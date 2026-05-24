Jihlavský Vodní ráj otevře venkovní část ve druhé půli června, ceny mírně zvýší

Jihlavský Vodní ráj zpřístupní venkovní část 20. června. Přibude tam hřiště na plážový volejbal a místa se zastíněním. ČTK to řekl mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek. Podstatně větší investici podnik dokončuje v kryté části akvaparku, kde za víc než sto milionů korun buduje saunový svět. Některá letní koupaliště v kraji se chystají otevřít ještě o něco dřív, v Lukách nad Jihlavou to bude začátkem června, když bude pěkné počasí. Třebíčské koupaliště Polanka ohlásilo zahájení sezony už na tento víkend.
Koupaliště Polanka otevřelo město po rekonstrukci za víc než 200 milionů korun loni v červnu. Provozovatelem je společnost Yashica. "Letos nebudou velké změny, ale zaměříme se na dolaďování detailů a vylepšování služeb. Výraznější proměnou prochází především gastroprovoz," uvedl ředitel areálu Jiří Novák. Přibylo také několik desítek parkovacích míst. Na koupališti bude více akcí, třeba lekce potápění. Ceny vstupného budou stejné jako loni.
Vstupné k venkovním bazénům Vodního ráje v Jihlavě bude vyšší přibližně o deset procent. Například celodenní vstupenka pro dospělé a děti nad 140 centimetrů výšky bude stát 185 korun, za menší děti se bude platit 120 korun. V areálu pracovníci před otevřením kromě oprav, nátěrů a údržby zeleně přidají další hřiště na plážový volejbal. "Budeme rozšiřovat zastínění ploch," uvedl Málek. Víc stínu bude v létě i u dětského hřiště a venkovní posilovny.
V Novém Městě na Moravě zlepšuje radnice podmínky pro koupání v přírodě. U rybníka Koupaliště jsou nová mola, upravené břehy i písčitý vstup do vody, uvedl starosta Michal Šmarda (Lepší Nové Město) na facebooku.
Lidé už mohou nocovat i v kempech, jichž je na Vysočině podle Českého statistického úřadu 29. Někteří jejich provozovatelé ceny neměnili, někde je pro letošek zvedli o několik procent. Autokemp Pilák u přehrady na okraji Žďáru nad Sázavou zahájil sezonu minulý měsíc. Má novou recepci, která nabízí i odpočinkové plochy včetně terasy s posezením. Sloužit nebude jen ubytovaným, ale i lidem, kteří tudy chodí do přírody nebo jezdí na kole. Proměna recepce s úpravami okolí stála okolo 3,3 milionu korun, město na ni dostalo dotaci skoro milion korun.
Kemp u rybníka Panistávka v Žirovnici na Pelhřimovsku zahájí sezonu 29. května. Město se o tento kemp stará třetím rokem. Vloni renovovalo recepci, u níž je i servisní místo pro karavany. Letos zlepšilo sociální zařízení a dětské hřiště. Kromě různě velkých chatek je možné nocovat v pokojích ve zděné budově, jsou tam místa pro karavany a stany. Areál není oplocený, mohou tam přijít i lidé z města. "My vždycky říkáme, že kemp neděláme jenom pro turisty," řekl místostarosta Milan Šmíd (ODS). Jezdí tam i rybáři, rybařit se dá na blízkém rybníku Budín.