Jihlavská zoo předala dvě mladé zebry do Polska, o další přišla při porodu

Dvě zebry Burchellovy, které se narodily vloni v jihlavské zoologické zahradě, byly v minulém týdnu přemístěny do zoo v Polsku. V jihlavském chovu tyto samice nezůstaly, aby nebyla ve skupině příbuzná zvířata. O další zebru Burchellovu jihlavská zoo přišla o víkendu, i s mládětem uhynula při komplikovaném porodu. ČTK to dnes sdělila Simona Kubičková z marketingového oddělení zahrady.
"Přesuny zvířat mezi zoologickými zahradami jsou důležitou součástí mezinárodní spolupráce a koordinovaného chovu, který pomáhá udržovat zdravé a perspektivní populace zvířat v lidské péči," uvedla Kubičková k transportu dvou zeber do polské Zoo Chorzów. V jihlavském chovu zeber Burchellových zůstal samec a dvě samice.
Jihlavská zoologická zahrada zřizovaná městem chová víc než 250 druhů zvířat. Je nejvyhledávanějším turistickým cílem na Vysočině. Doposud nejvyšší návštěvnost měla zoo v roce 2023, kdy jejími branami prošlo 354.700 lidí. Vloni se tam vystřídalo 347.000 lidí, což byla třetí nejvyšší návštěvnost v historii této zahrady.