Kandidátku Starostů v Jihlavě vede krajský úředník Petr Kabátek, druhý je Hošek

Kandidátku Starostů a nezávislých v Jihlavě do letošních komunálních voleb povede šestatřicetiletý Petr Kabátek, který pracuje na krajském úřadě a je členem majetkové komise a finančního výboru města. Teď jsou Starostové na radnici v opozici. Z nynějších čtyř zastupitelů je na nové kandidátce jen podnikatel Radek Hošek, který je druhý. Mezi priority hnutí v krajském městě patří vedle podpory podnikání, řešení dopravy či bydlení i obnova náměstí a odkup bývalého obilního sila u centrálního dopravního terminálu a jeho proměna pro kulturu a komunitní akce. Zástupci kandidátky to dnes řekli novinářům.
Kabátek řekl, že Starostové nechtějí spolupracovat s SPD a komunisty. Není si jistý, zda se názorově potkají s hnutím ANO. "Uvidíme. Já jsem konkrétně jejich program ještě neviděl, nebavili jsme se spolu," řekl.
S občanskými demokraty je spolupráce podle Starostů možná navzdory napětí, které bylo na začátku tohoto volebního období mezi Hoškem a primátorem Petrem Ryškou (ODS). Hošek to řekl s odkazem na setkání se zástupci ODS asi před dvěma měsíci.
Jihlavu teď vede koalice ANO s ODS a lidovci. Nejsilnější ANO má v městském zastupitelstvu 14 míst z 37 a ODS s lidovci 11. Shodně po čtyřech mandátech mají tři opoziční uskupení, mezi něž vedle Starostů patří Piráti s Fórem Jihlava a SPD s podporou Trikolory.
Kabátek dnes řekl, že by byl rád, kdyby Starostové získali alespoň šest mandátů. Kandiduje za ně například i lékař Martin Skačáni, náměstek ředitele jihlavské nemocnice, je na čtvrté pozici. Naopak chybí Libor Kuchyňa, který se minule dostal do městského zastupitelstva z 15. místa.
ODS půjde do voleb v Jihlavě opět spolu s lidovci, na jejich společné kandidátce budou nově i zástupci TOP 09. V čele bude primátor Ryška. O primátorskou pozici bude usilovat také současný náměstek primátora z ANO Radek Popelka.
Piráty s Fórem v letošních volbách v Jihlavě podpoří Zelení, kandidátku povede bývalá primátorka Karolína Koubová. Kandidátku sestaví i SPD, v čele bude městský zastupitel Petr Paul, řekla ČTK místopředsedkyně hnutí na Vysočině Lucie Pavlů Řádová.