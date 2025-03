Metalisté z Vysočiny si plní svůj sen, na turné brázdí Brazílii

Turné není u konce, ale zatím si kapela užívá pozitivní vibrace i euforii z kontaktu s fanoušky. A Brazilci jim to oplácejí.

„Atmosféra byla nezapomenutelná a vy opravdu víte, jak udělat show, která v lidech zůstane. Kytarové riffy, vokály i celkové provedení bylo bezchybné. Bylo z vás cítit nadšení a nasazení, které vkládáte do každé sekundy. Děkuji, že jste do Caruaru přivezli tak úžasný zážitek! “ napsal na Instagram kapele hned po prvním koncertu série účastník s nickem Airton.Batista16.

„Ne každý den můžeme být svědky takového vystoupení. Keep rocking! Šiřte tu neskutečnou energii! Hodně lásky a respektu z Brazílie. Jste úžasní! “ dodal Batista.

XAge si turné po Brazílii plní svůj dlouhodobý sen. Na cestu se připravovali celý rok. „Energie, která se k nám vrací po koncertech tady v Brazílii, je neuvěřitelná! “ napsala kapela na své facebookové stránky po prvním týdnu turné.

Půlmilionové Caruaru, jedenapůlmilionové Recife, Salvador de Bahía, Joao Pessoa... To jsou některé ze zastávek brazilského turné.

Zpočátku to brali jako legraci

Kapela XAge, která má základny a zkušebny v Dolní Cerekvi a v Mrákotíně, se do Brazílie dostala na pozvání svých přátel z tamní deaththrashmetalové grupy Alkymenia.

„Na jednom tuzemském koncertu jsme se s nimi před rokem potkali. Lidsky i hudebně jsme si sedli a padl návrh, abychom přijeli koncertovat do Brazílie. Zpočátku jsme to brali na lehkou váhu, jako legraci. Ale oni pustili brazilským promotérům naše skladby ze Spotify, jim se to zalíbilo a pozvánka začala platit,“ směje se devětačtyřicetiletý kytarista XAge Radek Dolejší. „Ptal jsem se tehdy kluků z kapely: Tak co, pojedeme? Protože pokud řeknete, že pojedeme, tak já udělám všechno pro to, abychom jeli,“ vzpomíná.

Největší perličkou pro kapelu bylo, že mají hrát na karnevalech – carnivalech – v Caruaru a Salvadoru. „Budeme asi třetí českou kapelou z tvrdší hudební scény, co tam bude hrát, ale asi první kapelou, co tam bude hrát pod širým nebem,“ mínil před odletem druhý kytarista a zpěvák kapely Max Dolejší, dvacetiletý syn Radka.

XAge jsou pozoruhodní mezigeneračním sepětím. Kromě Maxe a Radka tam totiž hraje na bicí padesátník Michal Svátek a na baskytaru dvaadvacetiletý Marek Špejtek.

To přináší tvůrčí jiskření. „My s Markem do toho oldschoolového thrashe přinášíme modernější prvky. Protože já s otcem máme oba dost vyhraněné názory na hudbu a pro nás všechny je hudba vášeň, tak se často seštěkáme. Ale pro kapelu je to dobré,“ řekl Max.

„Snažíme se z toho generačního rozdílu vytěžit to nejlepší. Syn tady má výhodu, že kvůli hudbě může křičet na svého otce, ale vzejde z toho vždycky to lepší řešení,“ směje se Radek Dolejší.

Přišli o kompletní aparát za statisíce korun

Kapela vznikla v září 2020. Odehrála stovku koncertů. Hned na startu její rozjezd postihla krádež kompletního aparátu za statisíce korun. „Řešili jsme, jestli seženeme peníze a dáme je na zaplacení studia, nebo si za ně koupíme nový aparát,“ řekl Dolejší starší.

Trochu i z toho důvodu se kapela rozhodla postavit svou tvář na tom, že i na studiových nahrávkách bude vše znít právě tak, jak je to kapela schopna zahrát živě na pódiu. „Živé hraní a kontakt s fanoušky je pro nás nejdůležitější a na to se nejvíc těšíme i v Brazílii,“ řekl před turné baskytarista Špejtek.

Takřka měsíčnímu turné musely předcházet přípravy. Členové kapely sice rezignovali na to, že by se naučili portugalsky, ale Radek začal pilovat angličtinu. Hlavně se však všichni museli na takřka čtyři týdny uvolnit z práce a ze studií.

„Loni jsem si vzal jen dva dny dovolenou, abych letos mohl na měsíc do Brazílie,“ podotkl Radek Dolejší. Syn Max studuje finance a řízení na jihlavské polytechnice, kde se musel na měsíční absenci domluvit s garanty předmětů. „Já musel na rok studium přerušit,“ dodal basák Špejtek.

XAge jsou kapelou, která ctí princip kulturního undergroundu – co chceš, udělej si sám. Nestojí za nimi tým beďňáků, promotérů ani hvězdní producenti.

„Všechno děláme na koleně sami, včetně videoklipů, s velkou pomocí příznivců a kamarádů, kteří to pro nás dělají, protože nám fandí, a my jsme jim za to vděční,“ řekl Radek Dolejší.

Na fotografii prvního CD kapely XAge jsou snímky starého muže s bílými vlasy a vousy u tmavého tunelu, který vede za ruku malou dívenku hledící zamyšleně stranou. Kapela stojí v pozadí scény.

„Je v tom myšlenka, že starší generace to má složitější, ale ta mladší generace to vlastně ani nevnímá, protože žije hlavně ve virtuálním světě. Je to i v názvu naší kapely: XAge – střet generací, extrémní doba, kdy starší generaci úplně míjí digitální technologie, ale mladší žijí jen ve virtuálním světě,“ vysvětluje Radek Dolejší.