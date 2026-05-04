Jihlava snížila počet volebních okrsků z 58 na 35, zavede volební autobus

Počet volebních okrsků v krajské Jihlavě snížila radnice z dosavadních 58 na 35. Jejich dosavadní podoba vycházela ze situace před zhruba 30 lety a neodpovídala současnému rozvoji města, změnám v hustotě osídlení, dostupnosti městské dopravy, ani požadavkům na bezbariérovost. ČTK to řekl mluvčí města Radovan Daněk. Doplnil, že změnu umožnila nová legislativa, která obcím dala větší prostor pro úpravu volebních okrsků.
Letošní volby do obecních zastupitelstev budou v pátek 9. října a v sobotu 10. října. V částech Jihlavy, v nichž volební místnosti zanikly, budou moci voliči v sobotu, kdy jezdí méně spojů MHD, využít volební autobus.
Dílčí úpravy volebních okrsků v Jihlavě se dělaly průběžně, například při vzniku nových ulic. Jejich celková podoba ale vycházela z uspořádání města starého přibližně 30 let. Při změně okrsků v Jihlavě podle mluvčího hrála roli i snaha o efektivnější organizaci voleb, protože náklady na jejich zajištění dlouhodobě rostou. Obtížné bylo rovněž obsazování okrskových volebních komisí. "Věříme, že snížení počtu okrsků spolu s navýšením odměn pro členy komisí pomůže tyto problémy zmírnit," uvedl Daněk.
Přesný počet členů volebních komisí v Jihlavě pro letošní komunální volby bude možné určit až podle počtu kandidujících volebních stran. Každá má právo delegovat do komise jednoho člena. Magistrát stanoví počet členů komisí nejpozději 10. srpna. "V minulosti město stanovovalo minimální počet členů komisí na nejnižší možné zákonné hranici, obvykle na pět nebo šest členů podle typu voleb, u malých okrsků do 300 voličů na čtyři členy," uvedl mluvčí.
Radnice na webu uvedla, že dosavadní okrsky byly zrušeny a území města se nově rozdělilo. V novém systému bydlí 73 procent voličů do 500 metrů od volební místnosti, pětina do kilometru a zbylých sedm procent má volební místnost dál než jeden kilometr. Bezbariérových bude 83 procent volebních místností.
Snahou bylo podle radnice zachovat přirozenou spádovost, například to, kam chodí děti z dané oblasti do školy a lidé na nákupy či kudy jezdí MHD. "Jsme si však vědomi i omezení, která mohou tyto změny některým voličům způsobit, a proto město jako vstřícný krok připravilo tzv. volební autobus," uvedla Jana Škrdlová z magistrátu na webu.
Autobus bude jezdit v sobotu 10. října z Henčova, Heroltic, Hosova, Kosova, Pávova a Zborné, tedy z částí města, v nichž volební místnosti zanikly. Zájemce dopraví na zastávku MHD nejblíže jejich volební místnosti a zpátky. "Příjezd až přímo k volebním místnostem velkým autobusem není možný, protože úzké ulice to často ani neumožní," uvedl mluvčí. Voliči, kteří se těžko pohybují nebo jsou jinak limitovaní, mohou jako obvykle využít hlasování do přenosné volební schránky.