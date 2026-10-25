Jihlava zlepší podmínky pro zasněžování okruhu pro běžkaře, dá půl milionu korun

Jihlava zlepší podmínky pro výrobu technického sněhu pro běžkaře. Stovky metrů dlouhý okruh pro ně ve spolupráci s městem poslední roky upravuje spolek Lyžařské Jihlavsko v rekreačním areálu Český mlýn. Do rozšíření elektrických rozvodů v tomto území teď město investuje 486.000 korun. Bude tam pak moci fungovat více sněhových děl, což umožní běžkařský okruh postupně prodlužovat. Vyplývá to ze zprávy na městském webu.
Uměle zasněženou trať pro běžkaře město nejdřív připravilo v městském parku Heulos. V Českém mlýně je upravovaná od zimy na přelomu let 2021 a 2022. Minulou zimu se tam dalo lyžovat 108 dní. První lyžaři byli na části okruhu už 3. prosince, uvedl spolek na facebooku. Na volně přístupném okruhu dlouhém tři čtvrtě kilometru zaznamenalo počítadlo od 10. ledna přes 14.000 vstupů.
Kapacita elektrických rozvodů, které slouží k napájení sněžných děl, neumožňovala další rozšiřování běžkařské trati. Město tam teď nechá položit nové podzemní elektrické vedení a přemístit jeden ze zásuvkových pilířů, ke kterým se zasněžovací technika připojuje. Práce budou hotové do konce listopadu.
Lyžařské tratě s technickým sněhem jsou na Vysočině pravidelně u závodního stadionu Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě na Žďársku. Ve vyhrazených hodinách jsou tyto tratě přístupné i veřejnosti.
Minulou zimu hodnotili provozovatelé sjezdovek na Vysočině jako celkem dobrou, díky mrazům se jim dařilo vyrábět technický sníh. První vlek začal na Vysočině jezdit 30. listopadu, v lednu se dalo lyžovat na 12 kopcích. Přírodního sněhu pro běžkaře na Vysočině tolik nebylo, nejvíc tratí bylo upravovaných na Novoměstsku.