Jihlavu čeká za týden extrémní hasičský závod s účastí českých reprezentantů

V Jihlavě bude za týden sedmý ročník náročné hasičské soutěž Firefighter Challenge Czech. Přihlášeno je do něj přes 150 závodníků z osmi států, včetně českých reprezentantů a mistrů Evropy. Soutěžit budou 10. a 11. července. ČTK to řekl pořadatel soutěže Viliam Klein.
Závod, který začínal v jihlavském letním kině, se od čtvrtého ročníku koná v centru na Masarykově náměstí. I letos na něm kvůli závodu vyroste dvanáctimetrová schodišťová věž se šesti rameny.
Obdobné soutěže, které prověřují fyzickou zdatnost, sílu a dovednosti profesionálních i dobrovolných hasičů, se konají na tratích stejných parametrů také v Německu, Maďarsku, Rakousku nebo Velké Británii. V Česku je podle Kleina jihlavský závod jediný, který se řídí evropskými parametry, i když existují i jiné soutěže. "Nedá se ale říct, že by to tady bylo náročnější, spíš má každá soutěž svá specifika," řekl Klein.
Jihlavskou trať dokážou nejrychlejší závodníci zdolat za méně než 90 vteřin. Za tu dobu musí s devatenáctikilovým závažím vyběhnout na věž a závaží odložit. Pak mají za úkol pomocí lana vytáhnout nahoru další stejně těžké závaží. Teprve potom mohou běžet z věže dolů, přičemž nesmí vynechat žádný schod, jinak jim hrozí penalizace. Na zemi je čekají další úkoly. Pomocí úderů palice přesunout na vzdálenost 1,5 metru závaží těžké 73 kilogramů, slalom, natažení zavodněné hadice a stříkání vody na terč. "Pak odloží hadici s proudnicí a běží k figuríně, která má 80 kilo, a na vzdálenost 23 metrů ji táhnou do cíle," popsal závěr náročné disciplíny Klein. Muži i ženy mají stejné podmínky.
Na startu závodu bude letos i Rostislav Budař z Třeště na Jihlavsku, účastník mnoha evropských soutěží. Účast přislíbila i Nikol Cempírková ze Svratky na Žďársku, která ve své kategorii vyhrála mistrovství Evropy. "Přijedou i mistři Evropy z nedávného mistrovství v Hannoveru David Kubiš a Michal Brousil," řekl Klein.
Kromě českých závodníků dorazí hasiči z Rakouska, Slovinska, Slovenska, Francie, Polska, Německa a Maďarska. V předchozích ročnících byla podle Kleina zahraniční účast větší, kvůli domácí situaci letos vynechají soutěž třeba závodníci z Kuvajtu nebo Dubaje. "Letos se omluvili, že nedojedou, takže to bude jen evropská záležitost," dodal Klein.
Absolutním vítězem individuálního závodu se loni stal slovinský reprezentant Patrik Štefelin.