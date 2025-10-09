Brod zaplaví stovky spisovatelů a tisíce knih, začne oblíbený podzimní trh

Město s největší hustotou spisovatelů a knih na jednoho obyvatele. Takovým přízviskem se opět bude moci chlubit Havlíčkův Brod. Alespoň na dva dny. V pátek a v sobotu se v prostorách Kulturního domu Ostrov koná Podzimní knižní trh. Přiláká stovky spisovatelů a tisíce návštěvníků.
Přípravy na už pětatřicátý ročník festivalu vrcholí. „Připravujeme sál, rovnáme stoly, vytváříme místa pro jednotlivé stánky, vystavovatele a prodejce,“ informovala ve středu dopoledne ředitelka trhu Markéta Hejkalová.

Do Brodu přijedou takřka všichni čeští autoři, kteří už si v oboru stihli udělat jméno. Své knihy budou podepisovat, mnozí křtít, další z nich budou číst úryvky. Čtenářům se mnozí z nich představí opakovaně. K prodeji budou jejich díla na jednotlivých stáncích nabízet vyšší desítky nakladatelů.

Například knihu Cesta za láskou představí na veletrhu v Havlíčkově Brodě známá autorka Halina Pawlowská. Autogramiádu má v pátek od 15 hodin.
„Jejich počet se nakonec přiblížil číslu 160. Je to i tím, že se letos účastní více začínajících autorů, kteří si knihu vydávají vlastním nákladem. A více jsou zastoupena malá nakladatelství i třeba v podobě jednotlivých obcí. Mnohé přihlásily knihy do soutěží, a pokud tak učinily, chceme po nich, aby se trhu i účastnily a knihy nabízely,“ vysvětlila Hejkalová.

U stánků zájemci ze veletržní ceny nakoupí desítky tisíc různých publikací. Od novinek, přes známé bestsellery až po encyklopedie a dětskou i odbornou literaturu. Pořadatelé očekávají, že na trh během dvou dnů zavítá kolem 15 tisíc lidí. Naprostá většina z nich akci využívá na nákup prvních vánočních dárků.

Se svým festivalem se opět přidá i město

Knižní trh toho ale opět nabídne mnohem víc. Jeho nedílnou a podstatnou součástí je doprovodný program. Ten během dvou dnů přinese téměř stovku pořadů pro celou rodinu. Půjde o besedy, autorská čtení, autogramiády, křty knih, vyhlašování cen a mnoho dalších.

Pro zajímavost, celý program zabírá sedm hustě popsaných stran A4. Zájemci ho v kompletní podobě najdou spolu s dalšími informacemi o trhu na webu hejkal.cz. Program se bude odehrávat na stáncích vystavovatelů, v saloncích kulturního domu, ale i na schodech a v sále sousední krajské knihovny.

I letos bude součástí trhu zvláštní festival Knižní Havlíčkův Brod. Po loňské premiéře ho znovu uspořádá město. Vystoupí při něm například Alena Mornštajnová, Miloš Urban, Pavla Horáková, Petr Stančík, Lucie Hlavinková, Petra Dvořáková, Martin Reiner a další zajímaví autoři.

Veletrh čeká „Boj s větrnými mlýny“, křest knihy o Brodě i třaskavá beseda

„Pořádáním knižního festivalu chceme podpořit a rozšířit kulturní život v našem městě. Festival je příležitostí pro obyvatele i návštěvníky zažít literaturu v celé její šíři a kráse,“ vysvětluje starosta města Zbyněk Stejskal.

Novinkou letošního ročníku je udílení ceny předsedy Senátu Miloše Vystrčila za knihu o svobodě. Do soutěže je nominovali knižní influenceři Štěpánka Fefferová, Jakub Pavlovský, Oldřich Suchý a Kamila Víšková. Autory soutěžních titulů jsou Petr Třešňák, Barbora Šťastná, Miloš Doležal a Klára Elšíková.

Autogramiády i besedy na výbušné téma

Na autogramiádách, besedách či autorských čteních se návštěvníci trhu můžou potkat s dalšími spisovateli. Jen namátkou třeba s Danielou Radecký, Lenkou Petřekovou, Markem Havlíkem, Jiřím Žáčkem, Jiřím Padevětem, Janem Opatřilem, Karlem Hvížďalou nebo Michalem Vieweghem a mnohými dalšími.

„Osobně se velice těším na křest knihy Markéty Práškové Synové noci. Její nové dílo je strhující historickou freskou o událostech 20. století, které byly desítky let záměrně zamlčovány,“ pozvala Markéta Hejkalová. Sama pak bude moderovat mimo jiné setkání s Pavlem Baršou. „Byl to můj spolužák na gymnáziu, po letech se uvidíme,“ vyznala se. Rovněž pokřtí svou dětskou knihu Kdo se ztratil v Laponsku.

Některé besedy se ale nebudou věnovat jen knihám, budou mít určitý přesah. A slibují výbušná témata. To je třeba případ besedy někdejších politiků a novinářů Petra Pitharta, Jana Urbana a Jana Kalvody. Beseda, již pořádá Ústav nezávislé žurnalistiky, se bude věnovat období takzvané třetí republiky a je nazvaná České průšvihy 1945-1948.

„Benešova třetí republika nevědomky napodobovala fašismus tak dobře, že se z vlastní vůle stala prolhaným, antidemokratickým, násilným, korporativistickým státem, který slovy o demokracii a novém začátku historie jenom maskoval svoji fašistickou podstatu,“ nastiňují pořadatelé hlavní motiv.

Vrchol veletrhu přijde v samém závěru

Za vrchol programu je pak považováno představení knihy o historii Havlíčkova Brodu, kterou s týmem deseti dalších spoluautorů vytvořil historik Michal Kamp. „Pro Broďáky to určitě bude zlatý hřeb celého trhu. Dá se čekat, že po další desítky let podobná publikace nevyjde,“ říká ředitelka trhu. V sobotu v 15:30 se v sále knihovny uskuteční autogramiáda, o půl hodiny později pak na schodech knihovny beseda s autory.

Letošní ročník Podzimního knižního trhu nese motto Boj s větrnými mlýny. „Slogan vyjadřuje nelehkou situaci autorů, nakladatelů i knihkupců. Všichni bojujeme o to, aby si knihy našly cestu ke čtenářům a čtenáři ke knihám,“ objasnila jeho význam Markéta Hejkalová.

Brány knižního trhu se otevřou v pátek v 10 hodin dopoledne. Ve stejnou dobu se také na schodišti krajské knihovny uskuteční slavnostní zahájení. Výstaviště bude otevřené až do 19 hodin. V sobotu bude možné na trh přijít v době od 9 do 17 hodin. Ke vstupu do kulturního domu budou zájemci potřebovat vstupenku. Dvoudenní přijde na 90 korun, je slosovatelná a její držitel se s ní může zdarma podívat i do Galerie a Muzea Vysočiny.

Výběr z programu Podzimního knižního trhu

Pátek 10. října

  • 10:05 – Zahájení 35. Podzimního knižního veletrhu (schody Krajské knihovny Vysočiny)
  • 10:30 – Tereza Verecká a Mikuláš Podprocký: Winton nebyl sám. Prezentace komiksu (sál knihovny)
  • 11:00 – Vyhlášení Ceny předsedy Senátu Miloše Vystrčila za knihu o svobodě (schody knihovny)
  • 11:00 – Jan Tkáč: Draci a magie. Diskuse o knize. (salonek 2)
  • 11:30 – Milan Říský: Dva na vraždu. Představení true crime knihy (sál knihovny)
  • 12:00 – Petra Martišková, Adéla Rosípalová a Kateřina Šardická: Vládne stále young adult žánr literatuře pro mladé? Diskuse trojice autorek o aktuálních trendech. (schody knihovny)
  • 13:00 – Alena Mornštajnová: Autogramiáda. (stánek nakladatelství Host)
  • 13:00 – Marek Havlík: Černá bouře. Představení strhujícího thrilleru (salonek 1)
  • 13:15 – Lenka Petřeková: Anatomie thrilleru. Beseda o zákulisí tvorby detektivního příběhu. (salonek 2)
  • 14:00 – Lucie Hlavinková: Gottwaldova mumie a Danuta Chlupová: Vrstvy na Dně. Beseda s autorkami o absurdní době a zatopené karvinské obci. (schody knihovny)
  • 14:00 – Jiří Žáček a Veronika Balcarová. Autogramiáda autorů. (stánek Šulc-Švarc)
  • 14:30 – Petr Pithart, Jan Urban, Jan Kalvoda: České průšvihy 1945-1948. Beseda o Benešově takzvané třetí republice. (sál knihovny)
  • 14:30 – Elina Grundström: Ukrajinská černozem. Křest strhující knihy faktu. (salonek 1)
  • 15:00 – Jiří Štekl: Rozhlednovým rájem 2025 a Vyhlídkami konšelů. Křest encyklopedie mapující rozhledny, městské a radniční věže. (stánek Tiskáren Havlíčkův Brod)
  • 15:15 – Eva Tvrdá: Na odvrácené straně. Beseda k novému románu. (salonek 1)
  • 15:30 – Jiří Padevět: Třísky svobody a jiné knihy. Beseda s autorem o nové knize. (sál knihovny)
  • 15:30 – Martin Reiner. Beseda s autorem. (salonek 2)
  • 16:00 – Abhejali Bernardová: Dokážeme mnohem víc, než si myslíme. Workshop a beseda se ženou, která na cestě k poznání sebe sama přeplavala Sedmičku oceánů. (schody knihovny)
  • 16:45 – Pořad Mám talent. Představení autorů, jejichž jména zatím nejsou příliš známá, ale jejichž knihy rozhodně stojí za přečtení. (salonek 1)
  • 17:00 – Vojtěch Kyncl: Sousedé ve válce. Představení knihy o životě ve městě, kde se po staletí prolínaly české, německé a židovské osudy a válka je rozvrátila. (salonek 2)
  • 17:45 – Pavel Hénik: Báječný a hořký rok 1968. Prezentace reportážní knihy. (salonek 2)
  • 19:30 – Večer nejkrásnějších knih. Předávání cen Kraje Vysočina, města Havlíčkova Brodu, Tiskáren Havlíčkův Brod, Českého rozhlasu Vysočina a Krajské knihovny Vysočiny za nejkrásnější knihy. (sál Staré radnice)

Sobota 11. října

  • 9:15 – Markéta Hejkalová: Kdo se ztratil v Laponsku. Křest knihy s workshopem pro děti a rodiče. (salonek 2)
  • 9:45 – Dráža Vejražková: Alice. Debata s autorkou o tom, jak se píše strach. (salonek 1)
  • 10:00 – Markéta Prášková: Synové noci. Křest a beseda o strhující historické fresce o událostech 20. století, které byly desítky let záměrně zamlčovány. (schody knihovny)
  • 10:45 – Boj s větrnými mlýny. Diskuse Lidmily Kábrtové, Michaely Klevisové a Aleny Mornštajnové o tom, s čím bojují české spisovatelky. (salonek 2)
  • 11:00 – Pavla Horáková: Okno na západ. Beseda o nové knize. (schody knihovny)
  • 11:00 – Jan Opatřil: Rak Čilirak. Křest dětské knihy. (stánek Tiskáren Havlíčkův Brod)
  • 11:30 – Karel Hvížďala. Autogramiáda. (stánek ČR Vysočina)
  • 12:00 – Michal Viewegh. Tradiční setkání s jedním z nejoblíbenějších českých spisovatelů. (schody knihovny)
  • 12:30 – Alena Mornštajnová: Čas vos. Beseda o nové knize. (sál knihovny)
  • 12:45 – Pavel Barša: Jako obvykle jsem hledal nějakou třetí cestu. Beseda o nové knize. (salonek 1)
  • 13:00 – Vladimír Kořen. Beseda s moderátorem a autorem. (schody knihovny)
  • 13:00 – Aneta Martinek: Holky to chtěj taky. Beseda o slaďování rodičovství s kariérou. (salonek 2)
  • 13:30 – Štěpán Javůrek: beseda s autorem knižních bestsellerů Chaloupky a trilogie Sudetský dům. (sál knihovny)
  • 13:30 – Předávání ceny Littera Astronomica České astronomické společnosti. (salonek 1)
  • 13:45 – Petra Dvořáková a Michaela Klevisová: Sudety. Představení knihy povídek. (salonek 2)
  • 14:15 – Předávání ocenění Talent roku 2025. (salonek 1)
  • 15:00 – Alice Flemrová: Zločin po italsku. Debata s překladatelkou o sicilských detektivkách. (schody knihovny)
  • 15:15 – Lukáš Zárybnický: Jonáš ve velrybím břiše. Představení dobrodružné detektivky z Patagonie. (salonek 2)
  • 15:30 – Michal Kamp a kolektiv: Havlíčkův Brod – město na rozhraní. Autogramiáda autorů. (sál knihovny)
  • 16:00 – Michaela Klevisová: Letní slunovrat. Královna české detektivky představí nový případ vyšetřovatelky Terezy Fabiánové. (salonek 2)
  • 16:00 – Michal Kamp a kolektiv: Havlíčkův Brod – město na rozhraní. Prezentace knihy o historii města Havlíčkův Brod, beseda s autory. (schody knihovny)
  • 17:00 – Zakončení 35. Podzimního knižního trhu.

Dalších 32 113 volných pozic
