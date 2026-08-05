Jihlavský úřad vyzval k šetření s vodou, bude dělat víc kontrol

Vodoprávní úřad v Jihlavě vyzval obyvatele a podnikatele v regionu, aby šetřili vodou. Omezit mají zejména mytí aut, zalévání zahrad, trávníků a hřišť, napouštění bazénů nebo kropení zpevněných ploch, uvedl mluvčí radnice Radovan Daněk. Úřad podle něj bude víc kontrolovat povolené odběry. Výzva k šetření vodou platí pro všechny obce spadající pod Jihlavu jako obec s rozšířenou působností.
"Pokud bude sucho pokračovat a situace se dále zhorší, může vodoprávní úřad povolené odběry dočasně omezit nebo zakázat," řekl náměstek jihlavského primátora pro vodohospodářství Radek Popelka. Nepovolené odběry bude podle něj úřad přísně postihovat.
Nadměrné odběry mohou při nízkých průtocích ohrozit ryby, vodní organismy i další ekosystémy. Kontrolovat se tak bude i dodržování minimálních průtoků pod vodními nádržemi nebo provoz malých vodních elektráren.
Služby města Jihlavy (SMJ) provozující kanalizace a vodovody zatím nemusí dodávku vody nikde zajišťovat pomocí cisteren. "Zatím po nás chtěli jen soukromníci dopustit své studny. Byla to pro nás docela velká dojezdová vzdálenost a vzhledem k tomu, že cisterny musíme mít kvůli haváriím a poruchám k dispozici ihned, tak jsme jim nevyhověli," řekl ČTK mluvčí SMJ Martin Málek k dosavadním požadavkům na zajištění náhradních dodávek vody. Několik obcí se podle něj už na možnost zásobovat lidi vodou z cisteren dotazovalo.
Na Vysočině by dnes mohly být bouřky. Možnost deště předpovídají meteorologové i na čtvrtek, kdy se nejvyšší teploty i přes oblačnou oblohu mají dostat až na 32 stupňů Celsia.