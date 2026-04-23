Kemp u Pilské nádrže ve Žďáru nad Sázavou zahajuje sezonu s novou recepcí

Autokemp Pilák na okraji Žďáru nad Sázavou zahajuje sezonu s novou recepcí. Má zelení porostlou střechu a nabízí i odpočinkové plochy včetně terasy s posezením. Předtím jako recepce fungoval bývalý novinový stánek. Její proměna s úpravami okolí stála okolo 3,3 milionu korun bez daně z přidané hodnoty, město na ni dostalo dotaci skoro milion korun. Budou tam i automaty na občerstvení. Místo tak může sloužit ubytovaným v kempu i lidem, kteří tudy chodí do přírody nebo jezdí na kole. ČTK to dnes řekl Radim Technik, ředitel městské příspěvkové organizace Sportis.
Ředitel uvedl, že kemp je dlouhodobě ziskový, zároveň už má svoje léta. Je potřeba do něj také nějaké finance vracet. Od loňska je v kempu nové dětské hřiště. S pomocí krajských dotací tam bylo pro nocující návštěvníky s karavany udělané servisní stání, kde mohou vypustit použitou vodu a chemickou toaletu a nabrat čistou vodu. Přibylo i veřejné piknikové místo.
Na Vysočině bylo vloni podle Českého statistického úřadu 29 kempů. Autokemp Pilák se třemi desítkami chatek a 300 místy pro stany a karavany bude otevřený denně od pátku. "Jsme tak na dvou třetinách minulého roku v rezervacích (chatek)," řekla ČTK Ladislava Procházková z úseku služeb Sportisu. Míní, že lidé víc vyčkávají i kvůli tomu, že minulý rok byla v Pilské nádrži horší kvalita vody.
Návštěvnost kempu se poslední roky zvyšovala. Loni tam přenocovalo přes 9300 lidí. Sice to bylo méně než v úspěšné sezoně 2024, kdy se tam vystřídalo 10.600 osob, ale v porovnání například s rokem 2018, tedy před covidovou pandemií, byl loňský počet hostů v kempu vyšší o 40 procent.
Kemp je u padesátihektarové nádrže, již spravuje Povodí Vltavy. Za kempem jsou lesy a na druhé straně nádrže městský areál s hřišti a lanovými prolézačkami. Letos by tam podle plánu měl přibýt venkovní kurt pro padel, což je sport, který je kombinací tenisu a squashe. Blízko kempu je zámek a poutní areál Zelená hora, který patří mezi památky UNESCO.