Jihlava v létě dokončí úpravy šachty sv. Jiří, aby k ní mohla chodit veřejnost

Jihlava v létě dokončí úpravy okolo šachty svatého Jiří pod vrchem Rudný, aby starým důlním dílem připomínajícím někdejší těžbu stříbrné rudy mohla procházet veřejnost. Město teď vybralo firmu, která dodá ocelové schodiště, po němž lidé sestoupí k ústí šachty zatopené vodou. Dokončené budou úpravy terénu a osazené zábradlí. ČTK to při dnešní prohlídce místa řekl náměstek primátora Radek Popelka (ANO). Zakázka je za 650.000 korun.
"Snaha je, aby návštěvníci mohli projít skrz celé to důlní dílo, podívali se dolů, podívali se k ústí šachty a mohli odvodňovací štolou projít do prostoru budoucí stříbrné huti," uvedl náměstek. Repliku huti, která bude přibližovat středověké zpracování stříbrné rudy, se město chystá v tomto území vytvořit v následujících letech.
Jihlava byla nejstarším královským horním městem v českých zemích, bohaté stříbrné žíly tam byly objeveny v první polovině 13. století. Práce na odkrytí samotného důlního díla mapujícího těžbu stříbra někdy od konce 13. do 18. století pod vrchem Rudný, jemuž se také říká Šacberk, nejdřív vyvolala potřeba zajistit nebezpečný propad u šachty. O to se postaral státní podnik Diamo. Odtěženo bylo velké množství zeminy. Následovalo zajišťování vysokých stěn nad ústím šachty a její odvodňovací štoly.
Štola byla dlouhá přes 20 metrů, pracovníci ji teď prodloužili asi o devět metrů. "Ten terén se tady historicky změnil a ona nesahala až na druhou stranu kopce," uvedl náměstek. Štolu je potřeba ještě čistit a udělat v ní podestu, aby jí návštěvníci mohli procházet suchou nohou.
Šachta svatého Jiří není kolmá, ale je vedená šikmo. Podle historických pramenů se odhaduje, že je hluboká 60 až 80 metrů. V minulém roce se pracovníci při čištění ústí šachty dostali asi do 15 metrů. "Objevili jsme tam v podstatě funkční čerpací stroj," řekl Popelka. Doplnil, že je to nález datovaný do období panování Rudolfa II. Zůstane zatopený v šachtě. "Protože to je ta nejpřirozenější konzervace dřeva," uvedl náměstek. Město má v plánu spustit do šachty osvětlení.
Přímo k ústí šachty zatím lidé chodit nesmí, oba přístupy jsou zatarasené. "V tuto chvíli se pohybujeme stále na stavbě a na velmi nebezpečném místě," upozornil náměstek. Kolemjdoucí by se měli zastavit u dřevěného zábradlí nahoře, odkud uvidí odkryté důlní dílo a 15 metrů pod sebou i ústí šachty.