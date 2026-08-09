Třebíč má moderní zimní stadion, vyprodaná hala tleskala i mistrům světa

Eva Streichsbierová
  10:42aktualizováno  10:42
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Sobotní letní počasí sice zvalo spíš do přírody či k vodním radovánkám, ovšem Třebíč měla tento termín už dlouho dopředu zabraný pro slavnostní otevření nově zrekonstruovaného zimního stadionu. A ke křtu si pozvala slavné hokejové odchovance i mistry světa z pražského šampionátu v roce 2024.

„Počasí nakonec vyšlo docela dobře, žádné extrémní vedro není,“ radoval se před začátkem autogramiády na třebíčském Karlově náměstí útočník místního prvoligového A-týmu Martin Dočekal.

Třebíč si užila hokejovou akci s názvem Hvězdy zpět. (8. srpna 2026)
Třebíč si užila hokejovou akci s názvem Hvězdy zpět. (8. srpna 2026)
Třebíč si užila hokejovou akci s názvem Hvězdy zpět. (8. srpna 2026)
Třebíč si užila hokejovou akci s názvem Hvězdy zpět. (8. srpna 2026)
24 fotografií

„Kdyby bylo tak, jako v polovině týdne, tak by se nám možná roztavila i tužka v ruce,“ smál se při pohledu na dlouhou řadu zájemců o podpisy hráčů Horácké Slavie i současných hvězd českého národního týmu.

Paradoxně však možná největší rozruch a nejvíc žádostí o podpis a společnou fotografii zaznamenal legendární fotbalový brankář Petr Čech, který rovněž přijal pozvání na akci s názvem Hvězdy zpět.

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„Šance nastoupit proti našim současným nejlepším hráčům, to se nepoštěstí pokaždé,“ vysvětloval Čech s odkazem na pozdější exhibiční zápas mezi úspěšnými odchovanci místní Horácké Slavie a Týmem mistrů světa a hokejových hvězd. On sám nakonec odchytal jeho polovinu.

Ostatně po skončení úspěšné fotbalové kariéry se Čech rozhodl zkusit štěstí v bráně právě i v hokeji. Aktuálně je prý domluvený s londýnským Haringey Huskies, celkem ze čtvrté anglické ligy.

Vyprodáno bylo dávno dopředu

Zatímco program na Karlově náměstí si mohli užít všichni příchozí fanoušci, zmiňované utkání bylo vyprodáno už dlouho dopředu. Každopádně zkrátka nepřišli ani ti, kteří už žádnou vstupenku neulovili – společné sledování exhibičního souboje bylo zajištěno na náměstí na velkoplošné obrazovce.

O výsledek samozřejmě nešlo, i když někteří starší hokejisté měli s nastaveným herním tempem trochu problém.

Exhibiční utkání v Třebíči

Tým odchovanců Horácké Slavie – Tým mistrů světa a hokejových hvězd 8:7
Branky: Kubiš, Bittner, Roman Erat, Nahodil, Dočekal, Sobotka, Čermák, Bartejs – Nečas 3, Zábranský ml., Černoch, Kundrátek, Voženílek.

ODCHOVANCI HST:
Brankáři: Karel Vejmelka, Petr Čech. Obránci: Ondřej Němec, Tomáš Bartejs, Filip Pyrochta, Rostislav Malena, Jakub Stehlík. Útočníci: Martin Erat, Roman Erat, Tomáš Vondráček, Lukáš Nahodil, Martin Dočekal, Ladislav Bittner, Matěj Psota, Michal Vodný, Jiří Beroun, Vladimír Sobotka, Leoš Čermák, Michal Mikeska, Radim Ferda, Petr Tomek, Pavel Kubiš.

MISTŘI SVĚTA:
Brankáři: Karel Vejmelka, Lukáš Dostál. Obránci: Jakub Krejčík, Tomáš Kundrátek, Libor Zábranský. Útočníci: Martin Nečas, Roman Červenka, Daniel Voženílek, Jakub Flek, Adam Klapka, Ondřej Beránek, Jiří Černoch, Radan Lenc, Radek Faksa, Michal Gulaši.

„Když vidíte na ledě takového Nečiho (Martina Nečase – pozn. red.), jak lehce bruslí, tak je pro mě fakt náročné ho tady honit. Pořádně jsem se nadřel,“ smál se obránce Ondřej Němec, další třebíčský odchovanec a mistr světa z roku 2010. „Je neuvěřitelné, jaký ten kluk udělal progres. Pamatuju si ho, když začínal v Kometě a teď patří ke světové špičce,“ dodal.

A hvězda týmu NHL Colorado Avalanche skutečně předvedla divákům v hledišti svoje umění. V utkání zaznamenal Nečas hned tři góly a byl společně s domácím Martinem Eratem vyhlášen nejlepším mužem zápasu.

„Na konci mě ale Petr Čech vyčapal, prostě to zavřel,“ zlobil se naoko Nečas. „Jinak jsem si to tady užil. Byla to super akce. Myslím, že pro místní je skvělé, že tady teď mají takový stadion, tohle město hokejem žije. Moc dobře si to pamatuju z doby, kdy jsem sem jezdil se Žďárem jako kluk. Rivalita mezi vysočinskými kluby byla vždycky velká,“ doplnil.

Zimní stadion prokoukl

Zápas nakonec vyhrál Tým odchovanců Horácké Slavie 8:7, ale radost měli na konci úplně všichni zúčastnění. Atmosféra ve vyprodané hale (jejíž kapacita je 2500 míst) byla parádní po celou dobu a nový Zimní stadion města Třebíče – KHNP Arena se rozhodně líbil.

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„Neskutečně prokoukl, je to velká změna. Z toho původního zůstala jen konstrukce. Myslím, že si Třebíč takový stadion zasloužila. Hlavně za to, jak se tady dlouhodobě pracuje s mládeží a kolik skvělých hráčů dokázala Horácká Slavia vychovat,“ uznale pokyvoval hlavou ambasador sobotní hokejové akce a brankář týmu NHL Utah Mammoth Karel Vejmelka, který mimochodem rovněž pochází z Třebíče.

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