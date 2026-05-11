K muzejní noci se letos na Vysočině připojí desítky institucí, začne 15. května

Autor: ČTK
  10:50aktualizováno  10:50
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

K muzejní a galerijní noci se letos na Vysočině připojí desítky organizací. Mezi prvními budou instituce v Telči, kde se akce uskuteční letos potřetí už 15. května, řekla ČTK vedoucí telčské pobočky Muzea Vysočiny Jihlava Lenka Brychtová. Další památky a muzea se budou připravovat až do 12. června. Mimořádný večerní program u příležitosti festivalu navazujícího na Mezinárodní den muzeí se uskuteční 22. května třeba v Kamenici nad Lipou a na 29. května ho chystají v Třebíči, kde podle Hany Milostné bude v duchu první republiky.

V Třebíči budou moci lidé 29. května do zámeckých prostor, do baziliky svatého Prokopa nebo do expozice Cesty časem v Předzámčí. Atmosféru časů před druhou světovou válkou dokreslí výstava fotografií a dobových kostýmu, vítaní budou i dobově odění návštěvníci, uvedla Milostná. Program začne v 18:00 a z kapacitních důvodů je nutné se předem přihlásit. Platí to pro přednášky o životě na třebíčském panství i pro předčítání z deníků hraběnky Anny-Marie Waldstein-Wartenberg nebo pro představení dýmek v muzejní expozici.

Jen v Telči se k muzejní noci připojí šest institucí včetně zámku, galerie Hasičský dům, Panského dvora a Muzea techniky. "První ročník jsem oslovila všechny instituce, zda by se zúčastnily. Nikdo neřekl ne. Někde jsou vstupy zdarma, někde jsou zpoplatněné, jak dovolí zřizovatel. Má to kladné ohlasy, někde je až překvapivě velká návštěvnost," řekla Brychtová.

Až do 21:30 budou v pátek přístupné i části zámku Telč. Jako muzeum nechali svoje sídlo veřejnosti otevřít jeho původní majitelé z rodiny Podstatských-Lichtenštejnů už před 90 lety. "Dokonce jsme našli i první návštěvní knihu a první návštěvní řád, který mohli první návštěvníci v roce 1936 vidět a číst. Byly to pravidelné prohlídky od dubna do října tak, jak to známe i teď," řekl kastelán zámku Telč Roman Dáňa.

Hereckou nebo výtvarnou dílnu připravuje na 15. května v Telči i Univerzitní centrum. Tamní pobočka Muzea Vysočiny Jihlava zase chystá přednášky o archeologických výzkumech hradů Roštejn, Telč a Štamberk nebo o výzkumech spojených s hraběnkou Františkou Slavatovou, jejíž 350. výročí úmrtí si Telč letos připomíná.

Muzejní a galerijní noc bude na Vysočině bude v Počátkách, Novém Městě na Moravě, Pelhřimově, Žďáru nad Sázavou nebo Jaroměřicích nad Rokytnou. Bližší informace jsou dostupné na webu.

Festival se v České republice uskuteční letos podvaadvacáté. Jeho národní zahájení bude 15. května v Jihomoravském muzeu ve Znojmě. Organizace Festivalu muzejních nocí se každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií ve spolupráci s ministerstvem kultury a dalšími subjekty. Festival zastřešuje aktivity muzeí a galerií, které návštěvníkům kromě prohlídek stálých expozic a aktuálních výstav nabízejí řadu doprovodných programů a hlavně prohlídky v netradičním večerním čase. Do letošního ročníku se přihlásilo rekordních 646 institucí ve 203 městech.

Mezinárodní den muzeí připadá od roku 1977 na 18. května.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

Znojmo chce spustit autobusovou linku zdarma z nádraží přes centrum

ilustrační snímek

Znojmo se chystá ke konci května spustit projekt centrumbus, autobusovou linku, která bude zdarma vozit místní i turisty mezi nádražím a historickým centrem....

12. května 2026  10:54,  aktualizováno  10:54

Nejvyšší soud přezkoumá verdikt v kauze trýznivé vraždy na Mladoboleslavsku

ilustrační snímek

Nejvyšší soud přezkoumá rozsudek nad Slavomírem Karchňákem, jenž si má odpykat 18 let ve vězení za trýznivou a zištnou vraždu staršího muže na...

12. května 2026  10:53,  aktualizováno  10:53

Ostravský obvod Jih podpoří 13 miliony korun nápady lidí na zlepšení okolí

ilustrační snímek

Nejlidnatější ostravský obvod Jih opět podpoří nápady svých obyvatel. Pro 11. ročník participativního rozpočtu má připraveno 13 milionů korun. Novinářům to...

12. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Řidička dodávky nepřežila náraz do kamionu na dálnici D7 nedaleko Loun

ilustrační snímek

Řidička dodávky nepřežila pondělní nehodu na dálnici D7 u Smolnice na Lounsku. Nehoda se stala ve směru na Prahu, dálnice byla krátce uzavřená. Zraněnou...

12. května 2026  10:50,  aktualizováno  10:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Muž v Zábřehu na Šumpersku napadl brutálně prodavačku, skončil ve vazbě

ilustrační snímek

Pětadvacetiletý muž napadl v Zábřehu na Šumpersku brutálně prodavačku. Mladé ženě po povalení několikrát silně dupnul na horní část těla a hlavu a vzápětí...

12. května 2026  10:47,  aktualizováno  10:47

Opava vyhrála spor a ovládla Slezanku, bourání obchodního centra může pokračovat

Pohled z radniční věže, tzv. Hlásky, na uvolněný roh Horního náměstí v centru...

Městu Opava vyšel zásadní krok k proměně zanedbaného místa v centru. Krajský soud v Ostravě totiž potvrdil, že další část bývalého obchodního centra Slezanka připadne městu za necelých pět milionů...

12. května 2026  12:22

Výstaviště Praha se v roce 2026 stane hlavním centrem Olympiády dětí a mládeže

12. května 2026  12:13

V Brně na stavbě prasklo jeřábu rameno. Policie evakuovala okolí i školku

Kvůli prasklému ramenu jeřábu v Brně v ulici Vodařská uzavřely policejní hlídky...

Kvůli prasklému ramenu jeřábu v Brně v ulici Vodařská v Komárově uzavřely policejní hlídky nejbližší okolí a evakuovali lidí z dotčených domů. Policisté také upozornili, že v místě je nutné počítat s...

12. května 2026  10:22,  aktualizováno  12:11

Nemocnice budují urgentní příjmy. Příští rok začnou sloužit v Táboře i Písku

Místo budoucího urgentního příjmu v Písku.

Písecká nemocnice staví nový urgentní příjem za více než 150 milionů korun, v Táboře pokračuje rekonstrukce stávajícího za 33 milionů. Úpravy mají za cíl zlepšit podmínky pro poskytování urgentní...

12. května 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Havlíčkovo náměstí

Havlíčkovo náměstí

Cykloservis na Žižkově

vydáno 12. května 2026  11:58

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Petřín

Petřín

Zámečky lásky, kam se podíváš... Petřín.

vydáno 12. května 2026  11:58

Radnice Městské části Praha-Čakovice, kam patří i Třeboradice a Miškovice, nezapomíná na své hrdiny.
V minulých dnech byla v Miškovicích slavnostně odhalena
pamětní deska místnímu rodákovi...

vydáno 12. května 2026  11:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.