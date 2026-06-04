Jihlavská zoo předala dva ze tří odchovaných aligátorů čínských do Polska

Jihlavská zoologická zahrada předala dva odchované aligátory čínské do Polska. Mladé samice převzala zoo Zamość, která je v současnosti jedinou polskou zahradou chovající tento kriticky ohrožený druh. Tříletí jihlavští aligátoři už si tam zvykají na nové terárium, sdělila dnes ČTK Simona Kubičková z marketingového oddělení jihlavské zoo.
V Jihlavě se v roce 2023 vylíhli čtyři aligátoři čínští. "Kvůli neshodám mezi sourozenci jsme nešťastnou náhodou o jedno ze čtyř mláďat přišli," uvedla Kubičková. Poslední samice z tohoto odchovu zůstala v jihlavské zoo.
Tito aligátoři pocházejí z východní Číny. Původně obývali rozsáhlé území, nyní se jejich počet ve volné přírodě odhaduje asi na 200. "Jejich rozmnožení není nic jednoduchého, proto nás tento odchov velmi potěšil a dokonce nám přinesl první místo v celorepublikové soutěži Bílý slon v kategorii ostatní," uvedla Kubičková. Podotkla, že tomu předcházelo několik let neúspěšných pokusů o spojení páru.
Jde o menší druh, dospělí aligátoři čínští v Jihlavě měří okolo 1,5 metru. Mláďata vážila ve třech týdnech 40 gramů. Chovatelé je tehdy krmili velkou plastovou pinzetou. Mladé samice, které teď putovaly do Polska, zatím dorostly do tři čtvrtě metru a váží 2,2 kilogramu.
Jihlavská zoologická zahrada zřizovaná městem chová přes 250 druhů zvířat. Je nejvyhledávanějším turistickým cílem na Vysočině. Doposud nejvyšší návštěvnost měla v roce 2023, kdy jejími branami prošlo 354.700 lidí. Vloni se tam vystřídalo 347.000 lidí, což byla třetí nejvyšší návštěvnost v historii zahrady.