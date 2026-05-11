K muzejní noci se letos na Vysočině připojí desítky institucí, začne 15. května

K muzejní a galerijní noci se letos na Vysočině připojí desítky organizací. Mezi prvními budou instituce v Telči, kde se akce uskuteční letos potřetí už 15. května, řekla ČTK vedoucí telčské pobočky Muzea Vysočiny Jihlava Lenka Brychtová. Další památky a muzea se budou připravovat až do 12. června. Mimořádný večerní program u příležitosti festivalu navazujícího na Mezinárodní den muzeí se uskuteční 22. května třeba v Kamenici nad Lipou a na 29. května ho chystají v Třebíči, kde podle Hany Milostné bude v duchu první republiky.
V Třebíči budou moci lidé 29. května do zámeckých prostor, do baziliky svatého Prokopa nebo do expozice Cesty časem v Předzámčí. Atmosféru časů před druhou světovou válkou dokreslí výstava fotografií a dobových kostýmu, vítaní budou i dobově odění návštěvníci, uvedla Milostná. Program začne v 18:00 a z kapacitních důvodů je nutné se předem přihlásit. Platí to pro přednášky o životě na třebíčském panství i pro předčítání z deníků hraběnky Anny-Marie Waldstein-Wartenberg nebo pro představení dýmek v muzejní expozici.
Jen v Telči se k muzejní noci připojí šest institucí včetně zámku, galerie Hasičský dům, Panského dvora a Muzea techniky. "První ročník jsem oslovila všechny instituce, zda by se zúčastnily. Nikdo neřekl ne. Někde jsou vstupy zdarma, někde jsou zpoplatněné, jak dovolí zřizovatel. Má to kladné ohlasy, někde je až překvapivě velká návštěvnost," řekla Brychtová.
Až do 21:30 budou v pátek přístupné i části zámku Telč. Jako muzeum nechali svoje sídlo veřejnosti otevřít jeho původní majitelé z rodiny Podstatských-Lichtenštejnů už před 90 lety. "Dokonce jsme našli i první návštěvní knihu a první návštěvní řád, který mohli první návštěvníci v roce 1936 vidět a číst. Byly to pravidelné prohlídky od dubna do října tak, jak to známe i teď," řekl kastelán zámku Telč Roman Dáňa.
Hereckou nebo výtvarnou dílnu připravuje na 15. května v Telči i Univerzitní centrum. Tamní pobočka Muzea Vysočiny Jihlava zase chystá přednášky o archeologických výzkumech hradů Roštejn, Telč a Štamberk nebo o výzkumech spojených s hraběnkou Františkou Slavatovou, jejíž 350. výročí úmrtí si Telč letos připomíná.
Muzejní a galerijní noc bude na Vysočině bude v Počátkách, Novém Městě na Moravě, Pelhřimově, Žďáru nad Sázavou nebo Jaroměřicích nad Rokytnou. Bližší informace jsou dostupné na webu.
Festival se v České republice uskuteční letos podvaadvacáté. Jeho národní zahájení bude 15. května v Jihomoravském muzeu ve Znojmě. Organizace Festivalu muzejních nocí se každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií ve spolupráci s ministerstvem kultury a dalšími subjekty. Festival zastřešuje aktivity muzeí a galerií, které návštěvníkům kromě prohlídek stálých expozic a aktuálních výstav nabízejí řadu doprovodných programů a hlavně prohlídky v netradičním večerním čase. Do letošního ročníku se přihlásilo rekordních 646 institucí ve 203 městech.
Mezinárodní den muzeí připadá od roku 1977 na 18. května.