Na Vysočině začínají jarní prázdniny. Podívejte se, kam vyrazit s dětmi

Vlek na Čeřínku už jede. A v pondělí po setmění se na uměle zasněžené sjezdovce rozsvítila pro první nadšence na lyžích a snowboardech i světla. Pro udržení půlmetrové vrstvy technického sněhu by mělo stačit, když zde teploty nebudou nad šesti stupni. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Na lyže Většina sjezdovek zásoby sněhu má

Zásoby sněhu, které si stihli udělat provozovatelé sjezdovek v kraji za únorových mrazů, by měly u řady z nich vystačit i na první březnové dny. Zájemci mohou lyže zatím ještě provětrat třeba na novoměstském Harusově kopci, Fajtově kopci u Velkého Meziříčí nebo třeba na Šacberku, v Lukách nad Jihlavou a na Čeřínku na Jihlavsku.

„Sněhu máme dostatek, je ho tady, že bychom mohli lyžovat třeba do dubna,“ popsal ve středu se smíchem Michal Hána ze skiareálu Čeřínek.

O jarních prázdninách bude mít podle něj sjezdovka i ve všední dny otevírací dobu jako o víkendu. Návštěvníci tedy mohou dorazit mezi devátou ranní a osmou večer, s tím, že od 16 do 17 hodin bývá pauza na úpravu svahu.

Na „Harusáku“ se lyžuje o sobotách a prázdninových dnech mezi osmou ranní a osmou večer, v neděli pak od osmi ráno do sedmé večerní.

Oteplení už naproti tomu neustál například skiareál Kadlečák u Světlé nad Sázavou nebo havlíčkobrodská sjezdovka Vysoká. Tam ve středu provozovatelé oznámili ukončení provozu. Sedmého března měli na Vysoké původně v plánu i maškarní lyžování. Pro tuto událost nyní zvažují organizátoři náhradní variantu.

Zimní futrování Jídlo nikdy nezklame

Je libo americkou, španělskou, českou, mexickou nebo třeba asijskou kuchyni? Milovníci dobrého jídla a pití mohou hned v první březnový den zamířit na Zimní futrování, které se odehraje na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou. Centrum města mezi 10. a 15. hodinou zaplní kolem dvacítky stánků a foodtrucků.

Zájemci okusí mimo jiné burgery všeho druhu, domácí chilli omáčky, pravé maďarské langoše, belgické hranolky smažené na sádle či pestrobarevné makronky. „K jídlu návštěvníkům zahraje sestava Nuget s Ralphem Schutem a kapela Epydemye,“ doplnila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.

Zámek ve Světlé Pohádková výstava

Poslední možnost prohlédnout si výstavu Z pohádky do pohádky mají návštěvníci zámku ve Světlé nad Sázavou. K vidění je totiž už jen do 9. března. Expozice zavede návštěvníky do světa českých pohádek, kde nechybějí stylové kulisy, kostýmy, ale ani interaktivní prvky, díky nimž se děti i dospělí ocitnou přímo v ději oblíbených příběhů.

Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin. V rámci návštěvy mohou lidé zhlédnout i stálé expozice, například tu věnovanou historickému obchodu a řemeslům či období první republiky. Po prohlídce se pak lze občerstvit třeba v zámecké konírně.

Bruslení Karnevaly na ledě

Také příznivci bruslení budou mít o prvním březnovém týdnu dostatek možností k provozování této aktivity. Zimní stadiony napříč krajem nabídnou zájemcům hodiny veřejného bruslení navíc.

Například v Moravských Budějovicích mohou lidé o prázdninách vyjet na led denně, a v některé dny dokonce i ve dva termíny. Zimní stadion ve Žďáře nad Sázavou se zase stane dějištěm Karnevalu na ledě - ten se koná v neděli 2. března mezi 14. a 16. hodinou. Účastníci se mohou těšit na muziku, soutěže i slosování o ceny.

Maškarní veselí zavládne i na zimním stadionu v Havlíčkově Brodě, a to 6. března od 13 hodin do půl čtvrté. Na programu tam mají i představení krasobruslařek nebo vystoupení klauna.

A kdo dává přednost bruslení pod širým nebem, má teď poslední možnost ve žďárském parku na Farských humnech. Tam je totiž stále k dispozici umělé kluziště, a to až do konce jarních prázdnin.

Kuriozity Za rekordy do Pelhřimova

Motocykl vyrobený z 22 druhů dřeva, 222krát zmenšená Slovanská epopej či mamut v životní velikosti, upletený z proutí. To je jen malá ochutnávka z více než devíti stovek unikátních exponátů, jež mohou zájemci vidět v Muzeu rekordů Pelhřimov.

Kromě rekordních předmětů, rozmístěných ve dvou vnitřních expozicích a na zahradě, čeká na příchozí i malovací koutek a fotokoutek, dále Stezka odvážných fakírů nebo kamínková směnárna. Otevřeno je denně.

Za zvířaty Zoo láká na mláďata i masopust

Jaro dorazilo také do jihlavské zoologické zahrady. Lidé tam teď mohou vidět mimo jiné dvě nedávno narozená hříbata zeber, jehně ovcí valašských nebo zhruba tříměsíční mládě guerézy běloramenné. K tomu samozřejmě i řadu dalších zvířat ve venkovních i vnitřních expozicích.

V úterý 4. března si tam navíc návštěvníci užijí i masopust. Mohou se v masce připojit do průvodu, který vychází v 11 a poté ještě ve 14 hodin od pokladen. „Poté projdeme zahradou a dojdeme až ke gibonům, kde bude čekat na účastníky malé pohoštění. Cestou si zazpíváme veselé písničky o zvířátkách,“ popsala mluvčí jihlavské Zoo Simona Kubičková.

Ve vzdělávacím centru PodpoVRCHem jsou pro veřejnost připraveny ještě karnevalové hrátky - dětské tanečky, hry, soutěže či tombola. Začíná se od 10 a potom i od 13 hodin.

Festival IQ Play Ráj stavebnic, hraček i her

Nejen děti, ale i dospělí se zabaví na oblíbeném festivalu IQ Play, který od 6. do 7. března obsadí Starou radnici ve Žďáře nad Sázavou.

„Tento putovní festival přináší edukativní hry a hračky, smyslové pomůcky, Montessori hračky, dřevěné stavebnice, logické hry a dokonce i zvětšeniny oblíbených her. To vše si lidé mohou nejen prohlédnout, ale hlavně vyzkoušet,“ přiblížila akci Martina Schutová z pořádajícího žďárského Regionálního muzea.

Doplnila, že IQ Play je připraven na všechny věkové kategorie - děti, jejich rodiče i prarodiče. Do výstavních prostor v centru města lze zavítat po oba dny od osmi hodin ráno až do osmi večer.

Hledačka Děti se provětrají při šipkované

Speciální prázdninovou „hledačku“ si pro děti připravilo informační centrum v Jemnici na Třebíčsku. Trasa, na níž se budou malí dobrodruzi orientovat pomocí šipek a červených fáborků, je zavede do zákoutí městského lesa. Cestou poutníky čeká hned několik zastavení s úkoly, jež prověří jejich zručnost, postřeh i znalosti.

Hrací karty jsou v pracovní dny k vyzvednutí přímo v informačním centru. Po návratu z lesa si navíc mohou zájemci v zámeckém parku vyzkoušet další zábavnou aktivitu - discgolf. Talíře, s nimiž se hraje, se lidé vypůjčí opět v infocentru.

Do bazénu Aquaparky nabízejí nejen koupání

Na příval koupání chtivých školáků jsou během jarních prázdnin připraveny také vysočinská aquacentra a bazény.

Provozní dobu prodlužuje třeba Aquapark Laguna v Třebíči, kde bude otevřeno každý den, kromě soboty, již od 11 hodin. Pelhřimovský bazén bude zájemcům k dispozici v pondělí 3. března od 13 hodin, po zbytek prázdninového týdne ale mimořádně již od půl jedenácté dopoledne. Hodiny navíc pro veřejnost vypisuje rovněž Bazén Rošického v Jihlavě.

Žďárské Relaxační centrum dokonce nabízí návštěvníkům i speciální půlhodinové animační programy, které jsou zahrnuté v ceně vstupného. Děti, ideálně ve věku od tří do osmi let, si při nich užijí tanec, hry a soutěže. Programy lze využít 1., 3. a 7. března.

Modelová železnice Za vláčky do Meziříčí

Od prvního březnového dne až do neděle 9. března ožije ve Velkém Meziříčí miniaturní svět modelové železnice TT. Koná se tam již 16. ročník výstavy, která dává návštěvníkům nahlédnout do tajů kolejiště místního Klubu železničních modelářů.

Veřejnosti bude přístupné denně od 14 do 18 hodin, a to opět v suterénu základní umělecké školy na Poříčí. Jako vždy je pro návštěvníky přichystáno i několik novinek.

„Vedle dokončené věrné kopie ulice Třebíčská u starého nádraží či zbrusu nové části kolejiště bude mít premiéru několik nových vlakových souprav, přesně vystihujících období provozu na české železnici před padesáti lety,“ popsal za pořádající modeláře Pavel Stupka. Představí se podle něj i množství nových aut, domácích zvířat či nové zeleně v krajině.