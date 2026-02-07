Prior je vředem, náměstí by však mohl oživit. Změnit ho musí pouze vlastník

Jan Salichov
  9:12aktualizováno  9:12
Přesto, že v zadání architektonické soutěže na revitalizaci Masarykova náměstí tento bod nebyl, osm let starý vítězný návrh ho nakonec obsahuje. Miroslav Cikán a Radek Novotný z ateliéru MCA ve vizualizaci upraveného hlavního náměstí v Jihlavě umístili také návrh nové vizuální podoby obchodního domu, kontroverzní stavby z roku 1983.

Jihlavský magistrát už poměrně konkrétně chystá revitalizaci Masarykova náměstí. Ta by podle posledních vyjádření členů vedení města měla začít už letos na podzim. Co s budovou Prioru, která veřejný prostor hyzdí už více než čtyři desetiletí, je stále nejisté. Jeho možnou podobu se právě snažil naznačit vítězný architektonický návrh.

„Návrh pracoval s nosnou konstrukcí, která tam je. A velmi dobře ji propojil s náměstím,“ říká zastupitelka Tereza Kafková z PiFo (Piráti a Fórum Jihlava). „Je to směr, který mi dává smysl. Kdyby se to povedlo.“

To, jak a zda vůbec se změní obchodní dům Prior i jeho rampy, bude záležet jen na dohodě zástupců jihlavského magistrátu s majitelem tohoto léta kritizovaného objektu.
Letecký pohled na jihlavské Masarykovo náměstí ze dne 5. září 2013
Dnešní podoba obchodního domu uprostřed náměstí v Jihlavě
Jenže někdejší Prior je soukromým majetkem společnosti Le Cygne Sportif Groupe. „S Priorem jednáme, ale ne o tom, že by nějakým způsobem opravil svoji budovu. Do toho nemůžeme zasahovat, byť by to bylo krásné,“ říká primátor Petr Ryška (ODS).

Město musí koordinovat revitalizaci náměstí se soukromníkem, protože vlastní příjezdové rampy pod náměstím a velké prostory, které má jako parkovací, skladovací a má tam kotelnu. „Budeme dláždit náměstí. A jednáme, že by si opravil svoje prostory, které jsou pod tím. Tady nějaká spolupráce je. Ale bohužel ne na tom, že by opravoval svůj vzhled,“ pokračuje Ryška.

S kritikou bychom měli být opatrní, tvrdí opozice

Jednání s majiteli je velmi citlivé. „Chápu, že se jim taky těžko poslouchá, když do nich třicet let každý jen šije. Ale s veřejnou kritikou bychom měli být opatrní,“ říká Kafková. „Jsou to lidé, kteří se o svůj majetek starají. Zdědili majetek z nějaké doby, kdy to bylo postavené dost nešťastně. A sami vědí, jaké investice šly dovnitř.“

Daleko méně servítek si s majiteli obchodního domu bere náměstek primátora Radek Popelka (ANO): „Myslím, že jediné, co Prioru může pomoct, je změna vlastníka. Pokud ho bude vlastnit společnost, která ho bude chtít rozvíjet, může se ten vřed na jihlavském náměstí stát významným bodem,“ myslí si Popelka.

Posunutá vozovka a nová řada stromů. Proměna náměstí v Jihlavě začne na podzim

Zásadním problémem podle něj je nevhodná otevírací doba obchodního domu, stejně jako nevhodné složení nájemců. „Nějaké kosmetické úpravy menšího nebo většího rázu na fasádě ten problém nevyřeší. Za mě je to úplně zbytečná investice,“ kroutí hlavou Popelka. „Ta samá budova, jenom kdyby tam byli atraktivnější nájemci a víkendový provoz by byl jako u obchodního centra těsně pod náměstím, by mohla celé centrum města oživit,“ míní.

Problém s bývalým Priorem má také opoziční zastupitel Radek Hošek (STAN). „Jako dítě si pamatuji, že v Jihlavě nebyl jiný obchodní dům. A teď se vám přiznám – a střílím od boku – že jsem tam asi dvacet, možná třicet let nebyl. Vůbec nic mě tam netáhne,“ říká Hošek. „Považuji jej – a nechci jim křivdit – za vybydlený barák s nekvalitními službami. Honí se mi hlavou, že ani nikdo z mého okolí se o něm nezmínil. Ani v dobrém, ani ve špatném. Prostě vůbec.“

Na změně vzhledu by měl mít zájem vlastník

Úprava venkovního vzhledu je podle Hoška v zájmu majitele. „Když se s veřejným prostorem v jeho blízkosti bude něco dělat, jsem přesvědčený, že vlastník Prioru by měl sám mít zájem, taky něco udělat. Tak, aby tam lidi nalákali,“ míní opoziční zastupitel.

„Samozřejmě by bylo krásné, kdyby byl Prior prostupnější. Nebyla by to taková kostka, byl by otevřený na náměstí,“ přemýšlí primátor. „Byl by tam celý otevřený parter, nějaké kavárny, obchody. A nebyl by to uzavřený prostor,“ pokračuje.

„Krásná by tam byla knihovna, veřejný prostor. Ale to asi není reálné,“ dodal Ryška.

Dokud se však Prior neotevře lidem, zůstane i po revitalizaci náměstí pouze domem, kolem kterého se chodí.

