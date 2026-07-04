Jihlavská zoologická zahrada má nový výběh pro kočky a karakaly

Jihlavská zoologická zahrada má novou venkovní expozici za téměř deset milionů korun. Plocha asi 120 čtverečních metrů je určená pro pouštní kočky a karakaly. Podle ředitele zahrady Jana Vašáka je venkovní výběh situovaný na osluněném místě, což pouštním a stepním zvířatům vyhovuje a odpovídá jejich přirozeným podmínkám.
Kočky zatím měly jen vnitřní výběhy nebo byly umístěné v zázemí zahrady. "Když chcete chovat tato zvířata, musíte mít nějaké rezervní prostory. Potřebujeme je stěhovat tak, aby třeba syn nenapářil matku, aby kocour nesežral koťata. To je důležitý faktor. Pouštní kočky jsme teď schopni chovat tak, že budou mít přístup jak ven, tak dovnitř," řekl Vašák.
V zahradě žije pár pouštních koček a pár karakalů, který má mláďata. "Jakmile trochu odrostou, tak je sem dáme, aby byli jednak na výslunném místě, jednak aby byl v expozici," dodal Vašák.
Venkovní expozice v blízkosti výběhu žiraf přímo navazuje na vnitřní objekt pro divoké a pouštní kočky. Má zlepšit životní podmínky chovaných zvířat. Stavět se začala loni v listopadu. Stavební práce skončily asi před měsícem, výběh bylo ale podle mluvčí zahrady Simony Kubičkové ještě nutné připravit, osadit rostlinami a doplnit kmeny a kameny.
Návštěvníci by podle ředitele měli mít zejména s plachými pouštními kočkami trpělivost, pravděpodobně jim bude nějakou dobu trvat, než si na nový výběh zvyknou a budou v něm k vidění.
Náklady na expozici hradila zoologická zahrada i s přispěním peněz z Kraje Vysočina, který dal na výběh čtyři miliony korun. V plánu má zahrada vybudovat venkovní expozici i pro fenky. Kromě toho dělá menší údržby expozic. Nyní se mění sítě u výběhu irbisů, potom se bude stejně upravovat expozice s levharty.
Zřizovatelem jihlavské zahrady, která je nejnavštěvovanějším turistickým cílem na Vysočině, je město. V zahradě mohou návštěvníci vidět přibližně 250 druhů zvířat. Loni si je přišlo prohlédnout 347.000 lidí.