Pod zem, či nahoru? Jihlava nabízí návštěvu labyrintu i výhled ze střechy arény

Eva Streichsbierová
  9:12aktualizováno  9:12
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Horácká aréna nabízí výhled na Jihlavu ze střechy, na které je kromě vyhlídek i...

Horácká aréna nabízí výhled na Jihlavu ze střechy, na které je kromě vyhlídek i atletický ovál. | foto: Horácká multifunkční aréna

Horníci vyrazili chodby a sklepy ve třech patrech nad sebou, přičemž nejhlubší...
Novodobé podzemí pod Jihlavou - kolektory
Architekt Ondřej Chybík se podle svých slov snažil Horáckou arénu připravit...
Horníci vyrazili chodby a sklepy ve třech patrech nad sebou, přičemž nejhlubší...
18 fotografií
Pokud se na Jihlavu zeptáte sportovních fanoušků, většina zareaguje, že zná hokejovou Duklu. Vojenský klub patřil k nejlepším. Zlatou éru Dukla zažívala do roku 1991, posbírala 12 titulů. V odkazu na ni město nyní turistům nabízí výhled ze střechy nové arény. Ale žádané jsou v Jihlavě i podzemí a zoologická zahrada.

„Mladí se dnes nad tím příměrem asi ušklíbnou, ale věřte mi, Dukla Jihlava, to byl tehdy pojem. Něco jako ve fotbale Bayern Mnichov. Hrát za ni chtěli všichni,“ prohlásil kdysi v rozhovoru pro iDNES.cz bývalý hokejový útočník a trenér František Vorlíček (79 let).

Vyhlídky z Horácké arény

Otevírací doba:

  • Střecha je přístupná v závislosti na aktuálním počasí (mimo mráz, led a sníh) celoročně, vždy v pondělí – pátek od 7:00 do 22:00 a v sobotu – neděli a svátky od 9:00 do 21:00.

Vstupné:

  • Vstup na střechu je zpoplatněn symbolickou částkou 30 Kč. Vstupenky lze pořídit také on-line.

Kontakt:

  • web: www.hma.cz/vyhlidky/

Dobré jméno města šířili hokejisté v minulosti i za hranicemi. Například na slavném Spengler Cupu ve Švýcarsku, který dokázali vyhrát hned pětkrát (1966, 1967, 1969, 1978 a naposledy v roce 1982).

V posledních zhruba třiceti letech sice Dukla musela ze svojí popularity notně slevit, ovšem s příchodem bohatého většinového vlastníka v minulém roce se její jméno znovu začíná v hokejových kruzích skloňovat daleko častěji.

Zejména v souvislosti s otevřením zbrusu nové Horácké multifunkční arény loni na podzim. Zájem o vstup ze strany diváků často přesahuje kapacitu. A to jak při hokejových zápasech, mezinárodních soubojích v dalších sportovních odvětvích či kulturních akcích.

Vyhlídka na každou světovou stranu

Hala toho však nabízí daleko víc. Na její střeše vznikly čtyři vyhlídky, každá směrem k jedné světové straně.

Zájemci si z nich mohou prohlédnout centrum Jihlavy i širší okolí. Z místa, které dosud navštěvovali pouze sportovci při tréninku na střešním atletickém oválu, případně účastníci komentovaných prohlídek, mají možnost vidět město jako na dlani.

Horácká aréna nabízí výhled na Jihlavu ze střechy, na které je kromě vyhlídek i atletický ovál.
Horníci vyrazili chodby a sklepy ve třech patrech nad sebou, přičemž nejhlubší jsou až dvanáct metrů hluboko. Ještě asi o deset metrů níže jsou novodobé jihlavské kolektory.
Novodobé podzemí pod Jihlavou - kolektory
Architekt Ondřej Chybík se podle svých slov snažil Horáckou arénu připravit tak, aby byla co nejvíce multifunkční. Proto je sám zvědav, co všechno bude v Jihlavě hostit.
18 fotografií

„Vyhlídky nabídnou lidem příležitost podívat se na Jihlavu z nové, netradiční perspektivy, přímo z vrcholu stavby, která se stala jednou z dominant centra Jihlavy,“ poznamenal primátor krajského města Vysočiny Petr Ryška.

Druhé nejrozsáhlejší podzemí v Česku

Obdivovat Jihlavu ale mohou návštěvníci i z jiných důvodů. Například při návštěvě vyhlášené zoologické zahrady či poznáváním jihlavského podzemí.

Jihlavské podzemí

Otevírací doba:

  • duben – říjen: prohlídky s průvodcem denně každou hodinu od 10 do 18 hodin
  • v květnu až srpnu ve stejných časech už od 9 hodin

Vstupné:

  • dospělí 120 Kč
  • děti, studenti senioři a ZTP zlevněné vstupné 80 Kč
  • rodinné vstupné 2 dospělí + max. 3 děti 360 Kč

Kontakt:

  • telefon: 565 597 579
  • web: www.jihlava.cz/podzemi/

„Podzemí je významnou historickou stavební památkou města. Co do rozsahu podzemního labyrintu přímo pod městskou zástavbou je po Znojmu druhým největším na území České republiky. Jeho celková délka činí 25 kilometrů a zaujímá plochu 50 000 metrů čtverečních. Teplota se v něm pohybuje mezi 8 a 12 °C,“ informuje na svých stránkách vedení města.

O příčinách vzniku jihlavského podzemí kolovaly různé domněnky. Dlouho se historikové domnívali, že podzemní chodby jsou zbytky starých stříbrných dolů. Jiní tvrdili, že podzemní chodby byly raženy pro vojenské účely, a další, že podzemní chodby vděčí za svůj vznik hospodářským důvodům. Každopádně skrývají i raritu.

„V roce 1978 zde byla amatérskými speleology objevena svítící chodba. Stěny po předchozím nasvícení zelenkavě světélkují,“ stojí v průvodci.

Jihlava leží téměř ve středu České republiky. Do města se dá dostat autem po D1 (exit 112), případně vlakem či autobusem. Cesta z Prahy po železnici trvá zhruba 2,5 hodiny, s autobusovým dopravcem o hodinu méně.

Jihlava leží téměř ve středu České republiky. Do města se dá dostat autem po D1 (exit 112), případně vlakem či autobusem. Cesta z Prahy po železnici trvá zhruba 2,5 hodiny, s autobusovým dopravcem o hodinu méně.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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