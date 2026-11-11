Skvělé, že je v Brodě ODS s ANO, chválí Decroix. Od voličů však zní: Zklamali jste

Martin Vokáč
  11:22aktualizováno  11:22
Sledovat Metro na Googlu
Eva Decroix, bývala a nyní stínová ministryně spravedlnosti

Eva Decroix, bývala a nyní stínová ministryně spravedlnosti | foto: Anna Kristová, MAFRA

Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok...
Eva Decroix (ODS)
V Havlíčkově Brodě to nebývá zvykem, ale zastupitelé v pondělí hlasovali...
Staronový starosta Havlíčkova Brodu Zbyněk Stejskal (ODS) během ustavujícího...
13 fotografií
Radnice v Havlíčkově Brodě má (staro)nové vedení, zvolen byl starosta Zbyněk Stejskal i rada města. Debaty ale nekončí. Zejména voliči ODS neskrývají nelibost, že vítězná strana vytvořila koalici s hnutím ANO. Stranickým špičkám to ale nevadí. Programové prohlášení koalice představí koncem roku.

Od chvíle, kdy občanští demokraté oznámili dohodu o koalici s hnutím ANO, lidovci a uskupením Město moderně, jež je postavené na členech TOP 09, se sociální sítě plní nespokojenými komentáři voličů. Takový vývoj si nepředstavovali. Jejich hlas neutichl ani poté, co bylo zvoleno vedení města.

„Volila jsem ODS, protože jsem tam nechtěla ANO. Zklamali jste,“ napsala v jedné z mnoha diskusí Sylva K. „Blahopřála bych vám, pokud by tam nebylo ANO,“ dodala.

Pan starosta je můj kamarád a mně se moc líbí, jak se mu Havlíčkův Brod dlouhodobě daří držet v modrých barvách.

Eva Decroixkrajská předsedkyně ODS, poslankyně a stínová ministryně spravedlnosti

„Nedivím se, že preference ODS stále padají, když mají mezi sebou takové podrazáky,“ zlobil se na spolčení ODS s hnutím ANO Mirek Š.

„Hezky jste si to rozdělili. Přesně, jak se dalo čekat. Čest opozici, která drží slovo a neklame svoje voliče. I za cenu, že s vámi vládnout nebude,“ přidala se s kritikou Věra F. V podobném duchu lze dohledat desítky a desítky dalších komentářů.

Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2026. Na snímku Eva Decroix (ODS). (11. března 2026)
Eva Decroix (ODS)
V Havlíčkově Brodě to nebývá zvykem, ale zastupitelé v pondělí hlasovali veřejně. Překvapení se však nekonalo. ODS utvořilo koalici s ANO a Ženami za Brod, KDU-ČSL a u skupením Město moderně.
Staronový starosta Havlíčkova Brodu Zbyněk Stejskal (ODS) během ustavujícího zasedání zastupitelstva.
13 fotografií

Snad i proto na ustavujícím zasedání zastupitelstva veřejnost prakticky zcela chyběla. Ve špatně ozvučeném sále Staré radnice, pokud nepočítáme úředníky města či zástupce městských organizací, slavnostní slib a volbu vedení sledovalo jen pár jednotlivců.

Se situací byli zjevně smíření i samotní zastupitelé. Ke složení koalice se veřejně nevyjádřil vůbec nikdo. Ani ti, na které se při jejím sestavování nedostalo a před jednáním nešetřili kritikou.

„Chtěl bych dát stranám, které měly mezi voliči podporu, šanci se prosadit. Přijde mi to tak fér. Komunální politika je o lidech, ne o stranách a snaze se zabarikádovat proti někomu,“ prohlásil při sestavování koalice lídr ODS, starosta Zbyněk Stejskal. Jeho slova voliče ODS příliš nepotěšila.

„Starosta umí skládat koalice a udržovat smír“

Zato velmi spokojena s výsledkem voleb i povolebního vyjednávání v Havlíčkově Brodě je ta, od které by se to dalo čekat nejméně, regionální předsedkyně ODS a velká kritička ANO a Andreje Babiše, poslankyně Eva Decroix. „Situace v Brodě se vyvinula skvěle,“ překvapila.

Zavedené pořádky zůstávají. Starostou Havlíčkova Brodu je Stejskal

„Pan starosta je neuvěřitelně šikovný, má nádherný volební výsledek a evidentně se mu daří skládat koalice a vést město tak, aby dlouhodobě udržoval nějaký smír. Má moji úplnou podporu,“ komentovala. „Jak si poskládal koalici, odpovídá tomu, aby se mu v tom městě opravdu dařilo dosahovat toho, co voličům slíbil. Pan starosta je můj kamarád a mně se moc líbí, jak se mu Havlíčkův Brod dlouhodobě daří držet v modrých barvách,“ rozvinula svou myšlenku Decroix.

Jediným nováčkem v nejužším vedení města je tak lidovec Ondřej Rázl. Také KDU-ČSL mnohé své voliče překvapila. Ještě před čtyřmi roky se držela zásady, že do koalice se hnutím ANO se nevstupuje. Letos vedení strany otočilo. A to tak výrazně, že zaskočilo i své zvolené zastupitele.

Komunální volby v Kraji Vysočina

výsledky v okresních městech

Získaného lidoveckého mandátu se vzdal Petr Kletečka, jenž stojí za spolkem Milion chvilek. S ANO do spolupráce už z přesvědčení jít nemohl. Stejně tak postupovali dva jeho náhradníci, až se dostalo na původně přeskákanou dvojku kandidátky KDU-ČSL Jitku Brožovou.

Jednoznačnou prioritou je nový krytý bazén

Nově sestavená koalice se dosud neshodla na programovém prohlášení. Žádný takový dokument, v němž by přednesla priority na následující čtyři roky, zatím nemá. Starosta Stejskal ho slíbil do konce roku. „Ale víme, že na nejdůležitějších bodech se shodujeme,“ pravil.

Za stěžejní označili pánové ve vedení města tři výrazné investice. V první řadě je to vybudování krytého bazénu. Bude to akce v hodnotě půl miliardy korun, v historii města dosud nejvyšší jednorázová investice. „Chtěli bychom ho mít na konci tohoto volebního období,“ řekl Stejskal.

Stávající koalice vesměs pokračují. Spojení lidovců s ANO v Brodě přineslo rezignace

Na bazén už bylo vydáno stavební povolení. V současnosti se připravuje prováděcí dokumentace. Ta by měla být hotová na jaře, pak chce město vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele. Zároveň se bude poohlížet po dotačních možnostech. „Pokud by to šlo ideálně, ke konci roku 2028 bychom chtěli zahájit výstavbu,“ dodal starosta města.

I další stěžejní investice přecházejí z minulého období. Druhou je přestavba sběrného dvora v překladiště odpadů. Kolem roku 2030, kdy skončí skládkování, bude odpad z Brodu odvážen do spalovny. Bude proto potřeba vybudovat krytou halu pro překládání odpadu z linek a kukavozů do lisů a na kamiony. Práce na přeložkách inženýrských sítí už letos začaly.

Přestavba Úsvitu i přemýšlení, co se školami

Poslední z trojice stěžejních investic je kompletní rekonstrukce a dostavba sociálního zařízení pro mentálně postižené Úsvit. „I díky tomuto zařízení jsme špičkou v poskytování sociální péče na Vysočině,“ uvedl místostarosta Vladimír Slávka (ANO). „Novou součástí Úsvitu bude Alzheimer centrum,“ dodal.

Dilema ODS v Brodě: Zachovat se fér vůči konkurentům, nebo si udržet tvář?

K těmto třem akcím se přidá řada dalších investic. V plánu je například rekonstrukce budovy Městského divadla a kina Ostrov, úprava prostor domova pro seniory v Reynkově ulici, revitalizace sídliště Výšina i rekonstrukce dalších ulic.

Už nyní vedení města ví, že se bude muset popasovat s poklesem počtu dětí ve školkách a školách. Souvisí to se snížením porodnosti. „Nechceme rušit žádnou školu, ale budeme muset vymyslet systém jejich organizace i vzhledem k financím,“ podotkl Slávka.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?

Prodejna o rozloze 295 m2 byla vybavena regály, chladničkami, pekárnou,...

Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva otevřeno v obchodech? Kdo plánuje vyrazit na nákupy, nemusí se bát. Na...

Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci

Potkanů tu žije spousta. Tomuto prý říkají Prašivka.

Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) dokončily pravidelnou celoplošnou deratizaci, při které ošetřily 13,5 tisíce kanalizačních vstupů a...

MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět

Tudy se bude objíždět křižovatka ulic Zálesí a Vídeňská. (Foceno 6. listopadu...

Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce na stanici Nemocnice Krč přinesou výrazné zásahy do dopravy, úpravy jízdních pruhů i provizorní...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola

Pražské metro tentokrát oblékne noční úbor. První Pyžamová jízda upozorní na...

Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár udivených pohledů a kdekdo by si možná pomyslel, že se dotyčný zbláznil. Anebo že to po ránu přehnal s...

Zvonice, odkud estébáci sledovali ambasády, skrývá nečekané příběhy

Pozorovatelna StB. Zájem o práci zde nebyl velký, rádi si tak přivydělali...

Pozorovací stanoviště Státní bezpečnosti z doby totality se v Praze staly po 17. listopadu 1989 mediálním hitem. Lidé se dozvěděli, odkud na ně pracovníci smutně proslulé bezpečnostní složky...

iDNES: Chování vychovatelek ze Žatce k dětem soud předal k projednání přestupku

ilustrační snímek

Soud v Lounech v případu trojice vychovatelek ze žateckých jeslí dospěl k závěru, že se sice k dětem chovaly nevhodně, nicméně nešlo o závažné prohřešky....

11. listopadu 2026  20:04,  aktualizováno  20:04

Koaliční smlouva ve Zlíně je podepsaná. Uvolněných radních bude šest

Podpis koaliční smlouvy ve Zlíně. Zleva Jiří Jaroš (Zlín srdcem a Piráti),...

Koaliční smlouvu ve Zlíně dnes večer podepsali zástupci hnutí STAN, Zlín 21 a trojbloku, který tvoří ODS, Společně pro Zlín a Zlín Srdcem s Piráty. Koalice má v zastupitelstvu s 41 členy 29 křesel....

11. listopadu 2026  20:42,  aktualizováno  21:19

Krajský soud odmítl zpochybnění voleb ve Františkových Lázních

ilustrační snímek

Krajský soud v Plzni zamítl obě stížnosti na volby ve Františkových Lázních. Obě podala volební strana Františkovy Lázně - Sdružení místních a jedna se týkala...

11. listopadu 2026  19:42,  aktualizováno  19:42

Ve Znojmě pokračuje dosavadní koalice, starostou bude dál Koudela z ODS

ilustrační snímek

Spolupráci pro následující čtyři roky na znojemské radnici dnes podpisem koaliční smlouvy stvrdilo vítězné volební uskupení Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) s...

11. listopadu 2026  19:36,  aktualizováno  19:36

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zastupitelé Mikulova na Břeclavsku zvolili za starostu Vojtěcha Jedličku

ilustrační snímek

Starostou Mikulova na Břeclavsku se dnes stal Vojtěch Jedlička (Pro Mikulov). Střídá Jitku Sobotkovou (ANO), která se do zastupitelstva letos nedostala. Pro...

11. listopadu 2026  19:10,  aktualizováno  19:10

Kraslice povede Jan Kuzebauch, město má dva neuvolněné místostarosty

ilustrační snímek

Starostou Kraslic na Sokolovsku bude Jan Kuzebauch (Společně pro změnu). Rozhodli o tom dnes na ustavujícím zasedání zastupitelé Kraslic. Město bude mít dva...

11. listopadu 2026  19:02,  aktualizováno  19:02

Na D8 před Německem se srazil autobus se dvěma náklaďáky, šest zraněných

Dopravní nehoda několika vozidel na silnici I/7 na 88. kilometru ve směru na...

Na dálnici D8 se odpoledne před hranicí s Německem střetla v husté mlze dvě nákladní auta a patrový autobus. Zranilo se šest cizinců z autobusu. Dálnice byla ve směru na Německo uzavřena, provoz byl...

11. listopadu 2026  14:22,  aktualizováno  20:42

Ústecké muzeum přibližuje zrod Českého středohoří a ochranu geologických památek

ĂšsteckĂ© muzeum pĹ™ibliĹľuje zrod ÄŚeskĂ©ho stĹ™edohoĹ™Ă­ a ochranu geologickĂ˝ch pamĂˇtek

Ústecké muzeum přibližuje zrod Českého středohoří, od bouřlivé sopečné činnosti přes vznik vzácných minerálů až po osobitý půvab neovulkanických hornin. U...

11. listopadu 2026  18:55,  aktualizováno  18:55

Školku Podzámčí v H. Králové postaví Stako za 131 mil., tedy 79 pct předpokladu

ilustrační snímek

Mateřskou školu Podzámčí II s komunitním ekocentrem v Hradci Králové by měla postavit hradecká stavební společnost Stako. V tendru nabídla cenu 131,2 milionu...

11. listopadu 2026  17:39,  aktualizováno  17:39

Humpoleční zastupitelé dnes nechtěli hlasovat o deklaraci na podporu ČT a ČRo

ilustrační snímek

Humpolecké zastupitelstvo se na svém dnešním ustavujícím zasedání odmítlo zabývat deklarací podporující Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo). Návrh na...

11. listopadu 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Restaurátoři v Holešově opravují historický dřevěný strop Šachovy synagogy

ilustrační snímek

Restaurátoři v Holešově na Kroměřížsku opravují historický dřevěný strop Šachovy synagogy. Pracují ve druhém patře renesanční budovy s barokním interiérem, kde...

11. listopadu 2026  17:26,  aktualizováno  17:26

Socha ukrajinského umělce v příbramské nemocnici připomíná válečné veterány

Socha ukrajinskĂ©ho umÄ›lce v pĹ™Ă­bramskĂ© nemocnici pĹ™ipomĂ­nĂˇ vĂˇleÄŤnĂ© veterĂˇny

Válečné veterány, lidi poznamenané válečnými zraněními i podporu jejich blízkých připomíná socha Tři nohy pro dva, kterou dnes odhalili v areálu příbramské...

11. listopadu 2026  17:19,  aktualizováno  17:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.