Kamenice nad Lipou začala přestavovat čistírnu odpadních vod

V Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku začala přestavba čistírny odpadních vod asi za 89 milionů korun. Město kvůli tomu bude zřejmě zvyšovat cenu stočného, zastupitelé o tom budou jednat na prosincovém zasedání, řekl ČTK starosta města Tomáš Tesař (nestr.).
Cena stočného je letos ve městě 42 korun s DPH za metr krychlový, cena vodného je 54,30 koruny. "Musíme se dostat na nějaké republikové průměry, abychom mohli čerpat dotaci, je to její podmínka. V průměru nejsme, teď nám chybí asi sedm nebo osm korun," řekl Tesař. Na průměrnou cenu stočného se podle něj bude muset město dostat do roku 2028, kdy má rekonstrukce čistírny odpadních vod skončit. Zdražovat bude zřejmě i vodné, a to hlavně kvůli ohlášenému růstu poplatků za využívání podzemních vod, na kterých je Kamenice nad Lipou závislá.
Práce na přestavbě čistírny mají trvat nejdéle dva roky. Podle Tesaře se ale očekává kratší doba dokončení, a to díky modernější technologii nevyžadující původně předpokládaný objem stavebních úprav. Změnou projektu a technologie slibující nižší provozní náklady a rychlejší proces ukládání kalů dokázalo město ušetřit. Původní odhady nákladů byly asi 130 milionů korun. "Technologie je nová, přišla sem z Ameriky a v Německu nebo Rakousku už je běžná. Byl jsem se i podívat v Rakousku, kde to funguje pro desetitisícové město a obsluhuje to jeden pán. Budeme v Česku teprve třetím městem, které ji využívá," řekl Tesař.
Do konce letošního roku by měl být zrekonstruovaný lis, který od vody odděluje pevnou hmotu. Práce na čistírně odpadních vod, která je v provozu přes 35 let, se obyvatel nijak nedotkne, přestavovat se bude za provozu.
Roční rozpočet města je přes 130 milionů korun. Nákladnou přestavbu bude město částečně hradit z dotací. Už získalo přes 26 milionů korun z ministerstva zemědělství, žádat chce o další. "Určitě budeme v příštím roce žádat o peníze z Fondu Vysočiny. Dofinancování v rámci městského rozpočtu bude úvěrem, který budeme v zastupitelstvu řešit v březnu nebo červnu příštího roku," dodal Tesař. Odhadl, že úvěr bude asi čtyřicetimilionový.