Vytáhla kočky z pekla mezi bezdomovci. Město selhalo, tvrdí zachránkyně

Čtyři desítky koček dělaly možná i několik let společnost bezdomovcům, kteří se usadili nedaleko centra krajského města Vysočiny. Zvířatům však byla v zuboženém stavu, chyběla jim potřebná veterinární péče, a jelikož nebyla kastrovaná, nekontrolovatelně se množila. | foto: Facebookový profil KOČKY – Ztracené a nalezené

„Objevila jsem ho náhodně,“ uvedla Sinetar. „S velkým úsilím a obrovskou dávkou empatie se nám nakonec povedlo umístit po různých útulcích všech čtyřicet nalezených koček. Bohužel, a to je těžké napsat, ne všechny se podařilo zachránit. Mnohé zemřely - malá koťata, čerstvě narozená i ta starší,“ pokračovala.

Od prvního zveřejnění přitom kladla důraz na to, aby se čtenáři a uživatelé sítě dozvěděli, že na straně viníků stojí i město Jihlava. „Tento stav nevznikl přes noc. Kolonie se budovala roky. Nejstarší kočka měla zhruba 13 let. Zvířata se množila, nemocněla a trpěla, bez jakékoli systémové pomoci, bez řešení. Až když se vše ocitlo v naprosté krizi, a v moment, kdy jsem kolonii náhodně objevila, byli nuceni jednat ti, kterým na zvířatech opravdu záleží. Jihlava však selhala,“ nebrala si Renata Sinetar servítky.

Podle ní přitom patří k povinnostem magistrátu podobné situace řešit. „Město to ale neřešilo. Naopak to ignorovalo. A dnes se tváří, jako by se nic nestalo. To je nepřijatelné,“ dodala Sinetar.

Poté ve svém příspěvku uvedla seznam lidí a spolků, kteří podle ní bez váhání podali pomocnou ruku. Nechyběl však ani výčet těch, kterým naopak není zač děkovat, přičemž hned na druhém místě byl uveden primátor Jihlavy Petr Ryška.

„O pomoc jsem žádala včas, slušně, s důvěrou a vírou, že se věci budou řešit. Ale když v ten moment začaly na místě umírat kočky a nikdo z odpovědných neudělal ani krok, to už není normální. To není nezájem, to je selhání,“ pokračovala ve své veřejné „žalobě“.

Soukromé kočky na soukromém pozemku

Jenže podle města není situace až tak jednoduchá, jak ji Renata Sinetar popisuje.

„Paní nás sice všude možně napadá a osočuje, poslala snad i nějaké vyjádření ombudsmanovi, ale my opravdu nemůžeme dělat něco z vlastní vůle, když se jedná o soukromý pozemek a soukromé kočky,“ odmítl jakékoliv nařčení mluvčí magistrátu Radovan Daněk, který v podobném duchu na sítích odpověděl i ohlašovatelce.

Ještě před primátorem to od Renaty Sinetar schytal Městský útulek Jihlava. Konkrétně jeho vedoucí Kateřina Škarková. „Zástupkyně útulku selhala lidsky, profesně i morálně. Bez kapky studu a sebereflexe,“ napsala doslova Sinetar.

Ovšem podle Škarkové k takovým reakcím neměla důvod. „Paní Sinetar náš útulek oslovila v úterý. Ten den jsem začala zjišťovat podrobnosti, například že se jedná o soukromý pozemek. Po schůzce s vedením městské policie jsme se ve středu byli podívat na místě a jednali jsme o dalším postupu. Na místě jsme za útulek byli poprvé, do té doby nás nikdo s žádostí o pomoc s kočkami neoslovil. Společně s Krajskou veterinární správou (KVS) jsme si dohodli schůzku na pátek. KVS nám ale schůzku zrušila s tím, že se tam již ve čtvrtek byli podívat s paní Sinetar,“ konstatovala Škarková.

KVS prý také naznala, že kočky jsou drženy na soukromém pozemku soukromým chovatelem. „Tím chovatelem by měla být jihlavská bezdomovkyně, se kterou jsme se v útulku v minulosti setkali několikrát kvůli jejímu bývalému psovi. Když se jeho majitelka opila, dostal se k nám. My jsme ho pak několikrát na vlastní náklady ošetřili, naočkovali, vykastrovali, ostříhali a odblešili. Prostě, co bylo potřeba,“ doplnila. Bezdomovkyně ani žádná další osoba se prý nikdy o problému s kočkami nezmínila.

Ohlašovatelka rozjela svoji akci

Ale zpátky ke kočičímu problému. „Vzhledem ke kapacitám útulku jsme se chtěli v pátek s KVS domluvit na dalším postupu,“ pokračovala Škarková.

„Pokud mají kočky majitele, znamená to, že nejsou opuštěné, že musíme jednat o odebrání koček do náhradní péče. Paní Sinetar ve čtvrtek telefonicky sdělila vedoucí Odboru životního prostředí Kataríně Ruschkové, že kočky budou neprodleně odvezeny se souhlasem chovatelky novým chovatelům. V době, kdy jsme čekali na stanovisko KVS, kočky již nebyly na místě. Jistě, paní Sinetar odvedla spoustu práce, ale kdyby den počkala, řešili bychom to také,“ dodala.

Znovu přitom šéfka útulku zopakovala, že není jednoduché podnikat akci ve chvíli, kdy se jedná o soukromý pozemek a soukromého majitele. „Město se musí řídit platnými zákony a postupy,“ potvrdil její slova Daněk.

Z odboru životního prostředí se alespoň ozvali ohlašovatelce s žádostí o zaslání seznamu spolků, které si zubožené kočky rozebraly.

„Chtěli jsme je kontaktovat a nabídnout případně finanční pomoc, jenže paní Sinetar se doposud neozvala,“ poznamenala už zmiňovaná vedoucí odboru Katarína Ruschková. „Aktuálně si veškeré věci ke kauze vyžádal krajský úřad, tak jsme mu je předali.“