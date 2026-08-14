Pod zem, či nahoru? Jihlava nabízí návštěvu labyrintu i výhled ze střechy arény

„Mladí se dnes nad tím příměrem asi ušklíbnou, ale věřte mi, Dukla Jihlava, to byl tehdy pojem. Něco jako ve fotbale Bayern Mnichov. Hrát za ni chtěli všichni,“ prohlásil kdysi v rozhovoru pro iDNES.cz bývalý hokejový útočník a trenér František Vorlíček (79 let).
Vyhlídky z Horácké arény
Otevírací doba:
Vstupné:
Kontakt:
Dobré jméno města šířili hokejisté v minulosti i za hranicemi. Například na slavném Spengler Cupu ve Švýcarsku, který dokázali vyhrát hned pětkrát (1966, 1967, 1969, 1978 a naposledy v roce 1982).
V posledních zhruba třiceti letech sice Dukla musela ze svojí popularity notně slevit, ovšem s příchodem bohatého většinového vlastníka v minulém roce se její jméno znovu začíná v hokejových kruzích skloňovat daleko častěji.
Zejména v souvislosti s otevřením zbrusu nové Horácké multifunkční arény loni na podzim. Zájem o vstup ze strany diváků často přesahuje kapacitu. A to jak při hokejových zápasech, mezinárodních soubojích v dalších sportovních odvětvích či kulturních akcích.
Vyhlídka na každou světovou stranu
Hala toho však nabízí daleko víc. Na její střeše vznikly čtyři vyhlídky, každá směrem k jedné světové straně.
Zájemci si z nich mohou prohlédnout centrum Jihlavy i širší okolí. Z místa, které dosud navštěvovali pouze sportovci při tréninku na střešním atletickém oválu, případně účastníci komentovaných prohlídek, mají možnost vidět město jako na dlani.
„Vyhlídky nabídnou lidem příležitost podívat se na Jihlavu z nové, netradiční perspektivy, přímo z vrcholu stavby, která se stala jednou z dominant centra Jihlavy,“ poznamenal primátor krajského města Vysočiny Petr Ryška.
Druhé nejrozsáhlejší podzemí v Česku
Obdivovat Jihlavu ale mohou návštěvníci i z jiných důvodů. Například při návštěvě vyhlášené zoologické zahrady či poznáváním jihlavského podzemí.
Jihlavské podzemí
Otevírací doba:
Vstupné:
Kontakt:
„Podzemí je významnou historickou stavební památkou města. Co do rozsahu podzemního labyrintu přímo pod městskou zástavbou je po Znojmu druhým největším na území České republiky. Jeho celková délka činí 25 kilometrů a zaujímá plochu 50 000 metrů čtverečních. Teplota se v něm pohybuje mezi 8 a 12 °C,“ informuje na svých stránkách vedení města.
O příčinách vzniku jihlavského podzemí kolovaly různé domněnky. Dlouho se historikové domnívali, že podzemní chodby jsou zbytky starých stříbrných dolů. Jiní tvrdili, že podzemní chodby byly raženy pro vojenské účely, a další, že podzemní chodby vděčí za svůj vznik hospodářským důvodům. Každopádně skrývají i raritu.
„V roce 1978 zde byla amatérskými speleology objevena svítící chodba. Stěny po předchozím nasvícení zelenkavě světélkují,“ stojí v průvodci.
Jihlava leží téměř ve středu České republiky. Do města se dá dostat autem po D1 (exit 112), případně vlakem či autobusem. Cesta z Prahy po železnici trvá zhruba 2,5 hodiny, s autobusovým dopravcem o hodinu méně.
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License