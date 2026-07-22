Jihlavská vysoká škola potřebuje podle rektora další magisterské programy

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) potřebuje podle rektora Zdeňka Horáka zvyšovat kvalitu výuky, podporu studentů i nové magisterské programy. Obor aplikovaná informatika by škola mohla pro studenty otevřít za rok, řekl ČTK Horák, kterému v pátek začne druhé funkční období v čele jediné veřejné vysoké školy na Vysočině. O post rektora se znovu ucházel i proto, aby dokončil záměry z předchozích let.
"Máme velmi rozpracovaný studijní navazující magisterský program aplikovaná informatika. Ten, doufám, že se nám podaří akreditovat v tomto roce. A dalším logickým krokem je potom strojírenství. Tím bychom asi v tuto chvíli končili, protože tak pokryjeme celé spektrum programů, které nabízíme v bakalářské úrovni," řekl Horák.
Jihlavská škola je zaměřená na profesní studijní programy a uplatnitelnost absolventů v praxi. Tomu podle Horáka musí odpovídat i obsah výuky, jejíž součástí je i možnost studentů podílet se na aplikovaném vývoji. Nadaným studentům musí škola poskytovat dostatek možností pro rozvoj. Ty, kterým studium v některém směru naopak činí obtíže, zase musí adekvátně podporovat.
Obecný problém českého školství je podle Horáka výuka fyziky či matematiky na základních a středních školách. Je to znát na vědomostech, se kterými studenti na školu nastupují. "Máme tady i předmět Matematika 0 a doučujeme je v podstatě matematiku, která odpovídá úrovni střední školy. Ale myslím si, že je to třeba. Než abychom přišli o člověka, který má zájem o techniku a další obory, vyplatí se mu pomoci a nabídnout mu podporu," řekl Horák. K doučování slouží letní školy, semináře či vyrovnávací kurzy.
Na aplikovaném vývoji se škola podílí se soukromými společnostmi. Nejnověji spolupracuje s firmou Optokon, která vyrábí optická vlákna do elektrotechniky i pro obranný průmysl. "S nimi teď děláme vývoj jejich konkrétních několika produktů. Současně děláme i základní výzkum, kdy se optimalizují konektory pro extrémní podmínky využití z hlediska teplot či magnetismu," vysvětlil rektor.
Padesátiletý Horák je absolventem biomedicínského a rehabilitačního inženýrství na Českém vysokém učení technickém v Praze, kde se stal také docentem. Na VŠPJ působí od roku 2015, o sedm let později se stal poprvé rektorem školy. Ve funkci vystřídal Václava Báču. Předtím byl v Jihlavě prorektorem pro tvůrčí a projektovou činnost a vedl katedru technických studií.
Letos byl Horák jediným kandidátem na rektora. Akademický senát ho zvolil v lednu, v dubnu jeho kandidaturu podpořila vláda a 13. července ho do funkce jmenoval prezident Petr Pavel.
VŠPJ vznikla v roce 2004 jako první veřejná vysoká škola neuniverzitního typu v Česku. Jejím prvním rektorem byl Ladislav Jirků. Škola nabízí osm bakalářských a tři navazující magisterské programy zaměřené na informatiku, strojírenství, finance či cestovní ruch a zdravotnictví.