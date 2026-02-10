Architektonický manuál Jihlavy už je v tisku, práce na něm trvala pět let

Tomáš Blažek
  8:42aktualizováno  8:42
Příběh jihlavské architektury v souvislostech nabídne nová objemná kniha, která se pod názvem Jihlavský architektonický manuál začátkem března objeví na pultech. Tým dvou desítek autorů na knize pracoval pět let.

Jednou z dílčích story je například geneze stavby domu jihlavského stavitele období především první republiky Ignáce Knorra. Dům stojí na Riegrově ulici v někdejší jihlavské čtvrti Dřevěné Mlýny.

„V archivu jsme k tomu domu našli řadu materiálů o jeho přípravě. Pan Knorr tehdy oslovil významné architekty, kteří mu vypracovali zajímavé a odvážné a nakonec nerealizované návrhy. Knorr už v době stavby měl obavy z války, takže si tam nechal postavit i protiletadlový kryt a střešní pozorovatelnu,“ řekl jeden ze spoluautorů knihy odborník na památky Jiří Neubert.

Tým spoluautorů knižní verze Jihlavského architektonického manuálu (zleva Jiří Neubert, Filip Kochan a Jana Laubová) v diskusi nad grafikou knihy, která vyjde v březnu.
Tým spoluautorů knižní verze Jihlavského architektonického manuálu v diskusi nad grafikou knihy
Tým spoluautorů knižní verze Jihlavského architektonického manuálu využíval při práci spoustu materiálu.
Důležitou částí obsahu encyklopedie s názvem Jihlavský architektonický manuál bude i bohatý fotografický materiál.
8 fotografií

Jedním z impulzů pro vznik knihy byla starší diplomová práce kunsthistoričky a další spoluautorky encyklopedie Jany Laubové o architektuře Jihlavy let 1900 až 2000.

„Nyní jsme ale v nové knize šli i hlouběji do historie. Věnujeme se třeba jihlavskému fenoménu renesančních měšťanských domů s vysokými síněmi,“ přiblížila Laubová. „Těch domů je v Jihlavě asi 28. Řada odborníků už se zabývala tím, odkud do Jihlavy tato architektura přišla. Pravděpodobně z jihu z Itálie, ale není vyloučeno, že oklikou přes Německo. Je to stále nevyjasněný problém,“ pověděla Laubová.

Dvanáct návrhů náměstí. Tak by mohlo vypadat centrum Jihlavy

Jiným tématem knihy jsou sakrální stavby – trojice gotických kostelů – souběžně vznikajících v době zakládání města ve 13. století. „Nebylo běžné, že by se stavěly hradby současně s kláštery,“ řekl další spoluautor encyklopedie Filip Kochan.

Reprezentativní kniha bude mít 920 stran, její cena bude asi 1 500 korun. Odborným garantem je historik a teoretik architektury Rostislav Švácha. „Kniha míří na širší publikum i na odborníky. Je to jakýsi základ, na který budou badatelé moci navazovat,“ vysvětlil Kochan.

Důležitou částí obsahu encyklopedie bude bohatý fotografický materiál: dobové snímky i například množství současných fotografií architektury od Filipa Šlapala. „Získali jsme přístup do několika archivů, máme například práce Ladislava Točíka, který fotografoval nová jihlavská sídliště, v tom prostředí žil a zachytil jejich realitu,“ pravil Kochan.

Archiv je bohatý

Kniha přináší také desítky medailonků jihlavských stavitelů a architektů. „Zjistili jsme, že o jihlavské architektuře se kupodivu dochovalo obrovské množství archivního materiálu ve srovnání s okolními městy. Například v Humpolci je ten archiv skoro rozprášený,“ podotkl Neubert.

Jedna kapitola se také věnuje jihlavskému pobytu Margaret Bourke-White, fotografky časopisu Life.

Encyklopedie končí v horké současnosti – loni dokončené stavbě Horácké arény a příběhu sportovišť, která jí tam předcházela. Navzdory množství zajímavých staveb v Jihlavě podle Neuberta neexistuje cosi jako jihlavská architektonická škola.

Aréna se stane symbolem Jihlavy, věří architekt. Červenou si lidé zapamatují

„Nicméně jihlavský podnik Stavoprojekt od začátku 60. let pod vedením Jana Řídkého byl zajímavé pracoviště, kterému se dařilo tvořit pozoruhodné věci. Ale všichni, kdo tam pracovali, byli odchovanci brněnské architektury,“ konstatoval Neubert.

Jihlavský architektonický manuál je součástí řady spřízněných databází jiných měst, které jsou navzájem propojeny. Jako první vznikl manuál v roce 2011 v Brně. Loni začal vznikat manuál v Havlíčkově Brodě.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Policie pátrá po dvaapadesátileté ženě z Borovan, v neděli odešla z domova

Policie pĂˇtrĂˇ po dvaapadesĂˇtiletĂ© ĹľenÄ› z Borovan, v nedÄ›li odeĹˇla z domova

Policie pátrá po dvaapadesátileté Gabriele Staňkové z Borovan na Českobudějovicku. Žena odešla v neděli podvečer z domova bez mobilního telefonu a od té doby o...

10. února 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Olomoucké muzeum rozebere o valentýnském víkendu lásku z pohledu vědy

ilustrační snímek

Pomocí přírodních věd rozeberou tento víkend fenomén lásky zástupci Pevnosti poznání v Olomouci. Podívají se na ni prostřednictvím biologie, chemie, fyziky,...

10. února 2026  9:21,  aktualizováno  9:21

Král chlebíčků z Příkopů. Před 165 lety se narodil Josef Lippert. Kam do lahůdek vyrazit dnes?

Lahůdky z Příkopů dobyly Prahu

Nejen Praha si dnes připomíná výročí narození muže, který změnil způsob, jakým se ve městě jedlo „na stojáka“. Josef Lippert se narodil 10. února 1861 a jeho jméno se už na přelomu 19. a 20. století...

10. února 2026

Policie prověřuje neodůvodněné implantace defibrilátorů, nemocnice pochybení odmítá

Pohled na budovu A olomoucké fakultní nemocnice, v níž mimo jiné sídlí oddělení...

Kriminalisté zahájili trestní řízení kvůli podezření z těžkého ublížení na zdraví kvůli implantacím defibrilátorů ve Fakultní nemocnici Olomouc, které nebyly potřebné nebo doporučené. Týká se to...

10. února 2026  10:02,  aktualizováno  10:58

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Chrudim se zatím nepustí do dlouho připravované výstavby separačního dvora

ilustrační snímek

Chrudim se zatím nepustí do dlouho připravované výstavby separačního dvora a re-use centra pro odpady v průmyslové zóně Západ. Již přislíbenou evropskou dotaci...

10. února 2026  9:06,  aktualizováno  9:06

Valentýn v Praze 2026: Romantika za pár korun. Jak se blýsknout a nezbankrotovat?

Valentýn jako z pohádky

Zapomeňte na předražená menu v restauracích, kde se na vás číšník dívá se stopkami v ruce, aby mohl usadit další várku zamilovaných. Valentýn v Praze 2026 může být o skutečných zážitcích, které vaši...

10. února 2026  10:44

Výběr dodavatele na stavbu části metra D byl v pořádku, tvrdí antimonopolní úřad

První kompletně vyražená stanice metra D je Olbrachtova.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl o tom, že výběr dodavatele v zakázce na stavbu části pražského metra D mezi stanicemi Olbrachtova a Nové Dvory byl v pořádku. Výběr sdružení firem...

10. února 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Pardubice se pustí do stavby složité spojky k nemocnici. Je klíčová, říká primátor

Pardubice letos začnou projektovat propojku nadjezdu v Kyjevské ulici s místní...

Pardubice letos začnou projektovat propojku nadjezdu v Kyjevské ulici s takzvanou rychlodráhou. Stavba propojí další městské části s nemocnicí. Půjde o značně složitý projekt, ale má velký smysl.

10. února 2026  10:22,  aktualizováno  11:06

Výzkum: České děti užívají nástroje umělé inteligence hlavně kvůli škole

ilustrační snímek

České děti a dospívající pracují s nástroji generativní umělé inteligence (AI) nejčastěji kvůli škole. Přibližně 40 procent jich AI využívá třeba jako...

10. února 2026  8:40,  aktualizováno  8:40

Na Travelconu přiblíží trendy v turismu. Zaměří se i na autobusovou turistiku

Běžně je nádvoří pod zámeckou věží úplně plné.

Devátý ročník celostátní konference cestovního ruchu Travelcon se uskuteční 15. a 16. dubna na výstavišti v Českých Budějovicích. Jedna z nejvýznamnějších odborných akcí v oblasti turismu letos...

10. února 2026  10:14

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Kraj podpoří nemocnice 200 miliony, velká část financí půjde na oddlužení

Den otevřených dveří v dokončeném pavilonu akutní medicíny v karlovarské...

Částku 200 milionů korun na podporu ztrátových oddělení a řešení zadlužení nemocnic v Karlových Varech a v Chebu poskytne hejtmanství Karlovarské krajské nemocnici. Plán schválili krajští...

10. února 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Zimní olympiáda před 70 lety byla komplet na přírodním sněhu. Čeká ty budoucí soutěžení jen v halách?

ZOH 1956 v Cortině d’Ampezzo. Hokej pod širým nebem. Nyní atrakce, tehdy...

Vybavíte si záběry z alpských svahů v zimě přede dvěma lety? Bělalo se to jen na sjezdových tratích a někde i na těch běžeckých. Naštěstí se nekonala olympiáda, ale „jen“ různá mistrovství.

10. února 2026  10:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.