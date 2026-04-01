K zabezpečení svých sítí by se měla města spojovat, míní starosta Náměště n. O.

Cestou k vyšší bezpečnosti počítačových sítí měst je vznik společných úložišť a spolupráce na jejich zabezpečení, míní starosta asi pětitisícové Náměště nad Oslavou Jan Kotačka (Spolupráce - aktivity). Náměšťský úřad zažil kybernetický útok minulý týden. Fungování úřadu je kvůli tomu velmi omezené, i když už radnice pracuje na obnově dat ze záloh a nové instalaci počítačů. Útokem se zabývá policie, škodu úřad předběžně vyčíslil na 500.000 korun.
"Jsem přesvědčen o tom, že městský úřad, který vykonává správu pro ORP (obec s rozšířenou působností) s nějakými 12.000 obyvateli, se všemi správními agendami, udělal v tuto chvíli maximum pro to, aby měl data ochráněná. Každý rok do obnovy a zabezpečení dáváme asi dva miliony korun," řekl ČTK Kotačka. Úřad podle něj navíc plánuje využít dotaci na kybernetickou bezpečnost a udělat opatření za dalších osm milionů korun.
Přesto by podle něj bylo lepší řešit bezpečnost dat úřadu ve spolupráci s dalšími institucemi. "Musí to vyvolat debatu na úrovni centrálních orgánů. Jednou z cest, kterou vidím jako možnou, je, abychom každý rok nedávali dva miliony do zabezpečení naší sítě, ale dávali je třeba do nějakého společného cloudového úložiště. Když dá 200 institucí po dvou milionech, vyberu 400 milionů korun, za které může určitě vzniknout lepší zabezpečení," dodal Kotačka.
Na městském úřadu v Náměšti nad Oslavou, který je veřejnosti navzdory omezené možnosti vyřizování požadavků otevřený, částečně fungují oddělení občanských průkazů a cestovních pasů, jež jsou napojená na servery ministerstva vnitra. Vyřazená z provozuje je ale evidence obyvatel, které je nutná například pro změnu bydliště. Mimo provoz je také stavební úřad. Možné jsou tak jen konzultace a úkony, ke kterým není počítačů třeba.
Na začátku března byl stejnému kybernetickému útoku vystavený městský úřad v Jemnici na Třebíčsku. V polovině března museli jeho následky řešit také v Židlochovicích na Brněnsku.