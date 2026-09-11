Jihlava nechá odborníky změřit hluk v části Pávov u D1, měřili už i Kronospan

Jihlavská radnice nechá akreditovanou laboratoří změřit hluk, který dopadá na obyvatele části Pávov. Je blízko dálnice D1 a u dálničního přivaděče. Měření, které tam před rokem dělali hygienici, sice neprokázalo překročení limitů, ale vyšlo to velice těsně, řekl dnes novinářům primátor Petr Ryška (ODS). Město teď na měření hluku uvolnilo z ekologického fondu 240.000 korun. Jihlava letos nechala odborně změřit také hluk u výrobce dřevotřískových desek Kronospan, na výsledky čeká.
Obyvatelé Pávova si stěžují na velký hluk z D1 i z části dálničního přivaděče v místech, kde u něj není protihluková stěna. Primátor uvedl, že se s nimi sešel několikrát. Se svými hlukoměry tam o prázdninách měřila městská policie. "Přijde nám, že ten hluk by tam mohl být naměřen nevyhovující," řekl. V lokalitě bydlí 680 lidí. Akreditovaná laboratoř bude v Pávově provádět měření ve dvou týdnech. Pokud prokáže překročení limitů, mělo by tam Ředitelství silnic a dálnic udělat nějaká protihluková opatření.
Na hlučnost velkého závodu firmy Kronospan ve městě si obyvatelé v jeho okolí stěžují dlouhodobě. Město tam teď nechalo měřit hlučnost vybranou akreditovanou laboratoří kontinuálně tři měsíce. I toto území předtím nechalo prověřit vlastními hlukoměry, některá měření ukázala vysoké hodnoty. Primátor ale podotkl, že těmito hlukoměry nelze určit, jestli je naměřený hluk skutečně z Kronospanu.
"Z toho důvodu jsme si objednali za 1,5 milionu (korun) ta měření u akreditované laboratoře," řekl. Doplnil, že tato laboratoř dokáže rozlišit, odkud jednotlivé zvuky vycházejí. Pokud se ukáže, že hluk neodpovídá tomu, co má závod povoleno, předá radnice výsledky hygienikům a firma to podle ní bude muset řešit.