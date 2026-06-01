Ke stávce adiktologů se na Vysočině připojily oblastní charity i Kolpingovo dílo

Dnešní stávku poskytovatelů adiktologických služeb na Vysočině podporují oblastní charity i žďárské pracoviště společnosti Kolpingovo dílo, které má ročně v adiktologických ambulancích i 600 klientů se závislostmi. ČTK to zjistila u poskytovatelů sociálních služeb. Výstražnou stávku vyhlásila Asociace poskytovatelů adiktologických služeb s Adiktologickou sekcí Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Míří proti náhlým reorganizacím ve státní správě a přesunu protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví.
Situace ohrožuje klienty a péči, kterou jim sociální služby poskytují, řekl k dnešní stávce za Kolpingovo dílo Josef Soukal. "Jde o koordinaci celé protidrogové politiky. A to samozřejmě nikdo netuší, co to může přinést. My se pouze můžeme poučit z toho, jak to vypadá na ministerstvu zdravotnictví, které má odpovědnost za některou gesci, třeba alkohol, cigarety a léky. A v této oblasti se situace dlouhodobě spíš zhoršuje," řekl Soukal. Nevěří, že by se ministerstva stala dostatečnými koordinátory sociálních služeb.
Stávku bez toho, aby přerušila provoz, dnes podpořila pracoviště Oblastní charity Jihlava, řekl její mluvčí Marek Mašát. Připojila se Adiktologická ambulance Jihlava, Následná péče Jihlava, Káčko Jihlava i Centrum primární prevence DOK. Na dveřích provozoven jsou umístěné letáky vysvětlující důvody stávky, pracovníci jsou oblečení v černé a žluté barvě, což jsou barvy dnešního protestu, případně se označili páskami ve stejných barvách.
Ke stávce se připojila i pracoviště Oblastní charity Třebíč. Jeho K-centrum Noe v poledne na dvě hodiny přerušilo provoz, řekl ČTK za Oblastní charitu Třebíč Zdeněk Kosmák. Na sociálních sítích zároveň třebíčská charita vyzvala k podpisu petice za zachování odborných a racionálních rozhodnutí v drogové politice.