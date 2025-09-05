„Zájem je tradičně velký, mnozí lidé už na to čekali. Chodí rodiče s prvňáčky, ale i starší žáci nebo studenti,“ popsala Marie Šímová, ředitelka Knihovny Nové Město na Moravě. Jenom za první zářijový den obalily podle ní knihovnice více než pět desítek učebnic a sešitů.
Pro službu využívají pracovnice stejnou techniku, jaká se používá k běžnému balení publikací z knihovního fondu. „Nejde o žádný speciální přístroj,“ objasňuje ředitelka.
Základem je velká role průhledné fólie, nůžky, lepicí páska, pomocné kancelářské svorky a samozřejmě šikovné ruce knihovnic. Obalení jedné učebnice pak zkušené pracovnici trvá jen několik minut.
A pokud zrovna nemají zaměstnanci knihovny vzhledem k výpůjční době čas, mohou tam zájemci knihy odložit k pozdějšímu odbavení. Donesené věci jsou vždy označeny jménem a po obalení si zákazník už jenom vyzvedne svoji hromádku čtiva. Kvalitní obalení jedné publikace vyjde na desetikorunu.
„Nabídku sice prezentujeme s tím, že platí do konce září, ale pokud někdo bude potřebovat i během školního roku, lze se samozřejmě na všem domluvit,“ dodala Šímová.