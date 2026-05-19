Jihlavská umělecká škola chystá na pátek velký program k ZUŠ Open

Základní umělecká škola (ZUŠ) Jihlava chystá na letošní ročník akce ZUŠ Open velký program v jihlavském City parku. Bude v pátek 22. května. ČTK to řekl ředitel jihlavské ZUŠ Jan Nosek. Obdobně rozsáhlá akce je podle něj organizačně náročná, proto se nekoná pravidelně. ZUŠ Open je podle něj důležitý nástroj, jak poukázat na kvalitní umělecké vzdělávání v Česku a který může kultivovat širokou veřejnost.
Různou formou se ale jeho škola k celostátní akci připojuje opakovaně. Už má za sebou exhibici s vlastním pódiem před školou nebo vystupování v malých skupinách v ulicích města i trolejbusech. "Pak jsme měli i variantu ZUŠ open uvnitř školy, kdy rodiče procházeli školou a v netradičních místech slyšeli různé soubory nebo viděli tanečníky. Seděli i za orchestrem, aby koukali na dirigenta. Bylo to takové instruktážní, jak se zkouší s orchestrem," popsal dřívější ročníky akce Nosek.
Letos se ZUŠ po několika letech vrátí do obchodní pasáže, kam připravila program s hudebními i tanečními čísly a vystoupením literárně-dramatického oboru. Potrvá od 15:00 do 18:00.
Účinkovat bude flétnové kvarteto i big band Goody Moody, který má 20 členů, nebo šedesátičlenný pěvecký sbor Gaudium. "Budou to takové ochutnávky naší tvorby, toho, co jsme si letošní rok nacvičili," řekl Nosek.
Od 21. dubna představuje jihlavská ZUŠ v City parku i práce žáků výtvarného oboru. "Myslím si, že stojí za zhlédnutí, je tam asi deset panelů s průřezem výtvarné tvorby," řekl Nosek.
Vedle Jihlavy se tamní ZUŠ představí i ve Valdštejnské zahradě v Praze, kde byla i při předchozích dvou ročnících. "Letos tam budeme 1. června s takovým speciálním programem. Bude tam společný dechový orchestr vzniklý ze ZUŠ Přelouč a naší," dodal Nosek. Dřív účinkovali žáci jeho školy i na společné krajské ZUŠ Open ve Žďáru nad Sázavou na Zelené hoře.
Jihlavská ZUŠ oslavila loni 100 let své existence. Nyní ji navštěvuje téměř 1300 žáků. Podle ředitele se daří naplňovat i obory, o které bývá menší zájem. Patří tam hra na fagot i hoboj.
Festival základních uměleckých škol se letos koná podesáté. Začal 13. května. Na Vysočině se k němu připojilo 16 škol.