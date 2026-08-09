Kamenice nad Lipou chystá úpravu kulturního domu a jeho okolí za 25 mil. Kč

Kamenice nad Lipou připravuje rekonstrukci kulturního domu. Spolu s ní chce upravit i jeho okolí. Předpokládané náklady jsou 25 milionů korun, řekl ČTK starosta města Tomáš Tesař (nestraník).
Na výměnu oken, zateplení fasády a sanaci sklepní části už podle něj existovala projektová dokumentace v roce 2017. Nikdy se ale podle ní pracovat nezačalo. Teď radnice nechala projekt upravit podle aktuálních požárněbezpečnostních norem a na záměr získala i desetimilionovou dotaci z Kraje Vysočina. Celkové náklady na stavbu jsou přes 20 milionů korun.
"Máme ale povolenou projektovou dokumentaci i na okolní prostor před kulturním domem a napojení na nové parkoviště. Řešíme tam správně veřejné osvětlení a přechody pro chodce. Dělat se tam bude i nový vstup do kulturního domu, což už není součástí dotace," řekl Tesař.
Všechny úpravy by ale podle něj měl dělat jediný dodavatel. Zadávací dokumentaci pro výběrové řízení bude městská rada schvalovat v polovině září. Optimální by podle Tesaře bylo, kdyby rekonstrukce začala příští rok v dubnu, až bude ve městě po pouti. Rozhodovat ale bude už nové vedení města vzešlé z říjnových komunálních voleb. Práce jsou naplánované přibližně na sedm měsíců.
Kulturní dům ze 60. let minulého století v Kamenici nad Lipou slouží pro pořádání větších kulturních akcí, pro které není místo v komunitním centru. Jako administrativní zázemí ho také využívá Správa kulturních zařízení Města Kamenice nad Lipou.
Dohromady kraj letos podpoří 64 obcí a sportovních organizací, mezi které na stavbu a rekonstrukci sportovišť a kulturního zázemí rozdělí 350 milionů korun. O peníze mělo zájem 122 organizací. Rozhodovala rychlost podání žádosti letos v březnu.