masarykově náměstí v Jihlavě v minulých letech

Program vánočních trhů v Jihlavě

V blízkém okolí kruhového kluziště vznikne adventní vesnička, jarmark se stánky regionálních výrobců. O víkendu bude posílena o další stánky před prodejnou TETA drogerie. V rámci adventního jarmarku si návštěvníci pochutnají například na kapřích dobrotách, pečených kaštanech, langoších, klobásách, jitrnicích či domácích polévkách.

Na Masarykově náměstí nebude ani letos chybět slaměný betlém, Ježíškova pošta, zvonička, vyhlídkové kolo, historický kolotoč ani ledové sochy, které k Jihlavě už neodmyslitelně patří a vyrostou zde každou adventní neděli.

Masarykovo náměstí bude každý týden od středy do neděle žít bohatým kulturním programem. Brána Jihlavy letos nabídne návštěvníkům směsici vystoupení: na hlavním pódiu se vystřídají kapely zvučných jmen jako Monkey Business, Mňága a Žďorp, Ready Kirken či Vypsaná Fixa. Vystoupí zde však také lokální kapely jako XIII. století, China Blue či Zatrestband. Nebudou chybět ale ani dechové koncerty či pop-country hudba.

A co by byly jihlavské trhy bez Iglú? I letos se v něm budou moct návštěvníci ohřát a občerstvit. Navíc zde v pondělí a úterý poběží smyčka krátkých pohádek pro děti. Pro nejmenší návštěvníky jsou dále připravena divadelní představení a dospělé publikum ve svých stand-up vystoupení pobaví Ester Kočičková, Tomáš Matonoha či Lukáš Pavlásek.

Jihlavský vánoční trolejbus je z venkovní strany polepený fóliemi několika barev včetně fialové, stříbrné a zlaté.

Novinky vánočních trhů v Jihlavě

  • nový motiv osvětlení na Masarykově náměstí
  • světelná instalace v parku Gustava Mahlera
  • prohlídky podzemí s ponocným
  • delší trať vánočního vláčku
  • krampusáci v sobotu 6. prosince

Na Masarykově náměstí přibude 42 světel se znakem ježka. Nové osvětlení bude v ulicích Matky Boží, Benešova, Palackého a Komenského - každá ulice získá svůj vlastní motiv. „Do ulic umístíme nové světelné sochy a nabídneme tak další místa pro stylové vánoční fotografie,“ uvedl náměstek primátora Richard Šedivý.

Další novinkou letošních Vánoc je interaktivní světelná instalace v parku Gustava Mahlera, která se promění v hudební a světelný zážitek pod širým nebem. „Park Gustava Mahlera doslova ožije hudbou. Zákoutí s tímto jihlavským hudebním velikánem dozdobí světelná instalace v podobě hudebních nástrojů a parkem se bude linout i Mahlerova symfonie,“ popisuje Jaroslav Štěpánek, vedoucí produkce Brány Jihlavy.

Adventní nabídku letos rozšíří také scénická komentovaná prohlídka po hlavních památkách Jihlavy, která propojí historické příběhy města a hlavní tradice Vánoc. Kostýmovaná postava městského ponocného provede zájemce od jihlavského podzemí, přes kostel sv. Jakuba, kolem Stříbrného domu, Domu Gustava Mahlera, přes hradební parkán, kolem brány Matky Boží až do parku Gustava Mahlera. Kapacita procházek bude 35 osob a budou se konat každou prosincovou neděli v 17 hodin. Cena prohlídky je pro dospělého 120, pro děti 70 korun.

Vánoční vláček letos vyjede v novém kabátu, nabídne i větší kapacitu a delší trať. Tak, aby si hosté výjimečnou projížďku opravdu užili.

Víkend 5. - 7. prosince bude v Jihlavě patřit čertům. Jihlavské podzemí zde pořádá už 21. ročník Pekla v podzemí, letos v nových kostýmech, s tématickým fotokoutkem před vstupem do podzemí a pekelnou váhou.

V sobotu 6. prosince pak Jihlavu poprvé navštíví krampusáci ze skupiny Krampus Vysočina. V 17 hodin projdou ulici Matky Boží až na náměstí, kde je zkrotí Mikuláš. „Chtěli jsme příznivcům krampusů dopřát, aby zažili v Jihlavě to, co je ve světě poměrně oblíbené. Nebudou tam sice ohně nebo pálící auta - tak daleko jsme v centru historického města nešli - ale kdo má chuť a odvahu, zažije průvod pekelníků v plné parádě,“ říká ředitelka Brány Jihlava Soňa Krátká.

V horní části jihlavského Masarykova náměstí vznikla adventní vesnička. Její...
V horní části jihlavského Masarykova náměstí vznikla adventní vesnička. Její...

Pouťové zábavy v centru Jihlavy doplní vánoční trhy i v letošním roce.

Vybrané doprovodné akce Brány Jihlavy

Turistické informační centrum nabídne během adventu Ježíškovu poštu, vánoční merch #DoJihlavy a nedělní tvořivé dílny. Během všedních dnů bude provoz standardně v ulici Matky Boží 22, o víkendu se TIC se svojí nabídkou aktivit a merche přesune do iglú na Masarykově náměstí. V ulici Matky Boží budou ve volných výlohách nainstalovány ze zhlédnutí betlémy.

Dům Gustava Mahlera si nachytal výstavu s názvem Cesta příběhem. Výstava představí díla známých jmen naivního umění. Vernisáž se uskuteční 9. prosince v 17 hodin a výstava potrvá až do 8. února.

V sobotu 13. prosince je od 16 hodin na programu zpívání starobylých koled za doprovodu tradičních jihlavských skřipek s Matějem Kolářem. Ve Stříbrném domě se 29. prosince rozezní francouzské šansony v podání zpěvačky Sylvie Bee a hudebního doprovodu klavíristy Václava Kramáře a violoncellisty Jana Zlámala.

Vánoční trhy v Jihlavě v minulých letech

Jihlavský vánoční trolejbus je z venkovní strany polepený fóliemi několika barev včetně fialové, stříbrné a zlaté.
V horní části jihlavského Masarykova náměstí vznikla adventní vesnička. Její součástí je mimo jiné trh, kruhové ledové kluziště i třeba vyhlídkové kolo.
V horní části jihlavského Masarykova náměstí vznikla adventní vesnička. Její součástí je mimo jiné trh, kruhové ledové kluziště i třeba vyhlídkové kolo.
Adventní trh na jihlavském Masarykově náměstí se kvůli vládním opatřením konat nemůže. Kolem morového sloupu je sice rozestavěno 26 stánků, ty jsou však zavřené. Lidé tak na náměstí míří pouze na ledový ovál nebo k vánočnímu stromku.
17 fotografií

Kde zaparkovat a jak se na trhy dostat

Jako ideální volba se nabízí parkování přímo na Masarykově náměstí - ať už v horní části před poštou, nebo v dolní části od ulice Matky Boží k hotelu Zlatá hvězda. Jedná se o centrální zónu oblast 01, s oranžovým režimem pro návštěvníky. V pracovní dny od 8 do 16 hodin je sazba 30 korun za hodinu, mimo tento hlavní čas, večer, v noci a o víkendu je sazba 20 korun za hodinu. Maximální platba za 24 hodin je 150 korun. V neděli a o státních svátcích je parkování v oranžovém režimu zdarma.

Kryté parkoviště v docházkové vzdálenosti nabízí garáže nákupního centra Citypark Jihlava. Ve všední den jsou první 3 hodiny zdarma, o víkendu až 5 hodin zdarma. Každá další hodina je za 20 korun. Kryté parkoviště pro 740 aut je k dispozici od 7:00 do 22:15. K dispozici jsou i dva stojany pro dobíjení elektromobilů. Cesta na horní část Masarykova náměstí zabere přibližně pět minut.

Z autobusového nádraží se na Masarykovo náměstí dostanete pěšky přibližně za dvacet minut, možnost je také využít MHD. V případě příjezdu vlakem na hlavní nádraží je potřeba využít MHD.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Zeleň i voda. Praha 12 představila vítězný návrh na obnovu Sofijského náměstí na místo „pro všechny generace“

Studio Perspektiv zvítězilo v architektonické soutěži na revitalizaci...

Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...

Čtenáři rozhodli. V anketě zvítězila žlutá tramvaj s džusem, porazila pivo a hokej

Tramvaj Škoda 15T s reklamním polepem Happy Day

Pražané rozhodli o nejhezčí tramvaji Škoda 15T. V hlasování čtenářů Metro.cz vyhrál žluto-zelený vůz s reklamou Happy Day, který získal 212 hlasů. Druhá skončila černá tramvaj Sparty, třetí pak vůz...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Rekonstrukce lanovky na Petřín pokračuje. Vozy vznikají ve Švýcarsku

Pokračuje rekonstrukce tělesa lanové dráhy Petřín. V úseku od dolní stanice...

Práce na modernizaci lanové dráhy na Petřín pokračují podle plánu. Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončil v úseku od dolní stanice lanovky zhruba po čtvrtinu její délky podkladní i finální betonové...

Dříve platil za symbol tůní a rybníků. Nyní však patří k ohroženým rybám. Karas obecný je bojovník o přežití

Karas obecný byl dřív považovaný za podřadnou plevelnou rybu.

Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....

Srnče nepřežilo útok psa, trpící zvíře zastřelil policista. Majitelce hrozí pokuta

ilustrační snímek

Útok loveckého psa nepřežilo ve čtvrtek ráno na Rokycansku srnče. Aby se poraněné mládě netrápilo, musel jeden z přivolaných policistů použít služební zbraň a usmrtit jej. Policisté případ vyšetřují...

8. listopadu 2025  18:02,  aktualizováno  18:02

Potomci lidí z vysídlených obcí vysadili na Drahanské vrchovině Alej svobody

ilustrační snímek

Potomci obyvatel 33 obcí vysídlených za druhé světové války dnes spolu s dobrovolníky vysadili na Drahanské vrchovině takzvanou Alej svobody. Nachází se mezi...

8. listopadu 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Universal Studios se chtějí vrátit ke kořenům Mumie. Probíhají jednání o návratu původních filmových hrdinů

Pokračování Mumie, jedné z nejzásadnějších filmových sérií z přelomu...

Pokračování jedné z nejzásadnějších filmových sérií z přelomu tisíciletí je tady. Egyptský kněz Imhotep zřejmě znovu povstane v dalším díle Mumie, pro nějž studio Universal verbuje Brendana Frasera i...

8. listopadu 2025  17:17

Na Plzeňsku narazil řidič osobního auta do stromu, na místě zemřel

ilustrační snímek

Řidič osobního vozidla dnes krátce po poledni narazil u Manětína na Plzeňsku do stromu. ČTK to řekla policejní mluvčí Barbora Šmaterová. Na následky vážných...

8. listopadu 2025  15:31,  aktualizováno  15:31

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pardubice mají novou lipovou alej, připomíná svobodu a konec války

ilustrační snímek

Na polní cestě mezi Nemošicemi a Dražkovicemi v Pardubicích dnes dobrovolníci vysázeli lipovou alej, která čítá 80 stromů. Město je ji pojmenovalo Alej...

8. listopadu 2025  15:29,  aktualizováno  15:29

Návštěvníci muzea v Záhlinicích na Kroměřížsku se seznámili s tradičními řemesly

NĂˇvĹˇtÄ›vnĂ­ci muzea v ZĂˇhlinicĂ­ch na KromÄ›Ĺ™Ă­Ĺľsku se seznĂˇmili s tradiÄŤnĂ­mi Ĺ™emesly

Návštěvníci Muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích, místní části Hulína na Kroměřížsku, se dnes mohli seznámit s tradičními lidovými řemesly. Při práci...

8. listopadu 2025  15:07,  aktualizováno  15:07

Lovecký pes spadl na Kladensku do studny, hasiči zvíře vytáhli nezraněné

Vyproštění loveckého psa ze studni v Hřebči na Kladensku (8. listopadu 2025)

Výprava do lesa se změnila v sobotu dopoledne v drama pro myslivce v Hřebči na Kladensku. Jeho pes spadl do studny, s pomocí speciálního postroje jej na povrch museli vytáhnout hasiči. Zvíře vyvázlo...

8. listopadu 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Čtyři zranění při nehodě na Třebíčsku, vrtulník nesl do nemocnice dítě

Vrtulník zasahuje u nehody nákladního auta a cisterny na D2 před Brnem

Při havárii dvou osobních aut u Martínkova na Třebíčsku se půl hodiny po sobotním poledni zranili čtyři lidé, mezi nimi tři děti. Příčinu kolize zjišťuje policie.

8. listopadu 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Květinové dekorace vyzdobily po floristické soutěži vilu Stiassni v Brně

KvÄ›tinovĂ© dekorace vyzdobily po floristickĂ© soutÄ›Ĺľi vilu Stiassni v BrnÄ›

Netradiční květy i květinové dekorace inspirované dálně východním uměním ikebana vyzdobily na víkend brněnskou vilu Stiassni. Své práce tam vystavilo 35...

8. listopadu 2025  13:59,  aktualizováno  13:59

Mezi Pardubicemi a Hradcem Králové srazil vlak člověka. Koridor stál

Ilustrační snímek

Srážka vlaku s člověkem u Stéblové na Pardubicku zastavila v sobotu po poledni provoz na železniční trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Po více než dvou hodinách se podařilo obnovit provoz po...

8. listopadu 2025  14:02,  aktualizováno  15:20

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Zprovoznění pardubické školy po požáru bojleru potrvá ještě 30 dní

ilustrační snímek

Zprovoznění Základní školy Obrazenice v Pardubicích potrvá ještě zhruba 30 dní. V pondělí tam hořel bojler a saze se rozšířily do části budov a poškodily...

8. listopadu 2025  11:47,  aktualizováno  11:47

Ženu zavalily ve fabrice na Opavsku dva metráky palet, letěl pro ni vrtulník

Vrtulník letěl pro poraněnou ženu do obce Chuchelná na Opavsku.

Hromada dřevěných palet vážících více než dva metráky zavalila v pátek ráno ve firmě v obci Chuchelná u česko-polských hranic čtyřiapadesátiletou ženu. Kvůli četným poraněním pro ni letěl na Opavsko...

8. listopadu 2025  9:42,  aktualizováno  13:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.