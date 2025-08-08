Kapacita zimního stadionu nestačí, Brod si na zimu pronajme umělé kluziště

S myšlenkou na zřízení umělé ledové plochy přišly na začátku léta městské technické služby. Nedávno pronájem zařízení od společnosti Truck Servis schválili radní. S dovětkem, že pokud se umělé kluziště osvědčí a bude o něj mezi veřejností zájem, město ho odkoupí.
„Zatím chceme testovat provoz i zájem veřejnosti. Pokud se potvrdí, že kluziště má význam pro obyvatele i sportovní kluby, může se stát trvalou součástí sportovní infrastruktury města. S dodavatelem je také dohodnuto, že v případě našeho zájmu cenu pronájmu odečte z kupní ceny,“ uvedl brodský starosta Zbyněk Stejskal.
Kluziště by mělo být veřejnosti k dispozici pod světly na antukové ploše v softbalovém areálu Hippos Arény od soboty 15. listopadu po dobu čtyř měsíců, tedy do poloviny března. Poté zástupci města provedou vyhodnocení. Zohlednit chtějí například návštěvnost, zájem škol a sportovních organizací, náklady na provoz i třeba technickou proveditelnost dalšího umístění.
„Na základě těchto dat může město rozhodnout o odkoupení kluziště, které by se v takovém případě stalo součástí dlouhodobého majetku města. Podle výrobce je životnost plochy minimálně dvanáct let,“ konstatovala Jana Vránová z oddělení sekretariátu a komunikace brodské radnice.
Veřejné bruslení bude mít přednost
Přestože do instalace a otevření kluziště ještě několik měsíců zbývá, vedení města už stanovilo vstupné. To bude jednotné a bude činit 50 korun za osobu. Pro malé bruslaře budou k dispozici i nové a hravé pomůcky, které jim usnadní jejich první krůčky na „ledě“.
„Obyvatelé města si opakovaně přáli více příležitostí k veřejnému bruslení mimo vytížený zimní stadion. Mobilní kluziště nám umožní rozšířit nabídku volnočasových aktivit, a to bez nutnosti zásahu do stávajícího provozu ledové haly,“ sdělila místostarostka Marie Rothbauerová.
„Chceme vytvořit přístupný a bezpečný prostor pro děti, školní kolektivy, rodiny i rekreační bruslaře a zároveň podpořit zdravý pohyb na čerstvém vzduchu,“ dodala.
Dopolední časy by správce chtěl nabídnout základním a mateřským školám, které tak získají možnost zapojit bruslení do svých výukových a pohybových programů. Stejně tak bude umožněn pronájem kluziště i soukromým zájemcům, například pro větší skupinové nebo firemní akce. Mělo by ale jít pouze o předem rezervovanou dobu mimo veřejné bruslení. Právě využití plochy širokou veřejností by dle vedení města mělo dostat přednost.
„Veřejné bruslení bude tvořit hlavní náplň provozu kluziště, školy a sportovní kluby jej budou moci využívat pouze v předem určených časech mimo provozní dobu pro veřejnost,“ upozornila Jana Vránová.
Zapůjčení a instalaci kluziště podpořil i hokejový klub BK Havlíčkův Brod. Jeho zástupci vidí v umělé ledové ploše potenciál pro přípravu mládežnických kategorií. Díky poměrně velkému rozměru hřiště na něm bude možné uspořádat i tréninky jak společné, tak stanovištní v rámci individuální přípravy dětí a mládežnických kategorií.