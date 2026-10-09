Komisi ve Vysoké Lhotě s 16 voliči musejí obsazovat lidé odjinud

Volební komisi ve Vysoké Lhotě na Pelhřimovsku pravidelně obsazují lidé odjinud. V nejmenší obci v Česku s 16 voliči v ní nikdo zasednout nechce, řekla dnes její předsedkyně Věra Cahová. Spolu se třemi kolegy z Pelhřimova a Černovic je připravená strávit v obci dva volební dny, aby mohli místní hlasovat v komunálních i senátních volbách. I když volební účast nebývá velká.
Před čtyřmi lety v obci hlasovalo v obecních volbách šest lidí z 16. Volební účast v senátních volbách, které se konaly v roce 2020, byla téměř padesátiprocentní. Přišlo sedm z 15 voličů. Dnes přišel do objektu bývalé zemědělské váhy změněné na obecní úřad a volební místnost první volič až po 15:30.
Ve Vysoké Lhotě se volí pět zastupitelů, kandidátů je také jen pět. Podle starosty Martina Plášila je i to úspěch. "Jsem rád, že se podařilo poskládat aspoň nějaké zastupitelstvo. Je to nevděčné a je nás málo," řekl Plášil. V obci hospodařící ročně asi s 900.000 korun žije 17 lidí. Tlak na to, aby se obec sloučila s jinou, podle Plášila existuje. "Ale je lepší rozhodovat se samostatně i s tím málem, co máme, o tom, co se tady udělá, než spoléhat na nějakou rádoby střediskovou obec, pro kterou by 16 obyvatel, tedy malý voličský potenciál, nic neznamenalo," dodal starosta.
Volby do zastupitelstev obcí se letos na Vysočině se 704 obcemi a městy konají v 702 z nich. K hlasovacím urnám lidé nepůjdou v obci Slavníč na Havlíčkobrodsku. Hlasování v komunálních volbách se nekoná ani v obci Píšť na Pelhřimovsku. Podle Ivany Schimmerové z krajského úřadu v obci v posledních dnech klesl počet kandidátů pod pět, což je zákonné minimum. Z osmi kandidátů nejprve odstoupili dva a o několik dní později další tři. "Tím pádem nesplňují podmínky pro to, aby se uskutečnily (komunální) volby, protože by bylo zvolené jen tříčlenné zastupitelstvo, což je nepřípustné," řekla ČTK Schimmerová.
Protože se ale na Pelhřimovsku zároveň koná první kolo senátních voleb, hlasují lidé v Píšti v senátních volbách. Ve Slavníči nikdo kandidátní listinu nepodal. V obcích, kde se zastupitelstvo nevolí, bude až do doby vypsání nových voleb fungovat správce obce ustavený ministerstvem vnitra.