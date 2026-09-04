Sraz kamionů v Pávově bude poprvé mezinárodní, podpoří nemocného chlapce

Jan Salichov
  13:02aktualizováno  13:02
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Pohled shora na zaplněný areál kempu v Pávově. Snímek zachycuje precizně...

Pohled shora na zaplněný areál kempu v Pávově. Snímek zachycuje precizně srovnané tahače, stany zázemí i proudící návštěvníky. | foto: archiv Truck sraz Pávov

Detail mapy vyznačené trasy letošní spanilé jízdy tahačů, která v sobotu...
Pohled shora na zaplněný areál kempu v Pávově. Snímek zachycuje precizně...
Jako autíčka na koberci. Trávník kempu v Pávově se proměnil v parkoviště pro...
Kemp v Pávově se pomalu plní. První tahače a stany zázemí jsou připraveny na...
22 fotografií
Kemp Pávov u Jihlavy se o víkendu promění v mezinárodní centrum řidičů kamionů. Na už šestý ročník oblíbeného setkání dorazí poprvé také účastníci ze zahraničí, pořadatelé v koloně vyhlížejí vozy z Rakouska či Polska. Program startuje v pátek ve dvě hodiny odpoledne příjezdem prvních účastníků.

Tradiční třídenní akce, kterou pořádá parta nadšenců, láká řidiče, jejich rodiny i širokou veřejnost na pohodový víkend plný aut, zábavy a dobrých skutků. „Chceme si jednak všichni odpočinout a pokecat – protože se jinak potkáváme jen na silnici – a jednak mít čas na seznámení se s novými kluky a jejich rodinami,“ popisuje atmosféru akce jeden z hlavních organizátorů Vladimír Roubal.

Za vznikem tradice přitom stala prostá náhoda a přátelské setkání. „Kdysi měl jeden náš kamarád svatbu nedaleko v Polné a my jsme tehdy jako řidiči přemýšleli, kde nafotit kamiony. Když jsme pak viděli vozy hezky srovnané tady v pávovském kempu, začali jsme si pohrávat s myšlenkou, že bychom mohli v době covidu podpořit samotný kemp, a zároveň udělat něco dobrého pro druhé,“ vzpomíná Roubal.

Pohled shora na zaplněný areál kempu v Pávově. Snímek zachycuje precizně srovnané tahače, stany zázemí i proudící návštěvníky.
Detail mapy vyznačené trasy letošní spanilé jízdy tahačů, která v sobotu dopoledne prověří stroje a potěší fanoušky v širokém okolí.
Pohled shora na zaplněný areál kempu v Pávově. Snímek zachycuje precizně srovnané tahače, stany zázemí i proudící návštěvníky.
Jako autíčka na koberci. Trávník kempu v Pávově se proměnil v parkoviště pro tyhle nablýskané kolosy.
22 fotografií

Hlavní program letošního ročníku jako tradičně vypukne v sobotu dopoledne. Vše odstartuje v 8:30 hodin velkolepá spanilá jízda trucků, která vyrazí z areálu WLS v Červeném Kříži. Kolona zhruba 140 nablýskaných tahačů projede zhruba 33kilometrovou trasu přes Štoky, Kamennou, Ždírec a Měšín s návratem do pávovského kempu mezi 9:45 a 10:15.

TRUCK SRAZ PÁVOV

Sobota 5. září 2026

  • 7:00 – 7:50 – Odjezd na spanilou jízdu
  • 8:10 – Start spanilé jízdy z areálu WLS – Červený kříž
  • 9:30 – 10:50 – Příjezd kolony do kempu
  • 11:00 – 13:30 – Program dobrovolných hasičů (ukázka zásahu, hasičský útok, pěna pro děti)
  • 15:00 – 17:00 – Dražba pro dobrou věc
  • 19:00 – 0:00 – Kapela GREAT
  • 22:00 – Vystoupení skupiny RITMO FACTORY
  • 0:00 – Ukončení akce

Kromě samotných obřích aut a jejich přehlídek se návštěvníci mohou těšit na pestrý doprovodný program. Své ukázky předvedou dobrovolní hasiči ze Stříteže, chybět nebudou RC modely, ukázka požárního útoku Junior SDH Střítež a Junior SDH Oponešice či populární a efektní ukázka hašení rozpáleného oleje.

Pro nejmenší návštěvníky je připravena zábava v podobě skákacího hradu, bublinkového bazénu nebo malování na obličej. Večerní hodiny pak rozjedou hudební a světelné show. Na pódiu vystoupí kapela GREAT a o nezapomenutelný vizuální zážitek se postará půlnoční drum light show od Ritmo factory či tradiční bubenická laserová show.

Akce má vedle přátelské atmosféry také charitativní rozměr. Vstupné je dobrovolné a veškerý výtěžek letos podpoří jedenáctiletého Viktora z Humpolecka, který bojuje s náročnou diagnózou (supratentoriální hydrocefalie, mikrocefalie a epilepsie). Peníze poslouží na krytí výdajů spojených s jeho léčbou a na nákup nezbytných zdravotních pomůcek, které usnadní každodenní život jemu i jeho rodině. Součástí pomoci je také oblíbená dražba sponzorských darů.

V neděli už akci čeká poklidný úklid a postupné odjezdy řidičů k domovům.

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