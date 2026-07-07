Jihlavská protialkoholní stanice má za sebou rekordní červen, přijala 153 lidí

Protialkoholní stanice v Jihlavě přijala v červnu 153 lidí, letos nejvyšší počet za jeden měsíc. Za první půlrok v ní střízlivělo 845 lidí, loni za celý rok 1662 lidí, uvedla Monika Zachrlová, mluvčí Nemocnice Jihlava, která je provozovatelem jediné protialkoholní záchytné stanice na Vysočině.
"Nejvytíženější měsíc letošního roku potvrzuje celkově stoupající tendenci počtu zadržených. Zařízení slouží pro celý Kraj Vysočina. Pokud bude trend pokračovat, letošní rok opět překoná dosud nejvyšší čísla," řekla Zachrlová. Loňský rok byl dosud v počtu lidí, které stanice přijala, rekordní. V roce 2024 jich bylo 1582 a o rok dříve 1395.
"Rekordní počet přijatých osob během června potvrzuje, že služba protialkoholní záchytné stanice je pro celý kraj nezastupitelná. Naším hlavním cílem je zajistit bezpečí jak samotným intoxikovaným osobám, tak i jejich okolí," řekl vedoucí stanice Lukáš Černý.
Na protialkoholní stanici končí lidé, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebezpeční sobě nebo okolí. Současně ulevuje zdravotnickým zařízením a složkám integrovaného záchranného systému. Pobyt v ní stojí 4000 korun, poplatek ale dlouhodobě platí jen třetina lidí. "Vymáhání pohledávek je proto nedílnou součástí provozu stanice," uvedla Zachrlová.
Stanice s 11 lůžky je v provozu nepřetržitě. Mnozí lidé se na ni vracejí i několikrát. "Absolutním rekordmanem je muž, který byl na jihlavské záchytné stanici umístěn již 293krát. Tento případ ilustruje, že u části klientů nejde o jednorázové selhání, ale o dlouhodobý problém spojený se závislostí na alkoholu," dodala Zachrlová.