Zoologické zahradě v Jihlavě se poprvé povedlo odchovat dvě mláďata majny Rothschildovy, což je kriticky ohrožený druh ptáků. První mládě se vylíhlo v červnu a druhé z jiné snůšky v srpnu. Oběma se daří, sdělila dnes ČTK Simona Kubičková z marketingového oddělení zahrady. Jihlavská zoo chová tento druh od roku 2015. Má jeden rodičovský pár.
"Je to velice citlivý pták," uvedla Kubičková. Doplnila, že kritické období u mláďat jsou první tři měsíce. Letos vylíhnutá samice majny je teď v zázemí zoo, mladého samce mohou návštěvníci vidět ve voliéře vedle expozice jeřábů mandžuských.
Majny Rothschildovy jsou středně velcí ptáci. Mají sněhobílé peří, černé konce křídel a ocasu a výraznou modrou kůži kolem očí. Na hlavě mohou podle situace vztyčit chocholku. Domovinou tohoto ptačího druhu je indonéský ostrov Bali. Populace ve volné přírodě ale v minulosti klesla na minimum. V roce 2008 žilo na Bali jen kolem 50 jedinců.
"Hlavní příčinou byl nelegální odchyt pro obchod s exotickými ptáky, který ještě zhoršuje úbytek přirozeného prostředí," uvedla Kubičková. Doplnila, že ochrana tohoto druhu proto zahrnuje také chov v lidské péči a návraty odchovaných jedinců do přírody.
Jihlavská zoologická zahrada zřizovaná městem chová přes 250 druhů zvířat. Dosud nejvyšší návštěvnost měla v roce 2023, kdy jejími branami prošlo 354.700 lidí. Vloni se přišlo podívat 347.000 návštěvníků.