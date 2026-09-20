Jihlava poslední roky rozšířila zóny s placeným stáním, jízdné v MHD nezdražilo

Vedení Jihlavy v tomto volebním období zavedlo nový systém parkování a rozšiřovalo zóny s placeným stáním. Radnice uvedla, že hlavním důvodem je dlouhodobý růst počtu aut a potřeba nastavit v ulicích jasná pravidla. Z městského vlakového nádraží vznikl s pomocí evropských dotací centrální dopravní terminál, Jihlava také získala jihovýchodní silniční obchvat, jehož investorem byl kraj. Ceny jízdného v jihlavské MHD se poslední čtyři roky nezvedly.
Nový parkovací systém zavedlo město na jaře 2023. Letos bude zahrnovat oblasti, ve kterých žije přibližně polovina obyvatel Jihlavy. "Nejde tedy o polovinu rozlohy města, protože jednotlivé části mají rozdílnou hustotu osídlení," uvedl mluvčí města Radovan Daněk. Pravidla parkování město postupně upravovalo i podle dat o vytíženosti jednotlivých parkovišť. Od roku 2023 zároveň vytvořilo přibližně 800 nových parkovacích míst a zhruba stejný počet jich upravilo.
První etapa proměny městského vlakového nádraží na centrální dopravní terminál skončila letos. Cestující mohou přestupovat mezi vlaky, linkovými autobusy a MHD. Součástí je parkoviště pro 68 aut a nová silniční propojka s Havlíčkovou ulicí. Správa železnic tam investovala 1,485 miliardy korun bez DPH a město 315 milionů korun.
Jihovýchodní silniční obchvat Jihlavy, dlouhý šest kilometrů, byl dostavěný loni v říjnu. Zaplatil ho kraj s pomocí dotací. Jihlava se za to zavázala převzít silnici druhé třídy procházející městem. Před předáním kraj silnici opravuje.
Kromě sdílených kol, která v Jihlavě slouží od roku 2022, začala ve městě koncem loňského roku fungovat i sdílená auta.
Jízdné v jihlavské MHD stouplo naposled v květnu 2022, tedy před začátkem současného volebního období. Tarif se tehdy navýšil po 12 letech. Od ledna 2024 jezdí senioři nad 75 let MHD zdarma, začaly také platit nové slevy pro žáky a studenty. Některé změny tarifů byly k tomuto datu vyvolané integrací MHD s krajskou veřejnou dopravou, další úlevy byly z iniciativy města. Lidé přijíždějící do města krajem objednanými spoji mohou od té doby se stejnou jízdenkou i do MHD. Podle dat kraje byl počet cestujících přepravených do Jihlavy veřejnou dopravou letos do konce července o 14 procent vyšší než ve stejném období před integrací dopravy. Přispělo k tomu zřejmě i rozšíření placených parkovišť.
Dopravní podnik města Jihlavy rozšiřuje trolejové vedení, ve větší míře teď nakupuje trolejbusy. Jeho autobusy už z větší části jezdí na plyn dodávaný z bioplynové stanice v Herálci u Humpolce.
Jihlavu s 53.000 obyvateli nyní řídí koalice ANO s ODS a lidovci. V opozici jsou Piráti s Fórem Jihlava, Starostové a SPD s podporou Trikolory. V říjnových komunálních volbách do městského zastupitelstva budou Jihlavané vybírat z deseti kandidátek.