Koalice v Jihlavě počítá opět se čtyřmi náměstky, primátorem má být dál Ryška

Koalice v Jihlavě, již dohodl vítězný Tým pro Jihlavu složený z ODS, lidovců a TOP 09 se Starosty a nezávislými, počítá opět s obsazením čtyř pozic náměstků primátora. V čele města by měl pokračovat primátor Petr Ryška (ODS). Podle dnešní zprávy na webu radnice budou na pondělním ustavujícím zasedání zastupitelstva na náměstky navržení lidovec Petr Piáček, lídr kandidátky Starostů Petr Kabátek, Barbora Zemanová Brossová (TOP 09) a Vojtěch Prchal (ODS). V končícím funkčním období byl Piáček rovněž náměstkem a Prchal členem městské rady. Zbývající dva kandidáti budou ve vedení města nově.
Koalice bude mít v městském zastupitelstvu 21 hlasů z 37. Memorandum o spolupráci podepsali zástupci obou stran 15. října. Personální obsazení pozic náměstků tehdy nezveřejnili. Uvedli, že koaliční smlouvu podepíšou před ustavujícím zastupitelstvem.
Do opozice odejde ve volbách druhé nejúspěšnější hnutí ANO, které bylo poslední čtyři roky ve vedení Jihlavy. Pokračovat v opozici budou Piráti s Fórem Jihlava a SPD.
Zasedání začne v pondělí 2. listopadu ve 13:00. V gotické síni radnice nejprve nově zvolení zastupitelé složí slib, následně budou volit vedení města a rozhodovat o rozdělení jednotlivých oblastí, za které budou náměstci primátora odpovídat. Jednání je veřejné, sledovat bude možné i jeho přímý přenos.
ANO vládlo na jihlavské radnici poslední čtyři roky s ODS a KDU-ČSL. V opozici byli Piráti s Fórem Jihlava, Starostové a SPD s podporou Trikolory.
Tým pro Jihlavu nyní ve volbách dostal 37,5 procenta hlasů a v městském zastupitelstvu obsadí 16 míst. Druhé ANO bude mít deset zastupitelů, získalo 23,2 procenta hlasů. Starostové a nezávislí mají pět mandátů a kandidátka Pirátů a Fóra Jihlava s podporou Zelených tři, stejný počet jako kandidátka SPD, Svobodných, PRO a Trikolory v koalici.