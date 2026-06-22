Jihlavská vysoká škola bude kvůli stavbě v Dukovanech upravovat některé obory

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) bude upravovat náplň některých oborů. Chce, aby absolventi našli uplatnění při stavbě a provozu jaderných bloků v Dukovanech. Nový obor kvůli tomu ale akreditovat nebude, řekl ČTK rektor VŠPJ Zdeněk Horák.
O úpravě oborů jedná jediná vysoká škola na Vysočině se společností EDU II, která má výstavbu nových bloků na starosti. "Diskuse se týkají zajištění dostatečného množství kvalifikovaných pracovníků, a to jak pro samotnou výstavbu a následný chod elektrárny, tak pro podpůrné profese, které budou pro realizaci tohoto rozsáhlého projektu nezbytné. Po důkladné analýze našich stávajících studijních programů a profilu našich absolventů jsme společně došli k závěru, že není nutné akreditovat zcela nový studijní program," uvedl Horák.
Místo toho podle něj škola upraví náplň svých technických bakalářských a magisterských programů. "Tyto úpravy se zaměří specificky na oblast energetiky, elektrotechniky a řízení. Veškeré kroky úzce koordinujeme nejen se společností EDU II, ale také s Krajem Vysočina a vybranými středními školami v regionu, aby na sebe vzdělávací proces plynule navazoval," dodal Horák.
VŠPJ, která vznikla v roce 2004, nabízí vzdělání ve 13 bakalářských a magisterských studijních programech se zaměřením na techniku, zdravotnictví, sociální práci a ekonomii. Má přes 2000 studentů.
Jaderná elektrárna Dukovany má čtyři výrobní bloky. Podle nynějších předpokladů firmy ČEZ je bude možné provozovat až 80 let od jejich spuštění, tedy do let 2065 až 2067. Zakázku na stavbu dalších dvou bloků Dukovan dostala korejská KHNP. První by mohl být hotový v roce 2036, druhý o rok později. Pracovníků bude při výstavbě v Dukovanech až 6000.