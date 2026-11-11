Od chvíle, kdy občanští demokraté oznámili dohodu o koalici s hnutím ANO, lidovci a uskupením Město moderně, jež je postavené na členech TOP 09, se sociální sítě plní nespokojenými komentáři voličů. Takový vývoj si nepředstavovali. Jejich hlas neutichl ani poté, co bylo zvoleno vedení města.
„Volila jsem ODS, protože jsem tam nechtěla ANO. Zklamali jste,“ napsala v jedné z mnoha diskusí Sylva K. „Blahopřála bych vám, pokud by tam nebylo ANO,“ dodala.
Pan starosta je můj kamarád a mně se moc líbí, jak se mu Havlíčkův Brod dlouhodobě daří držet v modrých barvách.
Eva Decroixkrajská předsedkyně ODS, poslankyně a stínová ministryně spravedlnosti
„Nedivím se, že preference ODS stále padají, když mají mezi sebou takové podrazáky,“ zlobil se na spolčení ODS s hnutím ANO Mirek Š.
„Hezky jste si to rozdělili. Přesně, jak se dalo čekat. Čest opozici, která drží slovo a neklame svoje voliče. I za cenu, že s vámi vládnout nebude,“ přidala se s kritikou Věra F. V podobném duchu lze dohledat desítky a desítky dalších komentářů.
Snad i proto na ustavujícím zasedání zastupitelstva veřejnost prakticky zcela chyběla. Ve špatně ozvučeném sále Staré radnice, pokud nepočítáme úředníky města či zástupce městských organizací, slavnostní slib a volbu vedení sledovalo jen pár jednotlivců.
Se situací byli zjevně smíření i samotní zastupitelé. Ke složení koalice se veřejně nevyjádřil vůbec nikdo. Ani ti, na které se při jejím sestavování nedostalo a před jednáním nešetřili kritikou.
„Chtěl bych dát stranám, které měly mezi voliči podporu, šanci se prosadit. Přijde mi to tak fér. Komunální politika je o lidech, ne o stranách a snaze se zabarikádovat proti někomu,“ prohlásil při sestavování koalice lídr ODS, starosta Zbyněk Stejskal. Jeho slova voliče ODS příliš nepotěšila.
„Starosta umí skládat koalice a udržovat smír“
Zato velmi spokojena s výsledkem voleb i povolebního vyjednávání v Havlíčkově Brodě je ta, od které by se to dalo čekat nejméně, regionální předsedkyně ODS a velká kritička ANO a Andreje Babiše, poslankyně Eva Decroix. „Situace v Brodě se vyvinula skvěle,“ překvapila.
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„Pan starosta je neuvěřitelně šikovný, má nádherný volební výsledek a evidentně se mu daří skládat koalice a vést město tak, aby dlouhodobě udržoval nějaký smír. Má moji úplnou podporu,“ komentovala. „Jak si poskládal koalici, odpovídá tomu, aby se mu v tom městě opravdu dařilo dosahovat toho, co voličům slíbil. Pan starosta je můj kamarád a mně se moc líbí, jak se mu Havlíčkův Brod dlouhodobě daří držet v modrých barvách,“ rozvinula svou myšlenku Decroix.
Jediným nováčkem v nejužším vedení města je tak lidovec Ondřej Rázl. Také KDU-ČSL mnohé své voliče překvapila. Ještě před čtyřmi roky se držela zásady, že do koalice se hnutím ANO se nevstupuje. Letos vedení strany otočilo. A to tak výrazně, že zaskočilo i své zvolené zastupitele.
Komunální volby v Kraji Vysočina
výsledky v okresních městech
Získaného lidoveckého mandátu se vzdal Petr Kletečka, jenž stojí za spolkem Milion chvilek. S ANO do spolupráce už z přesvědčení jít nemohl. Stejně tak postupovali dva jeho náhradníci, až se dostalo na původně přeskákanou dvojku kandidátky KDU-ČSL Jitku Brožovou.
Jednoznačnou prioritou je nový krytý bazén
Nově sestavená koalice se dosud neshodla na programovém prohlášení. Žádný takový dokument, v němž by přednesla priority na následující čtyři roky, zatím nemá. Starosta Stejskal ho slíbil do konce roku. „Ale víme, že na nejdůležitějších bodech se shodujeme,“ pravil.
Za stěžejní označili pánové ve vedení města tři výrazné investice. V první řadě je to vybudování krytého bazénu. Bude to akce v hodnotě půl miliardy korun, v historii města dosud nejvyšší jednorázová investice. „Chtěli bychom ho mít na konci tohoto volebního období,“ řekl Stejskal.
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Na bazén už bylo vydáno stavební povolení. V současnosti se připravuje prováděcí dokumentace. Ta by měla být hotová na jaře, pak chce město vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele. Zároveň se bude poohlížet po dotačních možnostech. „Pokud by to šlo ideálně, ke konci roku 2028 bychom chtěli zahájit výstavbu,“ dodal starosta města.
I další stěžejní investice přecházejí z minulého období. Druhou je přestavba sběrného dvora v překladiště odpadů. Kolem roku 2030, kdy skončí skládkování, bude odpad z Brodu odvážen do spalovny. Bude proto potřeba vybudovat krytou halu pro překládání odpadu z linek a kukavozů do lisů a na kamiony. Práce na přeložkách inženýrských sítí už letos začaly.
Přestavba Úsvitu i přemýšlení, co se školami
Poslední z trojice stěžejních investic je kompletní rekonstrukce a dostavba sociálního zařízení pro mentálně postižené Úsvit. „I díky tomuto zařízení jsme špičkou v poskytování sociální péče na Vysočině,“ uvedl místostarosta Vladimír Slávka (ANO). „Novou součástí Úsvitu bude Alzheimer centrum,“ dodal.
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K těmto třem akcím se přidá řada dalších investic. V plánu je například rekonstrukce budovy Městského divadla a kina Ostrov, úprava prostor domova pro seniory v Reynkově ulici, revitalizace sídliště Výšina i rekonstrukce dalších ulic.
Už nyní vedení města ví, že se bude muset popasovat s poklesem počtu dětí ve školkách a školách. Souvisí to se snížením porodnosti. „Nechceme rušit žádnou školu, ale budeme muset vymyslet systém jejich organizace i vzhledem k financím,“ podotkl Slávka.