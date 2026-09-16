Jihlavská galerie dokončila rekonstrukci jedné z budov, otevře ji 25. září

Oblastní galerie Vysočiny (OGV) v Jihlavě otevře 25. září po víc než dvouleté rekonstrukci svoji budovu v Komenského ulici. Úvodní výstavu věnuje jihlavskému rodákovi Jiřímu Příhodovi a jeho tvorbě z 80. let minulého století. Druhá galerijní budova na Masarykově náměstí zůstane uzavřená do začátku příštího roku, řekl ředitel galerie Daniel Novák. Obnova obou objektů OGV a jejich fasád vyšla na více než 50 milionů korun.
V Komenského ulici stavbaři opravovali hlavně podlahy a stěny, aby vznikl neutrální bílý a šedý interiér, který nechá vyniknout vystavovaným dílů. Úpravy na Masarykově náměstí, kde práce ještě neskončily, byly rozsáhlejší. "Byla tam vrátnice v mezipatře, bylo to poměrně nešikovně situováno, když člověk přišel do budovy a nebyl zorientovaný a nevěděl, kam se má obrátit. To jsme změnili, vrátnice je hned u vstupu. Proměnila se i dispozice haly, která byla rozdělená zábradlím a mezistupněm," řekl Novák.
Kromě stavebních prací byla součástí zakázky instalace technologií. Přibyly i záznamníky klimatických dat. Umožňují sledovat podmínky, v jakých jsou sbírkové předměty uložené. Fond galerie čítá přes 6000 předmětů. Nové technologie zároveň otevírají možnost půjčovat do galerie díla, která v ní dřív nebylo vhodné vystavovat. Nové je i osvětlení, vytápění i zabezpečení. Autorem návrhu podoby galerie je Atelier Tsunami z Náchoda v čele s architektem Alešem Krtičkou.
Výraznou proměnou prošla budova v Komenského ulici zvenčí. Zamřížovaná okna nahradila předsazená ocelová konstrukce a prosklené stěny. Podle vedoucí jihlavského stavebního úřadu Jany Matouškové byly úpravy provedené po dohodě s památkáři. Budova galerie je v objektu, který vznikl spojením dvou měšťanských budov ze 16. století. Než se do ní před více než 50 lety nastěhovala galerie, byly v ní byty a v přízemí obchody. Projektovou dokumentaci k záměru zpracovala společnost ARCHA 66. Prosklení v přízemí moderní formou navazuje na vzhled, kterou měl dům před rekonstrukcí z let 1969 a 1970, kdy se výklady obchodů v domě zazdily.
Galerie byla zavřená od 17. června 2024. Otevře ji výstava Příhoda: 80. léta. Přiblíží umělcovu tvorbu z let 1985 - 1988, jejíž podstatou byly umělecké zásahy v lese u hradu Roštejn na Jihlavsku. Díla vznikala v anonymitě a v době, kdy se umění v krajině, land artu, v Československu nevěnovalo mnoho lidí. Z instalací zůstal autorův bohatý fotografický archiv, který tvoří jádro výstavy. Otevřená bude do 31. prosince a její důležitou součástí je také audioprůvodce, který tvoří svébytné umělecké vyjádření. Hovoří na něm autor, kurátorka výstavy Lucie Nováčková, ale i imaginární postavy, třeba vyšetřovatel tajné policie pátrající po autorovi podivných instalací u Roštejna.