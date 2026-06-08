Jihlavská zoo má mládě pekari Wagnerova, druh byl dřív považovaný za vyhynulý

V jihlavské zoologické zahradě mají mládě pekari Wagnerova. Druh, který byl dřív považovaný za vyhynulý, začala zoo chovat v roce 2014 jako první v Česku. Teď má skupinu sedmi zvířat. Mládě se narodilo koncem května, sdělila dnes ČTK Simona Kubičková z marketingového oddělení zahrady.
"Pekari Wagnerův patří mezi tři druhy pekariů a je zároveň tím největším i nejvzácnějším," řekla Kubičková. Velkou pozornost vzbudil tento druh ve vědeckém světě v roce 1972, kdy byli objeveni živí jedinci. Do té doby byl známý jen z fosilních nálezů a byl považovaný za dávno vyhynulý. Proto se mu často přezdívá "živoucí fosilie", uvedla. Jihlavská zoo přivezla první chovný pár z Tierparku Berlin.
Přirozeně se pekari Wagnerův vyskytuje v suchých a horkých křovinatých oblastech centrální části Jižní Ameriky, známých jako Gran Chaco. Pohybuje se tam v hustých porostech kaktusů a sukulentů. Zvířata mají klínovitý tvar těla, silné štětiny a krátké nohy s ostrými kopýtky. Žijí v menších rodinných skupinách, živí se převážně rostlinnou potravou.
Jihlavská zoologická zahrada zřizovaná městem chová přes 250 druhů zvířat. Je nejvyhledávanějším turistickým cílem na Vysočině. Doposud nejvyšší návštěvnost měla v roce 2023, kdy jejími branami prošlo 354.700 lidí. Vloni se tam vystřídalo 347.000 lidí, což byla třetí nejvyšší návštěvnost v historii zahrady.