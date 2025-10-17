Farma z Vysočiny uspěla s kapří paštikou, v Británii dostala prestižní ocenění

Českého kapra, ovšem v poněkud netradiční podobě, nabízí zákazníkům Farma Poříčí z Pelhřimovska. Jejich kapří paštika nasbírala už řadu ocenění, k nimž teď přibylo další. Již podruhé farma získala prestižní cenu Great Taste Award. Rodinný podnik navíc stále přichází s novinkami.
Bohatá, hutná a s výraznou vůní. Prostě rybí produkt, který působí hned na první pohled velmi lákavě. Tak vidí paštiku vyrobenou na farmě nedaleko Pelhřimova porotci známé britské gastronomické soutěže. Ti pochválili rovněž vyváženou rybí chuť s kouřovými tóny či lehce bylinný nádech pokrmu.

„Ocenění Great Taste je pro nás potvrzením, že se vydáváme správnou cestou. Moc nás těší, že náš originální produkt dokáže zaujmout nejen zákazníky, ale i mezinárodní odborníky. Zároveň je to závazek - chceme paštiku dál vylepšovat a posouvat její kvalitu na ještě vyšší úroveň,“ okomentoval výsledek Martin Plachý, spolumajitel Farmy Poříčí, kde unikátní lahůdka vzniká.

Kapří paštiku podle Daniely Plaché z Farmy Poříčí neprodává jenom její obsah, ale rovněž obal. Proto byl k návrhu etikety přizván přední český designér Petr Novague. Obal paštiky loni získal prestižní mezinárodní ocenění Red Dot Award.
Farma Poříčí z Pelhřimovska (vlevo její spolumajitel Martin Plachý) spolupracuje s designérem Petrem Novaguem (vpravo). Ten je autorem návrhu oceněného obalu jejích kapřích paštik.
Její složení je přitom velice jednoduché a čisté. Základem je vyuzené maso z kaprů odchovaných v rybnících na Vysočině, včetně Pelhřimovska.

Dalšími přísadami jsou pak už jenom smetana, olej, sůl a koření. Nic dalšího výrobci přidávat už nemusejí; k vyvážené chuti a optimální konzistenci není potřeba žádných stabilizátorů, škrobů ani dalších ochucovadel a jiné chemie.

Novinka s řasou spirulina

Kapří paštiku, vyhledávanou jak mezi gurmány, tak u příznivců zdravého životního stylu, nabízí Farma Poříčí ve hned několika variantách. Zákazníci mohou sáhnout po klasice - včetně verze bez laktózy, dále po variantě s rozmarýnem nebo s chilli. Inovací je nyní paštika se spirulinou.

„Tato řasa je známá svými výživovými benefity a vysokým obsahem bílkovin. Novinka tak spojuje tradiční českou surovinu s moderním zdravým trendem - a přináší paštiku, která je nejen chutná, ale i nutričně obohacená,“ zhodnotil Martin Plachý.

Originální kapří paštika vzniklá z přebytků sbírá ceny. Za chuť i svůj obal

V současné době velice populární řasa, nebo přesněji spíše sinice, má kromě již zmíněného vysokého množství bílkovin rovněž poměrně nízký obsah tuků i cukrů. Najít v ní lze ale i některé vitaminy - mimo jiné C, E a K, železo nebo minerály. Její přirozenou domovinou jsou některá jezera v Africe, Asii a v Jižní Americe, pěstuje se ale i uměle.

Lidé spirulinu nejčastěji pořizují ve formě kapslí nebo třeba prášku, který navíc přírodně obarví pokrmy do zelena; a v případě modré spiruliny pak do jasně modré barvy. V paštice z Farmy Poříčí však není zelené řasy takové množství, aby se to na finální vizáži pokrmu nějak podepsalo. Pochutina si tak zachovává svoji obvyklou barvu.

Podnik boduje i designem balení

Kapří paštika prestižní gurmánské ocenění Great Taste Award letos nezískala poprvé. Výrobcům se povedlo v anglické soutěži uspět již před pěti lety. V ročníku 2025 však porota ocenila především udržitelnost, vyváženou chuť a zpracování paštiky.

Podnik ze Služátek se ale nesoustředí „pouze“ na kvalitní obsah svých konzerv. V minulosti už obdržel - a to dokonce rovnou dvakrát, z toho naposledy loni - cenu Red Dot Award. Ta reflektuje vnější vzhled výrobků, tedy vizáž jejich obalů. Na jejich podobě rodinná firma dlouhodobě spolupracuje s uznávaným designérem Petrem Novaguem.

Na počátku vzniku oceňovaného výrobku stála přitom kdysi hlavně snaha zpracovat přebytky z chovu ryb, jemuž se rodinný podnik dlouhodobě věnuje. „Obyčejné“ maso z kapra ve své primární podobě totiž u většiny populace moc populární není. Zákazníci na něj cílí hlavně na Vánoce, během roku si však tuto českou rybu dopřeje jen málokdo.

