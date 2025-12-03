Stop baráži už příští rok? Majitel Dukly je realista, extraligu si chce vybojovat

Eva Streichsbierová
  15:32aktualizováno  15:32
Většina prvoligových hokejových týmů podporuje iniciativu s názvem Stop baráži, která bojuje za sportovní spravedlnost v českém hokeji. Dostat se do extraligy je totiž za současných podmínek téměř nemožné. Naposledy se o tom na vlastní kůži přesvědčila i Dukla Jihlava.
Gólman Jihlavy Adam Beran a obránce Filip Dundáček zasahují během baráže o...

Gólman Jihlavy Adam Beran a obránce Filip Dundáček zasahují během baráže o extraligu proti Olomouci | foto: Filip Fojtík, MAFRA

Jedna z mnoha šarvátek v barážovém klání Olomouce s Jihlavou.
Adam Beran si poradil se 48 střeleckými pokusy Olomoučanů.
Jakub Navrátil pod dohledem jihlavské střídačky uniká Jungwirthovi.
Jihlavský trenér Viktor Ujčík (vlevo) udílí pokyny svým svěřencům v barážovém...
8 fotografií

Letošní hokejová sezona ještě ani není ve své polovině, přesto se v posledních týdnech víc než kdy jindy skloňuje slovo baráž. Důvodem je iniciativa, která vznikla díky Spolku za přímý postup do Extraligy, a která nese výmluvný název Stop baráži!

Její autoři požadují po Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH) nejen úplné zrušení baráže, ale dokonce zavedení přímého postupu do extraligy již v aktuálním ročníku 2025/2026.

„První liga upadá do marnosti a bezmoci. K čemu jsou akce typu „Pojď hrát hokej“, když dětem pak chybí motivace dostat se do extraligy ve svém mateřském klubu? “ ptá se zlínský podnikatel Robert Háp, který je předsedou výše zmiňovaného spolku. „Baráž je jako maraton, kde jeden závodník běží od startu, a druhý čeká až na 42. kilometru, aby se k němu přidal,“ popisuje situaci, kterou si loni vyzkoušela i jihlavská Dukla.

Baráž je jako maraton, kde jeden závodník
běží od startu, a druhý čeká až na 42. kilometru,
aby se k němu přidal.

Robert Háppředseda Spolku za přímý postup do Extraligy

Zatímco její hráči museli absolvovat náročné play off první ligy, aby se do baráže dostali, Olomouc, coby nejhorší tým extraligy, měla spoustu času nabrat síly na boj o udržení. Podle toho potom bitva na ledě vypadala, odpočatí Hanáci převálcovali Duklu 4:0 na zápasy a setrvání v elitní soutěži uhájili.

O neférovosti celého systému se v českém hokejovém prostředí hovoří už celé roky, přičemž extraliga jiný připustit nechce a první liga bez dobré vůle APK LH prakticky nemá šanci na úspěch. A to ani ve chvíli, kdy se k iniciativě připojuje jeden prvoligový klub za druhým. Včetně obou zástupců Vysočiny.

Připomínky ke kvalitě neobstojí

V Moravských Budějovicích, kde má svůj prozatímní azyl Horácká Slavia Třebíč, se transparent s nápisem Stop baráži! objevil při utkání se Zlínem.

„My to podporujeme, protože záležitost baráží je skutečně sportovně nespravedlivá,“ vysvětluje šéf třebíčského klubu Martin Svoboda. „Prostě by se mělo vytvořit daleko lepší konkurenční prostředí. A připomínky typu, že tým, který přijde zespodu, nebude mít extraligové kvality, podle mě neobstojí. Nemyslím si, že by byl mančaft z první ligy o tolik horší než poslední z extraligy,“ dodává.

Jedna z mnoha šarvátek v barážovém klání Olomouce s Jihlavou.
Adam Beran si poradil se 48 střeleckými pokusy Olomoučanů.
Jakub Navrátil pod dohledem jihlavské střídačky uniká Jungwirthovi.
Jihlavský trenér Viktor Ujčík (vlevo) udílí pokyny svým svěřencům v barážovém zápase s Olomoucí.
8 fotografií

Tomu, že by ke změně mohlo dojít už v letošní sezoně, ale Svoboda nevěří. „Vedení hokeje, ať už jednotlivých soutěží, či lidi na svazu by se měli chytit za nos a říct: hele, dost, jdeme to otevřít. Ale to je podle mě reálný nejdřív od další sezony,“ myslí si šéf třebíčského hokeje.

A podobně to ostatně vidí i majitel Dukly Jihlava Slavomír Pavlíček. Ten se od samotného začátku, kdy klub z krajského města Vysočiny letos v létě koupil, netají plány na co nejrychlejší postup do nejvyšší české ligy. Zvlášť nyní, kdy má Jihlava reprezentativní zázemí v podobě nové Horácké arény a Pavlíčkův klub je všeobecně považován za hlavního favorita soutěže.

„Já jsem realista. Což znamená, že počítám, že si postup budeme muset vybojovat sami. Tím myslím, že budeme muset vyhrát Maxa ligu a potom smáznout i Litvínov. Tedy zatím je poslední Litvínov.“

Slavomír Pavlíčekmajitel Dukly Jihlava

Na otázku, zda si vlastník Dukly myslí, že má iniciativa Stop baráži! šanci na úspěch už ve stávající sezoně, reagoval nejprve hlasitým smíchem, aby vzápětí dodal: „Rozhodně to nějaký tlak na APK dělá, ale… Já jsem realista, což znamená, že počítám, že si postup budeme muset vybojovat sami. Tím myslím, že budeme muset vyhrát Maxa ligu a potom smáznout i Litvínov. Tedy zatím je poslední Litvínov.“

Žádná změna na obzoru

Každopádně společné vyjádření klubů vyvrcholilo 24. listopadu, kdy na adresu APK směřovala oficiální žádost o zrušení systému baráže a zavedení přímého postupu a sestupu mezi zmiňovanými hokejovými ligami. Veřejná odpověď přišla o čtyři dny později.

„Extraligové kluby musí již nyní předeslat, že nehodlají ani nemohou měnit herní řád a systém soutěže probíhající sezony. Partnery pro budoucí jednání v otázce prostupnosti soutěží pro nás zůstávají Český svaz ledního hokeje jako řídící orgán Maxa ligy a Sdružení prvoligových klubů, nikoliv další spolek či iniciativa,“ stojí mimo jiné ve stanovisku APK. „Preferujeme ovšem konstruktivní dialog a věcnou argumentaci před mediálními výstupy, které často postrádají komplexní pohled na danou problematiku.“

Optimista může ve zveřejněné reakci hledat další týdny, měsíce a zřejmě i roky nadějí na změnu, pesimista se naopak zřejmě jenom znovu utvrdí v tom, že k žádné zlomové dohodě ani tentokrát nedojde. Postup do nejvyšší soutěže tedy nejspíš dál zůstane pouze v sekci náhody, štěstí a zázraky.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Dejvická ulice

Prodej stromků v Praze 6-Dejvicích v Dejvické ulici.

vydáno 3. prosince 2025  17:59

Mariánské náměstí

Mariánské náměstí

Vánoční trh na Mariánském náměstí.

vydáno 3. prosince 2025  17:59

Biatlon v Östersundu 2025: V kolik startují čeští biatlonisté a kde je sledovat?

Tereza Voborníková finišuje ve sprintu v Novém Městě na Moravě.

Nová sezona Světového poháru v biatlonu je již v plném proudu. Ve švédském Östersundu jsou po týmových disciplínách na programu individuální závody. Podívejte se v kolik a kde české závodníky...

3. prosince 2025  17:23

Zastupitelé návrhy aktivistů nepřijali. Situace okolo Bedřišky je dál na mrtvém bodě

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....

Městští zastupitelé ve středu několik hodin debatovali s příznivci bývalé hornické kolonie Bedřiška v ostravských Mariánských Horách a Hulvákách o jejím osudu. Ostravský spolek Fiducia vyzval k...

3. prosince 2025  17:22,  aktualizováno  17:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Chinaski vyráží po 3 letech na turné. A vychází jim album, na kterém hraje i orchestr Českého rozhlasu

Chinaski mají za sebou rok plný oslav 30. výročí kapely.

Kapela Chinaski má za sebou rok, během kterého se soustředila především na velkolepé oslavy 30 let na scéně. Speciální program předvedla nejprve návštěvníkům dvakrát ve vyprodané O2 areně v Praze a...

3. prosince 2025  17:22

Biatlon v Östersundu: Premiérový individuální závod mužů, bodovali 2 Češi

Michal Krčmář v akci během mužské štafety na Světovém poháru v biatlonu ve...

Dnešním odpolednem pokračoval SP v biatlonu ve švédském Östersundu. Na programu byl vytrvalostní závod mužů. Lepší střelecké podmínky přinesly umístění na bodech pro české závodníky.

3. prosince 2025  17:19

Některé památky na Vysočině budou o adventu mimořádně přístupné

ilustrační snímek

Některé zámky na Vysočině o víkendu nabídnou speciální adventní program. Mimořádné prohlídky přes zimu uzavřených objektů budou i o následujících víkendech. V...

3. prosince 2025  15:41,  aktualizováno  15:41

Trutnov kvůli nové legislativě opět přesunul ohňostroj, bude u centra UFFO

ilustrační snímek

Půlnoční ohňostroj k příchodu nového roku organizovaný trutnovskou radnicí bude nakonec u společenského centra UFFO na náměstí Republiky. ČTK to dnes řekl...

3. prosince 2025  15:36,  aktualizováno  15:36

Liberec očekává, že na nepedagogické pracovníky bude muset doplatit až 30 mil.Kč

ilustrační snímek

Liberec očekává, že na mzdy nepedagogických pracovníků bude muset ze svého rozpočtu příští rok doplatit 20 až 30 milionů korun, tedy skoro desetinu těchto...

3. prosince 2025  15:34,  aktualizováno  15:34

NSZ zamítlo stížnost Jiřikovského z bitcoinové kauzy proti jeho obvinění

ilustrační snímek

Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) zamítlo stížnost Tomáše Jiřikovského z bitcoinové kauzy proti jeho srpnovému obvinění z legalizace výnosů z trestné...

3. prosince 2025  15:33,  aktualizováno  15:33

Brno plánuje obnovu lesoparku Akátky, který ovlivní stavba tunelu Vinohrady

ilustrační snímek

Podobu brněnského lesoparku Akátky po výstavbě dalšího úseku velkého městského okruhu určí architektonicko-krajinářská soutěž. Její vyhlášení dnes schválili...

3. prosince 2025  15:30,  aktualizováno  15:30

S výjezdy žáků do ciziny pomůže v Ústeckém kraji Dům zahraniční spolupráce

ilustrační snímek

V Ústí nad Labem se dnes otevřela regionální kancelář Domu zahraniční spolupráce. Pomáhat bude školám, muzeím, knihovnám a dalším institucím v Ústeckém kraji s...

3. prosince 2025  15:19,  aktualizováno  15:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.