Jihlavské divadlo DIOD se zapojí do Cirkusových nocí

Ukázkou představení inspirovaného jihlavským Sokolem zahájí Jihlavské Divadlo otevřených dveří (DIOD) 13. listopadu letošní ročník Cirkusové noci. K akci upozorňující na současnou novocirkusovou tvorbu se poprvé připojí i ve Žďáru nad Sázavou. Tamní Kulturně-kreativní centrum Vysočiny připravuje odborné sympozium Tanec a škola, řekla Eva Papánková z Centra choreografického rozvoje SE.S.TA, které ve Žďáru nad Sázavou pořádá i taneční festival Korespondance.
Odborná konference naplánovaná na 13. a 14. listopadu má nejen učitelům přiblížit tvůrčí pohyb ve výuce. Navazuje na nové rámcové vzdělávací programy, které ve vzdělávací oblasti umění a kultura počítají také s taneční a pohybovou výchovou.
Konference je zdarma. Zatím je podle Papánkové přihlášeno asi 60 lidí. Svoji práci na ní představí i DIOD, který už několik let pořádá šestitýdenní kurzy Cirkus do škol. Děti si na nich vyzkouší balanční cvičení, závěsnou akrobacii na šálách, párovou akrobacii nebo žonglování s různými předměty. Každý kurz završuje vystoupení před publikem.
Součástí žďárské konference bude v pátek dopoledne představení pro školy a večer od 19:00 představení pro veřejnost. V Jihlavě bude kromě pátečního představení součástí Cirkusové noci také Cirkusový workshop pro seniory, který je naplánovaný na sobotu 14. listopadu, uvedla za DIOD Lenka Kremláčková.
Do mezinárodního projektu Cirkusové noci se Česko letos zapojí potřetí. Bude od 13. do 15. listopadu. Projekt vznikl v roce 2019 ve Francii. Koná se nejen v Evropě, ale i Kanadě, Tchaj-wanu nebo ve francouzských zámořských územích, jako jsou Guadeloupe, Réunion a Francouzská Polynésie, uvedla za pořadatele Michaela Sikorová. Akci v ČR koordinuje Asociace nového cirkusu.