Jihlavská výstava Vysočina čtyřma očima představuje snímky fotografů ČTK

Na 56 snímcích je v budově krajského úřadu v Jihlavě možné vidět reportážní práci fotografů České tiskové kanceláře Luboše Pavlíčka a Jaroslava Svobody. Vybraný soubor zachycuje dění od roku 2021 po současnost. Výstava Vysočina čtyřma očima bude přístupná do 30. září.
"Rozhodli jsme se vystavovat fotky, které nebyly na jiných výstavách. A jsou to fotky, ke kterým máme vztah," řekl Pavlíček. Svůj výběr řídil i sociální tematikou, nechybí v něm ani ty, které dokumentují dobu pandemie covidu-19.
"Chtěl jsem ve výběru ukázat důležité události regionu, takže je tam zřícení vojenského vrtulníku na náměšťské základně, velký požár v Havlíčkově Brodě, ale i téma sucha v krajině nebo ptačí chřipky, která tady také často byla. Pak jsem vybíral i pocitově, abych mohl vystavit zajímavé a příjemné lidi, se kterými jsem se potkal," řekl Svoboda.
Pětapadesátiletý Pavlíček, absolvent střední strojírenské školy, začínal jako grafik a fotograf Jihlavských listů, následně spolupracoval s Českou tiskovou agenturou a později s Českou tiskovou kanceláří. Rodák z Jihlavy žije v nedaleké Třešti. Jen v ČTK má desetitisíce publikovaných fotografií, převážně z Vysočiny a sousedních krajů.
Středoškolská studia mimo obor fotografie má za sebou i čtyřiatřicetiletý Svoboda, absolvent střední stavební školy, který nejprve pracoval jako projektant. Profesionálním fotografem se stal v roce 2012. Zpočátku dokumentoval hlavně sportovní události, zejména cyklistiku. S Českou tiskovou kanceláří spolupracuje rodák z Telče od roku 2018.
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